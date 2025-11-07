Apărarea orașului Pokrovsk, pe muchie de cuțit. Străzile au devenit o uriașă zonă gri

Orașul estic Pokrovsk s-a transformat într-o uriașă zonă gri pe măsură ce forțele ucrainene încearcă să apere pozițiile, iar rușii se înfiltrează în număr tot mai mare. În acest moment, apărarea orașului este pe muchie de cuțit, scrie Kyiv Independent.

La peste două săptămâni de când soldații ruși au fost filmați intrând în masă în oraș, situația din teren este haotică, în care controlul teritorial de o parte și de alta nu mai are granițe clare.

„Situația nu s-a schimbat prea mult în Pokrovsk”, a declarat pentru Kyiv Independent un pilot de dronă ucrainean care luptă în zonă, subliniind că totul este o „harababură”.

Cu tot mai multe forțe rusești care intră în Pokrovsk, după ce liniile ucrainene de la periferia sudică a orașului s-au dezintegrat rapid, întoarcerea situației prin operațiuni de curățare la scară largă pare a fi devenit o sarcină aproape imposibilă.

Situația nu e mai bună în orașul vecin Mîrnohrad, asupra căruia brigăzile desfășurate dețin în continuare controlul, în pofida unui adevărat coșmar logistic, însă amenințarea încercuirii e un pericol acut.

O uriașă zonă gri

Joi, cea mai mare parte a zonei urbane a Pokrovsk constituie o „zonă gri” contestată, conform majorității hărților open-source, inclusiv a grupului de analiză Deep State.

Deși atât zona gri, cât și zonele evaluate ca fiind în mod incontestabil sub control rusesc, s-au extins în ultima săptămână, pozițiile ucrainene sunt încă prezente în interiorul orașului, intercalate și suprapuse cu străzile și clădirile cucerite de soldații ruși.

Discuțiile despre o încercuire a Pokrovskului nu pun problema corect, a explicat Roman Pohorili, cofondatorul Deep State.

„Logistica este cel mai important lucru aici, întrucât în funcție de ea definim o încercuire, aspect pe care bloggerii și analiștii încearcă să îl determine”, a spus el.

„Dar, în realitate, Pokrovsk este pur și simplu înghițit; soldații inamici se strecoară înauntru și stabilesc poziții.”

O apărare care se clatină

Pe măsură ce mici grupuri de asalt și infiltrare continuă să se deplaseze spre nord, prin Pokrovsk și dincolo de acesta, absența unei linii stabile de apărare face echipele de drone ucrainene din ce în ce mai vulnerabile la atacuri și la pericolul de a fi prinse în schimburi de focuri.

Acest lucru, a spus pilotul de dronă citat, le perturbă abilitatea de a se concentra asupra propriei munci, una crucială pentru menținerea zonei de atac, cel puțin pentru a încetini, dacă nu opri cu totul, înaintarea rușilor.

Apărarea ucraineană este, totodată, îngreunată de atacurile cu drone asupra logisticii din spate - zeci de echipe de elită Rubicon ale Rusiei fiind desfășurate în zona centrală a frontului.

Realități diferite pe teren

La apropierea iernii, bătălia pentru Pokrovsk a căpătat o miză majoră în plan politic, atât pentru Ucraina, cât și Rusia.

Afirmația prematură a președintelui rus Vladimir Putin din 29 octombrie, conform căreia Pokrovsk - precum și Kupiansk din regiunea Harkov - sunt deja înconjurate de forțe rusești arată cât de importantă este această victorie pentru Moscova.

Între timp, așa cum a procedat pe tot parcursul, vizita președintelui Volodimir Zelenski pe frontul din Pokrovsk a fost menită să încurajeze mentalitatea de „fortăreață” care caracterizase apărarea altor orașe din regiunea Donețk, în special a Bahmut și Avdiivka.

Însă, la fel ca în cazul acelor orașe, semi-încercuirea pungii Pokrovsk de către forțele rusești a suscitat critici dure în Ucraina cu privire la o înverșunare de a apăra orașul cu orice preț.

„Dacă cineva nu semnează un ordin de retragere a trupelor din Pokrovsk și Mirnhohrad în viitorul apropiat, ne-am putea găsi în situația în care nu doar că vom pierde un număr considerabil de parașutiști și pușcași marini extrem de motivați”, a scris pe Facebook jurnalistul și voluntarul Vitalii Deineha , cofondator al fondului Come Back Alive.

„S-ar putea să ne trezim în situația în care nu va mai fi nimeni să astupe breșa, iar fortificațiile săpate în spatele liniilor noastre vor cădea rapid în mâinile inamicului.”

Cu mai puțin de cinci kilometri de câmpuri împânzite cu drone la nord de Pokrovsk care leagă Mîrnohrad de împrejurimi, logistica în această zonă a devenit din ce în ce mai strâmtorată.

Un comandant de batalion ucrainean, care a vorbit Kyiv Independent sub rezerva anonimatului, a dezvăluit că, în timpul rotațiilor recente, infanteriștii săi au intrat în încleștări cu soldații ruși în mai multe rânduri.

Potrivit comandantului, densitatea dronelor și minelor rusești este atât de mare încât niciun vehicul nu poate trece prin coridor; nici măcar vehiculele terestre fără pilot - adesea folosite în astfel de condiții - nu supraviețuiesc călătoriei.

Pe lângă importanța politică acordată de Kiev deținerii orașului Pokrovsk, amânarea unui ordin de retragere, posibil în timp util, a fost legată de cultura „niciun pas înapoi”, asociată de regulă cu conducerea șefului armatei ucrainene Oleksandr Sîrski.

Aceasta, împreună cu problema raportării false a unor evoluții tactice pozitive, amenință să încurajeze o narațiune optimistă în rândul conducerii militare și politice, în timp ce situația continuă să se deterioreze pe teren.

„Rapoartele Statului Major General trimise mai sus conțin pe zi ce trece tot mai multe minciuni”, a scris Deineha.

„De fapt, practic am pierdut Pokrovskul, ceea ce înseamnă că nu are rost să mai ținem nici Mîrnohradul. Trebuie să recunoaștem acest fapt și să acționăm pentru a-i salva pe cei care refuză să plece fără un ordin în acest sens.”

Forțele ucrainene continuă să lupte

Atâta timp cât cleștele rusesc nu este închis complet, buzunarul Pokrovsk rezistă.

De altfel, forțele ucrainene au efectuat câteva operațiuni îndrăznețe pentru a transmite mesajul că lupta nu este pierdută.

Pe 31 octombrie, din câte se spune, sub comanda personală generalului Kirilo Budanov, forțele speciale ucrainene din cadrul serviciilor secrete militare (HUR) au fost debarcate cu un elicopter Black Hawk la adăpostul întunericului lângă Pokrovsk.

Mai multe detalii despre misiune, obiective sau rezultate, nu au fost dezvăluite, însă aceasta ar fi constat doar din două plutoane ale forțelor speciale - o forță probabil prea modestă pentru a fi capabilă să curețe o zonă urbană vastă precum Pokrovsk.

Pe 6 noiembrie, Regimentul de Asalt Skelia, una dintre cele mai mari unități ale Forțelor de Asalt, a publicat un videoclip care arăta plantarea drapelului ucrainean pe clădirea consiliului local.

Misiunea, deși s-a dorit probabil o dovadă a faptului că centrul Pokrovskului nu se află sub control rusesc, nu constituie niciun indicator fiabil al unei epurări reușite a orașului de către ucraineni.