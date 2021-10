Francezii „asaltează” Medicina de la Iaşi: număr triplu de candidaţi faţă de anii precedenţi

Concurenţă mare între francezi la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iaşi. Anul acesta, un număr record de tineri din Hexagon s-au înscris pentru a studia medicina în capitala Moldovei.

Numărul celor care au vrut să prindă unul dintre cele 350 de locuri la medicină generală sau dentară cu predare în limba franceză s-a triplat faţă de anii precedenţi.

„În România, facem practică încă din primul an, ni se spune. Acasă nu ţi se permite, până în anul 3 nu ai voie să atingi pacientul, doar învăţăm”, explică Kaur Pundrik, studentă la UMF Iaşi.

Taxa a crescut de la 5.000 la 7.000 de euro

Creşterea este cu atât mai interesantă cu cât anul acesta, pe baza unei înţelegeri între toate cele şase universităţi de profil la nivel naţional, taxa pentru locurile cu taxă în valută a crescut de la 5.000 de euro la 7.500 de euro. Numărul de locuri a rămas acelaşi.

„La străini, în acest an am crescut taxa de înscriere de la 5.000 de euro/an la 7.500 euro/an. Era momentul să creştem, toate universităţile de Medicină şi Farmacie din ţară am avut o înţelegere între noi şi toţi au aceeaşi taxă. Chiar şi în aceste condiţii remarcăm un interes crescut al candidaţilor pentru studii în limba franceză. Astfel că la Medicină Generală am avut o concurenţă de 4,22/loc, iar la Medicină Dentară, de 3,42/loc. La limba engleză la Medicină Generală am avut 1,1 candidaţi pe loc, iar la Dentară au fost 0,83/loc”, a explicat Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

Chiar şi aşa, numărul record se explică prin faptul că în România taxele sunt mai mici decât cele pe care le-ar plăti la universităţile de la ei din ţară, chiar dacă vorbim de o taxă de 7.500 de euro pe an.