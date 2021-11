Primar din Vâlcea, condamnat pentru un accident rutier. Complicii, traşi după el

Patru ani de închisoare cu executare a primit primarul comunei Orleşti - Vâlcea, Constantin Cîrstina (PNL).

Alături de el au mai fost condamnate, cu suspendare, alte cinci persoane.

Din totalul de opt trimise în judecată, trei sunt poliţişti. Unul era la vremea respectivă adjunct şef al Poliţiei Drăgăşani, între timp, forţat de împrejurări, acesta s-a pensionat.

Alt inculpat este medic de familie - fost şi actual consilier judeţean, membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean Vâlcea, iar restul sunt angajaţi ai Primăriei, pe care i-a convins să-l ajute să muşamalizeze cauzele şi împrejurările în care s-a petrecut un accident de circulaţie.

Fapta pentru care au primit condamnări şase oameni s-a petrecut în urmă cu şapte ani. Cercetările au durat trei ani şi au fost conduse de poliţişti şi procurorii anticorupţie, având în vedere calitatea celor împricinaţi - cu toţii aveau funcţii publice.

Poliţiştii implicaţi în acest caz sunt de la Poliţia Drăgăşani - oraş de care este arondată comuna în care Constantin Cîrstina este în continuare primar.

Din sentinţa dată luni, 22 noiembrie, de către Curtea de Apel Piteşti, reiese că primarul Constantin Cîrstina a fost condamnat pentru conducere fără permis, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.

„(...) Dispune condamnarea inculpatului Cîrstina Constantin la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, (...) la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, (...) la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului. (...) Dispune ca inculpatul Cîrstina Constantin să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare din care 3 ani pedeapsa cea mai grea şi 1 an spor. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie”, se menţionează printre altele în sentinţa dată de magistraţii Curţii de Apel Piteşti