search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Apărarea orașului Pokrovsk, pe muchie de cuțit. Străzile au devenit o uriașă zonă gri

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Orașul estic Pokrovsk s-a transformat într-o uriașă zonă gri pe măsură ce forțele ucrainene încearcă să apere pozițiile, iar rușii se înfiltrează în număr tot mai mare. În acest moment, apărarea orașului este pe muchie de cuțit, scrie Kyiv Independent.

image

La peste două săptămâni de când soldații ruși au fost filmați intrând în masă în oraș, situația din teren este haotică, în care controlul teritorial de o parte și de alta nu mai are granițe clare.

„Situația nu s-a schimbat prea mult în Pokrovsk”, a declarat pentru Kyiv Independent un pilot de dronă ucrainean care luptă în zonă, subliniind că totul este o „harababură”.

Cu tot mai multe forțe rusești care intră în Pokrovsk, după ce liniile ucrainene de la periferia sudică a orașului s-au dezintegrat rapid, întoarcerea situației prin operațiuni de curățare la scară largă pare a fi devenit o sarcină aproape imposibilă.

Situația nu e mai bună în orașul vecin Mîrnohrad, asupra căruia brigăzile desfășurate dețin în continuare controlul, în pofida unui adevărat coșmar logistic, însă amenințarea încercuirii e un pericol acut.

O uriașă zonă gri

Joi, cea mai mare parte a zonei urbane a Pokrovsk constituie o „zonă gri” contestată, conform majorității hărților open-source, inclusiv a grupului de analiză Deep State.

Deși atât zona gri, cât și zonele evaluate ca fiind în mod incontestabil sub control rusesc, s-au extins în ultima săptămână, pozițiile ucrainene sunt încă prezente în interiorul orașului, intercalate și suprapuse cu străzile și clădirile cucerite de soldații ruși.

Discuțiile despre o încercuire a Pokrovskului nu pun problema corect, a explicat Roman Pohorili, cofondatorul Deep State.

„Logistica este cel mai important lucru aici, întrucât în funcție de ea definim o încercuire, aspect pe care bloggerii și analiștii încearcă să îl determine”, a spus el.

„Dar, în realitate, Pokrovsk este pur și simplu înghițit; soldații inamici se strecoară înauntru și stabilesc poziții.”

O apărare care se clatină

Pe măsură ce mici grupuri de asalt și infiltrare  continuă să se deplaseze spre nord, prin Pokrovsk și dincolo de acesta, absența unei linii stabile de apărare face echipele de drone ucrainene din ce în ce mai vulnerabile la atacuri și la pericolul de a fi prinse în schimburi de focuri.

Acest lucru, a spus pilotul de dronă citat, le perturbă abilitatea de a se concentra asupra propriei munci, una crucială pentru menținerea zonei de atac, cel puțin pentru a încetini, dacă nu opri cu totul, înaintarea rușilor.

Apărarea ucraineană este, totodată, îngreunată de atacurile cu drone asupra logisticii din spate - zeci de echipe de elită  Rubicon ale Rusiei fiind desfășurate în zona centrală a frontului.

Realități diferite pe teren

La apropierea iernii, bătălia pentru Pokrovsk a căpătat o miză majoră în plan politic, atât pentru Ucraina, cât și Rusia.

Afirmația prematură a președintelui rus Vladimir Putin din 29 octombrie, conform căreia Pokrovsk - precum și Kupiansk din regiunea Harkov - sunt deja înconjurate de forțe rusești arată cât de importantă este această victorie pentru Moscova.

Între timp, așa cum a procedat pe tot parcursul, vizita președintelui Volodimir Zelenski pe frontul din Pokrovsk a fost menită să încurajeze mentalitatea de „fortăreață” care caracterizase apărarea altor orașe din regiunea Donețk, în special a Bahmut și Avdiivka.

Însă, la fel ca în cazul acelor orașe, semi-încercuirea pungii Pokrovsk de către forțele rusești a suscitat  critici dure în Ucraina cu privire la o înverșunare de a apăra orașul cu orice preț.

„Dacă cineva nu semnează un ordin de retragere a trupelor din Pokrovsk și Mirnhohrad în viitorul apropiat, ne-am putea găsi în situația în care nu doar că vom pierde un număr considerabil de parașutiști și pușcași marini extrem de motivați”, a scris pe Facebook jurnalistul și voluntarul Vitalii Deineha , cofondator al fondului Come Back Alive.

„S-ar putea să ne trezim în situația în care nu va mai fi nimeni să astupe breșa, iar fortificațiile săpate în spatele liniilor noastre vor cădea rapid în mâinile inamicului.”

Cu mai puțin de cinci kilometri de câmpuri împânzite cu drone la nord de Pokrovsk care leagă Mîrnohrad de împrejurimi, logistica în această zonă a devenit din ce în ce mai strâmtorată.

Un comandant de batalion ucrainean, care a vorbit Kyiv Independent sub rezerva anonimatului, a dezvăluit că, în timpul rotațiilor recente, infanteriștii săi au intrat în încleștări cu soldații ruși în mai multe rânduri.

Potrivit comandantului, densitatea dronelor și minelor rusești este atât de mare încât niciun vehicul nu poate trece prin coridor; nici măcar vehiculele terestre fără pilot - adesea folosite în astfel de condiții - nu supraviețuiesc călătoriei.

Pe lângă importanța politică acordată de Kiev deținerii orașului Pokrovsk, amânarea unui ordin de retragere, posibil în timp util, a fost legată de cultura „niciun pas înapoi”, asociată de regulă cu conducerea șefului armatei ucrainene Oleksandr Sîrski.

Aceasta, împreună cu problema raportării false a unor evoluții tactice pozitive, amenință să încurajeze o narațiune optimistă în rândul conducerii militare și politice, în timp ce situația continuă să se deterioreze pe teren.

„Rapoartele Statului Major General trimise mai sus conțin pe zi ce trece tot mai multe minciuni”, a scris Deineha.

„De fapt, practic am pierdut Pokrovskul, ceea ce înseamnă că nu are rost să mai ținem nici Mîrnohradul. Trebuie să recunoaștem acest fapt și să acționăm pentru a-i salva pe cei care refuză să plece fără un ordin în acest sens.”

Forțele ucrainene continuă să lupte

Atâta timp cât cleștele rusesc nu este închis complet, buzunarul Pokrovsk rezistă.

De altfel, forțele ucrainene au efectuat câteva operațiuni îndrăznețe pentru a transmite mesajul că lupta nu este pierdută.

Pe 31 octombrie, din câte se spune, sub comanda personală generalului Kirilo Budanov, forțele speciale ucrainene din cadrul serviciilor secrete militare (HUR) au fost debarcate cu un elicopter Black Hawk la adăpostul întunericului lângă Pokrovsk.

Mai multe detalii despre misiune, obiective sau rezultate, nu au fost dezvăluite, însă aceasta ar fi constat doar din două plutoane ale forțelor speciale - o forță probabil prea modestă pentru a fi capabilă să curețe o zonă urbană vastă precum Pokrovsk.

Pe 6 noiembrie, Regimentul de Asalt Skelia, una dintre cele mai mari unități ale Forțelor de Asalt, a publicat un videoclip care arăta plantarea drapelului ucrainean pe clădirea consiliului local.

Misiunea, deși s-a dorit probabil o dovadă a faptului că centrul Pokrovskului nu se află sub control rusesc, nu constituie niciun indicator fiabil al unei epurări reușite a orașului de către ucraineni.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
digi24.ro
image
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino! Surprize uriașe ale lui Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
De ce vin muncitorii din America Latină să lucreze în România: „Pot ieşi noaptea pe stradă, nu se împuşcă nimeni”
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Ce înseamnă cuponul de pensie gri? Culoarea talonului contează
playtech.ro
image
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Congresul SUA critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România. Scrisoare privind reconsiderarea deciziei
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate