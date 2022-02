Primarul Ion Georgescu din Mioveni, despre interlopul care l-a agresat în birou: „Îmi spunea că acum urmez eu“

Edilul spune că se teme pentru siguranţa sa şi a familei sale.

“Având în vedere răutatea lui, e normal să mă tem. Este în libertate, are unele restricţii, dar poate face rău prin interpuşi. Eu zic că e o măsură proastă având în vedere că nu este la prima abatere şi chiar de o săptămână-două, a ieşit de sub alt control judiciar”, a declarat, pentru “Adevărul”, Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni.





Incidentul a avut loc pe 11 februarie, în jurul orei 21.15. “Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mioveni au fost sesizaţi cu privire la faptul că primarul localităţii ar fi fost agresat, pe fondul unei stări conflictuale cu două persoane, în timp ce se aflau la sediul instituţiei”, precizează IPJ Argeş.

“Când vrei să faci cuiva rău, îl chemi pe Stelică”

Primarul Ion Georgescu spune că Stelian Crăciun, împreună cu patronul unui restaurant din Piteşti, Daniel Otobîcu, fost subordonat al edilului pe vremea când lucrau la Dacia, reuşise să treacă de paznicul Primăriei, după ce l-au minţit pe acesta că sunt aşteptaţi în birou, apoi interlopul l-a agresat şi l-a ameninţat.

“Mă înjura şi îmi spunea că nu mai e Mihalcea (n.r. fostul comisar-şef al Poliţiei Mioveni, pensionat anul acesta, după ce, anterior, făcuse dezvăluiri despre încrengăturile interlope din Argeş) şi acum urmez eu. Părerea mea este că are legătură cu Mihalcea, pentru că în ultimii opt-zece ani, eu nu m-am intersectat cu Stelian Crăcium, nici salut, nici bună ziua. M-aştept ca instituţiile statului să fie mai drastice, mai ales că am înţeles că anumite structuri ale statului îl folosesc. Având în vedere ce a prezentat media din Argeş în ultimii cinci ani, cred asta. Este ca un om sub acoperire, ori ca un martor protejat pentru anumite persoane sau un reclamagiu de serviciu. Când vrei să faci cuiva rău, îl chemi pe Stelică şi mâine se duce peste el”, a mai declarat, pentru “Adevărul”, Ion Georgescu.









Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni. Foto: Facebook Ion Georgescu





Poliţiştii l-au reţinut pe Stelian Crăciun sâmbătă dimineaţa, 12 februarie, după ore întregi de audieri, în care Crăciun a spus că el ar fi fost cel agresat. În noaptea de sămbătă spre duminică (12/23 februarie) s-a decis cercetarea sa sub control judiciar, iar Crăciun a putut pleca acasă.

“Au fost dispuse obligaţiile de a nu părăsi judeţul Argeş, de a nu se apropia de persoana vătămată sau de familia acestuia ori de locul de muncă, precum şi obligaţia de a nu comunica cu martorii din dosar”, mai precizează IPJ Argeş.

Cercetat pentru şantaj şi alte infracţiuni

Crăciun este fost consilier local PER în comuna argeşeană Mărăcineni şi cumnatul primarului aceleiaşi localităţi, Nicolae Dascălu. A fost implicat în mai multe incidente grave în ultimii ani, fiind cercetat în cinci dosare pentru şantaj. Anul trecut a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru că l-a bătut şi şantajat pe Florinel Popescu, preşedintele PNL Mărăcineni.

În 2020 a trimis mai multe sms-uri prin care ameninţa mai mulţi oameni de afaceri din Piteşti şi Mărăcineni cu moartea, violarea soţiilor şi incendierea unor spaţii, fabrici sau hale, unde reclamanţii îşi derulau afacerile. Stelian Crăciun este apropiat al poliţistului Marius Aioanei, fost adjunct al şefului Poliţiei Mioveni. Potrivit rechizitoriului întocmit de către procurorii DNA, în martie 2020, într-o discuţie pe WhatsApp, poliţistul îi cerea interlopului Stelian Crăciun să-l atace pe comisarul-şef Cristian Mihalcea, şeful său de la Poliţia Mioveni.





Ion Georgescu (PSD) este unul dintre cei mai longevivi primari din Argeş. Este primar din 2006 şi a construit unul dintre puţinele spitale ridicate de la zero, în România, după 1990.

