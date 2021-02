Cum funcţionează terapia craniosacrală: „Stimulează procesul de însănătoşire naturală a corpului”

Terapia craniosacrală este o metodă de evaluare si corecţie ce stimulează procesul natural de auto-corectare si însănătoşire naturală a corpului, de disipare a efectelor negative, de întărire a rezistentei la îmbolnăvire, ajuta la alinarea durerii si are eficienţă intr-o gamă largă de probleme medicale asociate cu dureri şi disfuncţii, neinterferând cu tratamente medicale sau alte terapii. Terapia craniosacrală îşi are rădăcinile acum peste un secol în medicina osteopatică, sau osteopatie şi are o vechime de mai multe decenii.

Cu toate că unele elemente specifice osteopatiei, cum ar fi practicile manuale de „tragere a oaselor” au fost identificate în diferite surse istorice, cum ar fi frescele egiptene ori tratatul lui Hippocrate din Cos, principiile osteopatiei moderne au fost dezvoltate abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu descoperirile făcute de către Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917). După ce şi-a pierdut în doar două săptămâni trei dintre cei patru copii din cauza unei epidemii de meningită, Still s-a îndepărtat de medicina convenţională şi si-a dedicat restul vieţii studierii corpului uman şi găsirii unor căi mai eficiente de tratare a bolilor şi suferinţei.

Cercetările şi observaţiile sale l-au condus la descoperirea rolului esenţial pe care îl au sistemul osos şi cel muscular în păstrarea sănătăţii. Pe măsură ce a continuat studiul anatomiei şi fiziologiei corpului uman, el a realizat interconectarea întregului corp cu fiecare din părţile sale componente precum, strânsa legătură dintre formă şi funcţie şi a înţeles că organismul dispune de mecanismele necesare pentru a se auto-vindeca şi auto-regla. Bazându-se pe aceste descoperiri, Still a pus la punct un sistem de manipulare a oaselor şi coloanei vertebrale în vederea corectării alinierilor greşite, luxaţiile ori dislocările, eliberând şi îmbunătăţind astfel calitatea impulsurilor nervilor, fluxul sanguin şi limfatic, ceea ce conduce la eliminarea piedicilor şi blocajelor în capacitatea organismului de a se vindeca singur.

După 18 ani de practică a osteopatiei, motivat de succesul obţinut în vindecarea numeroaselor afecţiuni şi răspândirea metodei sale terapeutice, doctorul Andrew Taylor Still a fondat în 1892 The American School of Osteopathy, devenită azi Universitatea A.T.Still.

În 1900, în această şcoală va absolvi William Garner Sutherland, D.O. (1873-1954), cel ce avea să fie socotit părintele osteopatiei craniene.

Cum s-a dezvoltat terapia craniosacrală



Cel care a dezvoltat terapia craniosacrală, aşa cum este ea cunoscută astăzi, este John Edwin Upledger (1932-2012). Primul contact al Dr.Upledger cu ritmul craniosacral are loc în timpul unei operaţii de îndepărtare a plăcii calcaroase care înconjura măduva spinării a unui pacient de-al său. Fascinat de mişcarea ritmică a acesteia, Upledger caută explicaţii şi aşa ajunge să urmeze cursurile Şcolii Americane de Osteopatie înfiinţate de Dr. Andrew Taylor Still, unde îşi dezvoltă abilităţile palpatorii care vor sta la baza metodei sale terapeutice.



Între 1975 – 1983, lui Upldeger i se solicită de către Universitatea de Stat Michigan, unde era şi profesor de biomecanică, să conducă o echipă de fizilogi, anatomişti, biochimişti şi bioenergeticieni în scopul de a proba ori infirma mişcarea oaselor craniene la adulţi.

Rezultatul a confirmat ceea ce Dr. Sutherland descoperise, şi anume că oasele craniene, membranele ataşate de ele, membranele ce înconjoară măduva spinării, şi sacrul, împreună cu lichidul cefalorahidian formează o un sistem mobil, denumit sistem craniosacral. Unul dintre multele sale proiectele de cercetare a fost cel legat de copiii cu autism. Acesta a descoperit că aceştia aveau, fără excepţie, membranele craniele mult mai rigide decât ale celorlalţi copii. Drept urmare, a dezvoltat strategii de relaxare a acestor membrane obţinând impresionante rezultate de la pacienţii săi.

Absolventă a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Mihaela Pui este specialist în terapie craniosacrală de peste şase ani şi a urmat cursuri de profil cu specialişti din Italia, S.U.A. şi România.

A fost timp de 20 de ani profesor-antrenor de volei, iar din 2004 este profesor de educaţie fizică. Pe perioada pandemiei, Mihaela Pui a gândit şi dezvoltat pentru elevii săi o serie de cursuri online inspirate de terapia craniosacrală. Mihaela Pui a publicat zeci de studii şi articole despre această terapie în reviste de specialitate din România.

De câţi ani faceţi terapie craniosacrală şi cum aţi descoperit-o?



Practic terapia craniosacrală (TCS) metoda UPLEDGER de 6 ani.



Am descoperit terapia craniosacrală într-un impas... lucram de mai mulţi ani în cabinetul de recuperare ,ELIA NATURA” şi simţeam că pot ajuta mai mult, că ar mai fi ceva, însă nu stiam exact ce anume. Menţionez că lucrez în domeniu (masaj, gimnastică şi întreţinere corporală) din anul 1997. În urma unor măsurători, realizate de un radiestezist, mi s-a recomandat să caut terapii care se adresează măduvei spinării. Şi aşa au început căutările, ajungând la Terapia CranioSacrală Bucureşti, unde am cunoscut-o pe Mihaela Gugiu, cea care avea să-mi devină profesor şi îndrumător(este mereu), care a adus aceasta terapie în România cu peste 20 ani în urmă. De atunci caut, învăţ, particip la cursuri cu specialişti din România, Italia, S.U.A.. Această terapie este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).

Ştiu că aţi gândit pentru elevii dumneavoastră şi o serie de cursuri online inspirate de terapia craniosacrală.



În cursurile online pentru elevi, la disciplina Educaţie Fizică si Sport, am identificat puncte comune cu Terapia craniosacrală : relaxarea, eliberarea de stres, curgerea energiei libere prin corp. Terapia craniosacrală urmăreşte, printre altele, relaxarea profundă, armonizarea fiinţei, eliberarea de tensiuni musculare, acumulări la nivel energetic(chisturi de energie), fizic şi psihic.

Cum? Extinderea cunoaşterii de sine şi deschiderea unor noi porţi spre descoperirea folosirii energiilor corpului propriu şi spre auto-vindecare se poate face şi prin activităţi fizice bine alese, programele şi materialele video create de mine având ca scop, relaxarea, decongestionara, redarea sau creşterea elasticităţii ligamentelor, tendoanelor, a musculaturii şi a mobilităţii articulare, detaşare, relaxare mentală.

Care a fost cazul asupra căruia terapia craniosacrală efectuată de dumneavoastră a avut cele mai bune rezultate?



Au fost nenumărate cazuri, iar ca exemplu… este greu de spus. Un băieţel de 5 ani (hemiplegie, Sindrom West…probleme neurologice grave de la naştere) care nu putea respira pe nas, insomnie, nu putea înghiţi lichide decât din pipetă, acum respiră corect, cere apă şi bea cu plăcere… O fetiţă de 7 luni, care nu putea dormi ziua, constipaţie şi probleme digestive (iar noaptea adormea doar 1-2 ore), a adormit pe patul de terapie din prima sedinţă şi problemele de tranzit intestinal s-au rezolvat în a doua sedinţă… Sau o doamnă care era programată în septembrie 2019 pentru operaţie (zona lombară), probleme cu tiroida (avea recomandare medical de extirpare) şi sindrom de tunel carpian, în urma terapiei craniosacrale de circa 7 luni + alimentaţie naturistă şi gimnastică medicală, nu a mai necesitat nicio intervenţie chirurgicală. Menţionez că pacienţii care vin la TCS, primesc recomandări şi din gimnastică, alimentaţie corectă şi stil de viaţă sănătos.

Ne puteţi detalia şi un caz mai deosebit?

Un copil de 7 ani, având AVC (atac vascular cerebral), după 2 luni de terapie craniosacrală cu două şedinţe / săptămână, a revenit la viaţa normală(alergat, bicicletă , înot), este elev isteţ , cu rezultate foarte bune la învăţătură.

Care sunt cele mai importante beneficii ale terapiei craniosacrale?

Beneficiile TCS: în afecţiuni ale sistemului nervos (suprasolicitare nervoasă, atacuri de panică, depresiile, aritmii cardiac, insomnia, dificultăţi în învăţare, ddislexie etc) colicile abdominale, disfunctiile intestinale, probleme ale coloanei vertebrale, imunitate scăzută, si multe altele precum: amelioarea, vindecarea problemelor de sănătate, ameliorarea durerilor ce însoţesc afecţiunile, stare de linişte interioară, claritate în gândire, calm, creşterea încrederii în sine, creşterea rezintenţei la stres şi a capacităţii de adaptare.

Terapia îmbunătăţeşte activitatea sistemului nervos central şi contribuie la menţinerea unei stări optime de sănătate.

Concret, cum ajută terapia craniosacrală sistemul imunitar?



Terapeutul craniosacral identifică liniile de tensiune, restricţiile, susţine şi ajută la eliberarea acestora prin diferite tehnici manuale blânde, non-invazive. Terapia craniosacrală ajută la o mai bună comunicare şi coordonare a celulelor imunitare specifice, ajutând astfel organismul să se protejeze efectiv împotriva factorilor externi perturbatori. Un corp armonios, luciditatea obţinută şi eliberarea de tensiuni, buna dispoziţie în urma TCS, conferă o stare de bine generală, starea de linişte sufletească, stimulând capacitatea de apărare a organismului, întărind sitemul imunitar, fiind mult mai puternic.

Sistemul imunitar, prin cele trei ,,scuturi” de apărare, ţine la distanţă majoritatea factorilor ce nu trebuie să pătrundă în corp. Primul nivel este bariera fizică, tegumentele si membranele. Al doilea nivel de apărare este sistemul imunitar înnăscut, care cuprinde, printre altele, numeroase celule care sunt pre-programate să atace, să apere, în diferite scenarii comune, organismul uman. Răspunsul sistemului imunitar înnăscut este foarte rapid si puternic, însă nu învaţă din expunerile anterioare. De aceea, dacă problema se repetă, va răspunde la fel. Al treilea nivel al Sistemului Imunitar este sistemul imunitar adaptativ, cel care îvata din experienţele anterioare, are memorie si stochează informaţiile la nivel celular. Este capabil să creeze un răspuns personalizat care sa fie perfect adaptat pentru a face fata unei ameninţări specifice. Totusi, acest răspuns personalizat necesita timp. Astfel, organismul se bazează pe sistemul imunitar înnăscut pentru a răspunde iniţial la o ameninţare si apoi intervine sistemul imunitar adaptativ în cazul în care ameninţarea continua sau sistemul imunitar înnăscut nu ştie sa facă faţă situaţiei.

"Terapia craniosacrală nu are reacţii adverse"

Pot exista reacţii adverse la terapia craniosacrală?

Terapia craniosacrală nu are reacţii adverse

Poate interacţiona negativ terapia craniosacrală cu alte forme de terapie sau medicaţii?

Terapia nu interacţionează cu alte terapii, dimpotrivă se completează şi vine să ajute medicina alopată.

Care este durata medie a unei şedinţe de terapie craniosacrală şi în linii mari în ce constă?

Durata medie este de 45 minute- o oră. Este o metodă de evaluare şi corecţie ce stimulează procesul natural de auto-corecţie si de însănătoşire naturală a corpului. A fost dezvoltată de dr. John Upledger, pe baza osteopatiei craniene. Constă în tehnici manuale blânde, urmărind prin diferite tehnici să dezvolte o energie benefică în corpul pacientului, este non-invazivă. Se urmăreşte autovindecarea prin atingere şi relaxare profundă.

Terapia nu se încheie când pacientul coboară de pe masa de masaj, efectul ei durează mai mult şi este firesc ca în următoarele câteva zile să apară emoţii, amintiri sau senzaţii diferite, asociate cu procesul terapeutic aflat în desfăşurare.

Care este numărul minim de şedinţe de astfel de terapie de care are nevoie un pacient?



Numărul de şedinţe este variabil, în funcţie de capacitatea de răspuns a organismului pacientului, de diagnostic şi, de ce nu, de dorinţa pacientului de a se relaxa, simţi bine.

Există interdicţii de vârstă la terapia craniosacrală? Copiii sau gravidele pot face această terapie?

Oricine poate beneficia de tratament TCS, fie pre­ven­tiv, fie în baza unui diagnostic. Se adresează tuturor vârstelor, de la bebeluşi din primele clipe de viaţă, mămici, la bunici. Da, femeilor însărcinate li se recomandă TCS, deoarece între copilaş si mămică se produce o fuziune de comunicare, o linişteşte, se va gândi numai la lucruri pozitive, iar bebelusului îi va transmite siguranţă, încredere, protecţie. O mamă relaxată, armonioasă va da viaţă unui copilaş adaptabil, sănătos şi, în final, un adult echilibrat.

Câţi specialişti în terapie craniosacrală există în România la ora actuală?



Peste 700 terapeuti TCS sunt în România şi terapia este înregistrată la OSIM.

Vă mai recomandăm şi:

Israelul testează un nou medicament minune împotriva COVID-19, care în cinci zile a vindecat 29 din 30 de pacienţi. Ce conţine



Cum te ajută exerciţiile de respiraţie. Kinetoterapeut: „Cei cu forme severe de COVID-19 au nevoie de recuperare“