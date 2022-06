Preotul din India care face minuni în Iaşi. Cum arată rulota cu duş, maşină de spălat şi cabinet medical pentru oamenii străzii

Părintele Alphonse Bakthiswalagan este din India şi a vrut să le redea demnitatea „oamenilor străzii”, oferindu-le şansa de a face un duş, de a-şi spăla hainele şi de a primi asistenţă medicală la Căminul „Sf. Iosif”

„Când am făcut primul an de Teologie, superiorii mi-au spus să merg în Germania. Şi am învăţat limba germană. După hirotonia mea, superiorii mi-au spus să vin în România. Nici nu auzisem despre România, dar m-am uitat pe hărţi şi am văzut. Aveam prejudecăţi şi m-am gândit că românii nu sunt primitori. Când am ajuns aici însă mi-am schimbat părerea. Am fost acceptat şi respectat aici”, spune preotul Alphonse Bakthiswalagan.

De asemenea, la 82 de ani, părintele Battista Omodei a ales să îşi continue opera misionară în Iaşi, după ce a slujit în America Latină, Philippine şi Italia. Vocaţia celor din Congregaţia „Slujitorii Carităţii - Opera Don Guanella” este aceea de a sluji cu iubire persoanele nevoiaşe.

Duşul mobil

110 oameni care îşi duc traiul pe străzile din Iaşi au acum un loc în care să se spele, să-şi ducă hainele la curăţat şi chiar să aibă grijă de sănătatea lor, beneficiind de consultaţii medicale. Asociaţia Congregaţia Slujitorii Carităţii - Opera Don Guanella din Iaşi a cumpărat o rulotă echipată cu cabină de duş, maşină de spălat, o mică frizerie şi un cabinet de asistenţă medical. Iniţiatorii proiectului Duş Social speră că persoanele fără adăpost îşi vor recăpăta demnitatea şi se vor simţi respectate. FOTO Facebook/ Asociaţia Congregaţia Slujitorii Carităţii „Este o iniţiativă nouă care presupune un vehicul care are o cabină pentru baie, o toaletă, un cabinet de asistenţă medicală, spaţiu de frizerie şi maşină de spălat cu uscător, astfel oamenii străzii se vor simţi respectaţi. Duşul mobil are în centru ideea de demnitate, grija faţă de corp şi haine, răspundem nevoii simple ca oamenii să îşi facă baie, să spele hainele, să îi tundem. Rezultatele preconizate în cadrul proiectului includ sprijinirea celor 110 de persoane fără adăpost pentru a le reda demnitatea, egalitatea şi bucuria", spun iniţiatorii proiectului. La 40 de ani, Doina Spătaru nu ştie ce înseamnă cu adevărat viaţa de familie. A fost abandonată la naştere, iar copilăria şi adolescenţa au fost un chin continuu între zidurile orfelinatelor. Acum, femeia se bucură de ceea ce i se oferă prin acţiunea Duş Social. „Acum locuiesc într-o casă părăsită. Asta (n. red. – rulota) înseamnă să facem baie, să ne aranjăm, după aceea..haine la spălat”, spune Doina Spătaru, beneficiar al proiectului. FOTO Facebook/ Asociaţia Congregaţia Slujitorii Carităţii FOTO Facebook/ Asociaţia Congregaţia Slujitorii Carităţii

