EXCLUSIV Acuzaţiile unui expert britanic: cât ar fi plătit CIA României pentru găzduirea unei închisori secrete

România a pierdut luna trecută procesul de la CEDO cu teroristul Al Nashiri, proces în care bărbatul susţinea că a fost închis şi torturat într-un centru de detenţie al CIA din Bucureşti. Jurnaliştii „Adevărul“ au stat de vorbă cu Crofton Black, un expert care a depus mărturie în proces.

Informaţii în legătură cu faptul că România ar fi primit milioane de dolari de la CIA pentru a găzdui o închisoare secretă au apărut prima oară în spaţiul public pe 9 decembrie 2014, atunci când Senatul american a prezentat versiunea publică a raportului privind tehnicile de interogare utilizate de CIA. În raport scria că CIA a plătit milioane de dolari unei ţări (notată cu cuvântul cheie „black“) pentru a găzdui un centru de detenţie, însă suma era secretizată, aşa cum era secretizat şi numele ţării. În acelaşi raport al Senatului scria că „primii deţinuţi CIA au fost transferaţi la centrul de detenţie în toamna anului 2003“. Faptul că România ar fi fost ţara care a găzduit o închisoare secretă şi că ţara noastră avea codul „black“ a ieşit la iveală în decembrie 2011, în cadrul unei investigaţii a Associated Press.

Suma pe care România ar fi primit-o în schimbul respectivei închisori, cel puţin în teorie, nu este cunoscută cu exactitate. Totuşi, Crofton Black, un expert britanic în programele de detenţie ale CIA, care a fost audiat în cadrul amintitului proces de la CEDO, a făcut mai multe declaraţii înteresante şi în ceea ce priveşte suma care ar fi putut fi încasată de ţara noastră.

Black este investigator la un ONG din Londra numit „Biroul de jurnalism de investigaţie“ şi este membru al organizaţiei britanice Reprieve, ce luptă pentru victimele cărora le-au fost încălcate flagrant drepturile omului. Este expert în ceea ce priveşte programele de detenţie ale CIA şi are un doctorat în istoria filosofiei la Universitatea din Londra. Crofton Black le-a spus judecătorilor că suma pe care CIA ar fi plătit-o României în schimbul găzduirii unui centru de detenţie ar fi de peste opt milioane de dolari. Judecătorii CEDO au precizat în sentinţa împotriva României că au folosit şi rezultatele investigaţiilor lui Crofton Black.

„Cred că este clar că autorităţile din România ştiau de programul de detenţie al CIA din ţara lor, pentru că, printre altele, au primit bani pentru asta. Autorităţile din România au primit peste opt milioane de dolari şi am determinat asta după ce am citit raportul Senatului SUA. Nu ştiu exact cât peste opt milioane de dolari. Cred că este clar, în cazul României, că au fost oficiali din România care erau conştienţi că au primit bani de la CIA pentru a găzdui prizonieri“, a declarat pentru „Adevărul“ Crofton Black.

Investigatorul britanic a povestit şi cum a ajuns la concluzia că suma plătită de CIA autorităţilor române ar fi fost de peste opt milioane de dolari: „Dacă vă uitaţi la raportul Senatului SUA, la pagina 97, veţi vedea la paragraful legat de centrul de detenţie «Black» (n. r. – despre care Associated Press spunea că este codul pentru România) că suma cerută de staţia CIA din România sediul central al CIA a fost de «X milioane de dolari» (n.r. - în engleză este precizat: «an X million wish list», expresia însemnând costul cerinţelelor ţării respective legat de centrul de detenţie). Iar cifra ascunsă este 8, şi asta pentru că articolul nehotărât de dinaintea sumei este în engleză «an» şi nu «a». Este tăiată o singură cifră. Iar singurul numeral din engleză înaintea căruia se pune articolul nehotărât «an» şi nu «a» este «eight» (n.r. - opt). În acelaşi paragraf se specifică că o sumă de X milioane de dolari, mai mult decât cea cerută, a fost asigurată, dar nu ştim exact cât“. Practic, expertul susţine că România ar fi primit în cele din urmă o sumă mai mare decât cea de 8 milioane de dolari alocată iniţial, însă nu se ştie exact cât a primit în plus.

Reamintim că pe 31 mai 2018, în cazul României, CEDO a constatat că a găzduit un centru secret de detenţie CIA din septembrie 2003 până în noiembrie 2005. Abd Al Rahim Hussain Muhammad Al Nashiri, un cetăţean saudit de origine yemenită, a fost reţinut de serviciile secrete americane pentru presupusa sa implicare într-un atac terorist asupra unui distrugător american, în timp ce acesta era staţionat în portul Aden. În plus, el ar fi jucat un rol şi în organizarea unui al doilea atentat asupra petrolierului francez MV Limburg.

Reprezentat de trei avocaţi americani, unul englez şi unul român, Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri a depus plângere la CEDO împotriva României pe 1 iunie 2012.

Conform datelor din dosar, Al Nashiri a fost închis şi torturat într-o închisoare secretă CIA din Bucureşti din 12 aprilie 2004 până pe 6 octombrie sau 5 noiembrie 2005. Al Nashiri a câştigat la CEDO despăgubiri de 100.000 de euro din partea statului român, pentru încălcarea drepturilor omului.

Ce terorişti ar mai fi trecut prin închisoarea CIA secretă de la Bucureşti

Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri a stat aproximativ un an şi jumătate în închisoarea de la Bucureşti





Crofton Black a precizat şi care ar fi, din punctul lui de vedere, teroriştii care au trecut prin închisoarea CIA secretă de la Bucureşti. „Conform cercetărilor mele, următoarele persoane au fost deţinute în România: Khaled Shaykh Mohammed (n. r. - principalul organizator al atentatelor de la 11 septembrie 2001), Abd al-Rahim al-Nashiri, Walid bin Attash, Samer al-Barq, Hassan Ghul, Janat Gul, Abu Faraj al-Libi şi Abu Munthir al-Maghrebi. Este posibil ca la Bucureşti să fi fost închişi şi: Mohammed Qurban Sayyid Ibrahim, Hambali, Lillie şi Ramzi bin al-Shibh“, a declarat Crofton Black, pentru „Adevărul“.