Ediţie jubiliară, după pandemie. „Cocoşul de Hurez”, jurizat de membrii de acum 50 de ani FOTO

Ceramica de Horezu este, de altfel, nelipsită din protocolul întâlnirilor la nivel înalt, în semn de respect faţă de tradiţia şi obiceiurile româneşti, dar şi faţă de creatorii săi şi implicit faţă de vizitatori.

După doi ani în care cel mai cunoscut târg dedicat ceramicii populare din România s-a desfăşurat exclusiv online, acum se va organiza cea de-a 50 ediţie a acestei manifestări. Deşi a împlinit jumătate de secol chiar la începutul pandemiei, abia în acest an se va sărbători ediţia jubiliară.

De la anul, locul târgului va fi schimbat

Gazdele au decis schimbarea modului de organizare a târgului din acest an, în sensul că din comisiile care vor juriza evenimentul vor face parte aceiaşi membri care au fost prezenţi şi la prima ediţie a târgului. „Mulţumim Domnului că ei încă mai trăiesc”, a recunoscut primarul oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu.

Cocoşul de Hurez - târg internaţional de ceramică tradiţională românească ajuns la a 50-a ediţie Foto Cocoşul de Hurez

Deşi ceramiştii din toată ţara sunt aşteptaţi la Vâlcea încă de vineri, 3 iunie, deschiderea oficială va avea loc sâmbătă dimineaţa, 4 iunie. Organizatorii promit că discursurile politice vor lipsi din program, chiar dacă la eveniment vor participa reprezentanţi ai diferitelor partide. De asemenea, este ultimul an în care Cocoşul de Hurez va fi găzduit în parcul stejarilor seculari de la ieşire din oraş.

„Interesul pentru ceramica românescă a rămas la fel, criza a schimbat preferinţele”

Singurul ceramist din ţară deţinător al titlului de „Tezaur Uman Viu”, horezeanul Sorin Giubega , a mărturisit pentru „Adevărul” că revenirea în format fizic, după două ediţii desfăşurate online, reprezintă o mare bucurie: „După doi ani de stat acasă, este minunat că mă voi revedea cu meşteri pe care nu i-am mai văzut deloc, în această perioadă de pandemie. Cum în acest timp nu s-a mai organizat nici un târg, pe nicăieri, chiar sunt curios cum va fi participarea. Timpul să ţină cu noi!”, şi-a exprimat speranţa meşterul popular vâlcean.

O poveste de peste jumătate de secol

Povestea Târgului de ceramică „COCOŞUL DE HUREZ” a început în 1971 când la un festival de folclor care se mai organizează şi astăzi - „Cântecele Oltului” - s-a decis ca pe lângă cântec, joc şi port popular, o secţiune să fie dedicată lutului care prinde viaţă în mâinile meşterilor olari.

Exponate de ceramică tradiţionale din alte zone ale ţării în cadrul celui mai important târg de profil din ţară: „Cocoşul de Hurez” - Vâlcea Foto Cocoşul de Hurez

Din 1974, târgul s-a mutat în vatra lui firească, la Horezu, unde se desfăşoară de atunci an de an, cu excepţia ultimilor doi ani, la umbra unor stejari seculari, unde participanţii îşi expun lucrările şi se întrec în măiestrie.

În fiecare an, evenimentul are loc în prima săptămână din iunie şi atrage ceramişti din toate regiunile ţării, şi chiar şi din afara graniţelor. „Olarii din toate centrele active din ţară alcătuiesc, prin alăturarea la târg a roadelor muncii şi inspiraţiei lor, un tablou complet al fenomenului olăritului contemporan care atrage an de an mii de cunoscători şi admiratori ai autenticului românesc, ai tradiţionalului adus la nivel de artă”, menţionează organizatorii.

„Cocoşul de Hurez” este considerat un eveniment de primă mărime în calendarul anual al culturii naţionale.

