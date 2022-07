Spectacol de teatru unic, după romanul „Moromeţii”, la SFR. Marcel Iureş şi George Mihăiţă, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi

Din seria evenimentelor speciale face parte şi spectacolul de teatru „Păi... despre ce vorbim noi aici, domnule?”, regizat de Alexandru Dabija, unde actorii Marcel Iureş şi George Mihăiţă interpretează magistral celebrele personaje create de Marin Preda în romanul „Moromeţii”.

Spectacolul va avea loc sâmbătă, 6 august, începând cu ora 18:30, la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi.

Plecând de la romanul lui Marin Preda, Cătălin Ştefănescu a creat un text proaspăt, care aduce la suprafaţă actualitatea temelor. Direcţia regizorală a lui Alexandru Dabija ţine în echilibru jocul actoricesc între tragedie şi comedie, acaparând atenţia audienţei în tensiunea fiecărei scene, de la început până la sfârşit.

„Nu prea ştiu cum e să vorbeşti despre ţărani într-o lume care are «casă la ţară». Nu prea ştiu cum e să fii mare scriitor când «intri în manuale». Sau când breasla te tot propune la premiul Nobel. Fiecare cultură cu mâncărurile şi creatorii ei. Mi-e frică de ţărani şi de dramaturgia contemporană. Pe de altă parte, am vrut dintotdeauna să văd la Act o piesă cu ţărani. Şi, uite că am parte de ea. Mă bucur, ăsta e cuvântul. Mă bucur de piesa lui Cătălin Ştefănescu, de fabulosul roman al lui Preda, de actorii George şi Marcel. Aşa e la noi, ne bucurăm de toate prostiile”, spune regizorul Alexandru Dabija.