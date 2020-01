Roboţii de luptă, pasiunea unui licean de-a X-a. Cu SpeedyBot a luat aur şi argint la două întreceri internaţionale

Cea de-a XII-a ediţie a competiţiei internaţionale RoboChallenge a fost câştigată de Marius Alexandru Olaru, care s-a impus la categoria Mini Sumo Kids cu proiectul intitulat SpeedyBot.

Este vorba despre o întrecere în care pasionaţii de robotică se confruntă cu invenţiile lor într-un ring de luptă, ultima ediţie fiind găzduită, în noiembrie 2019, de Universitatea Politehnica Bucureşti.

Reuşita lui Marius Olaru, elev în clasa a X-a, la Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, se datorează şi profesorului Liviu Olaru, de la Colegiul Petru Rareş,

îndrumător şi coleg de echipă, care îi este atât părinte, cât şi mentor în realizarea prototipurilor folosite în competiţiile individuale de robotică.

La RoboChallenge au fost echipaje din Bulgaria, Columbia, Ecuador, Franţa, Grecia, Japonia, Letonia, Mexic, Peru, Polonia, Republica Moldova, România, Rusia, Spania, Thailanda, Turcia şi Anglia.

„A fost prima oară când am participat la această competiţie şi sunt entuziasmat de rezultatul obţinut. Cu SpeedyBot am participat primăvara trecută şi la competiţia internaţională Infomatrix, la categoria Mini Sumo, concurs unde am obţinut medalia de argint. Pentru RoboChallenge l-am îmbunătăţit pe SpeedyBot atât hardware, dar mai ales în privinţa programului pe care l-am scris în limbajul C++,

aplicaţie care îi conferă autonomie şi dexteritate în ringul de luptă“, a declarta Marius Olaru.

La Mini Sumo Kids, categoriea adresată concurenţilor care au cel mult 18 ani, s-au înscris 70 de roboţi, participanţii fiind repartizati în grupe, iar după luptele eliminatorii au rămas 32.

„A fost necesar să rezolv probleme tehnice apărute ca urmare a confruntărilor violente din ringul de luptă“

Ce-a de-a doua parte a competiţiei a fost un turneu împărţit pe etape, în fiecare rezultând grupe de câte doi roboţi, până în finală.

„A fost un parcurs plin de emoţii şi provocări. În timpul competiţiei, a fost necesar să rezolv, contratimp, mai multe probleme tehnice apărute la SpeedyBot ca urmare a confruntărilor violente din ringul de luptă: am schimbat de patru ori lama Katana, care s-a rupt la impactul cu adversarii şi am schimbat anvelopele roţilor secţionate de lamele adversarilor. A fost foarte important ca în pauzele dintre meciuri să reîncarc acumulatorii robotului. În plus, am îmbunătăţit în mai multe rânduri codul aplicaţiei software folosite de SpeedyBot, având în vedere că am adaptat mereu strategia de joc la adversarii pe care i-am întîlnit în ring“, explică liceanul din Piatra Neamţ medalia de aur obţinută.

Tatăl performerului era încîntat de rezultatul obţinut, acum ocupându-se, împreună cu un coleg de la Colegiul Rareş din piatra Neamţ, Alexandru Iacob, de un proiect în cadrul Hub-ului de Machine Learning (Centru de Învăţare Automată), care se adrează tinerilor pasionaţi de noile tehnologii.

„La competiţia RoboChallenge am reprezentat liceele şi oraşul nostru: pe site-ul competiţiei, în pagina care include lista participanţilor (http://www.robochallenge.ro/ro/competition/participants) SpeedyBot

este prezentat împreună cu textul «Piatra Neamţ - RO». Avînd în vedere că locurile doi şi trei au fost câştigate de echipe din afara României, cred că ne-am reprezentat foarte bine şi ţara la această

categorie din competiţie“, a afirmat profesorul Liviu Olaru.

În ce constă o luptă între roboţi



Tot în 2019, în aprilie, când era primul an de liceu, pietreanul lua startul la Infomatrix, la categoria Robotic Mini Sumo, cu un robot construit în zece luni şi obţinea medalia de argint. Era a XVI-a ediţie,

la ea înscriindu-se peste 1.000 de concurenţi din 46 de ţări.





La Robotic Mini Sumo sunt doi roboţi autonomi, care se confruntă într-un ring circular cu diametrul de 77 centimetri, fiecare având ca obiectiv să-şi împingă adversarul în afara suprafeţei de joc. Fiecare meci este împărţit în trei reprize de câte trei minute fiecare, astfel că învingătorul trebuie să se impună în două dintre ele.





„L-am înzestrat pe SpeedyBot cu şapte senzori: cinci digitali de proximitate şi doi analogici pentru

citirea culorii suprafeţei de joc. Senzorii de prezenţă sunt utilizaţi pentru a urmări mişcările adversarului, iar senzorii optici pentru a citi în timp util culoarea albă a bordurii ringului de luptă în vederea evitării situaţiei în care robotul să părăsească terenul. De asemenea, robotul meu mai dispune de două motoare puternice şi de un acumulator, toate aceste dispozitive electronice fiind conectate la un controler din seria Arduino, care include pe placă şi driver-ele de motoare“, descria Marius Olaru primul robot cu care intrat într-un concurs.