Cine este Aurel Niamţu, ieşeanul care a luat Golden Buzz la „Românii au talent” VIDEO

Cu toate că părea să aibă o carieră promiţătoare în faţă, el a fost dat uitării. După spectacolele pe care le susţinea alături de cântăreţii vremurilor trecute, a ajuns să cânte din când în când la unele nunţi sau la localuri mici.

,,Artiştii la vremea aceea erau chiar foarte respectaţi. Pot să spun cu mândrie că mi-am dedicat toată viaţa scenei”, a spus ieşeanul.

A participat şi la emisiunea „Vocea României”, când abia împlinise 64 de ani. Bărbatul a făcut-o pe Loredana Groza să plângă, după ce i-a cântat piesa „Blestem” (Cine iubeşte şi lasă).

,,Am venit la Vocea României pentru că am o vârstă înaintată şi am fost lăsat deoparte de către mulţi prieteni şi apropiaţi din zona muzicii uşoare româneşti. Acum am ocazia de a arăta publicului experienţa şi calitatea vocii. Muzica este viaţa mea”, spunea solistul pe marea scenă atunci.