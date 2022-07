Ursici, satul rămas ca în vremea dacilor. Aici „se uneşte cerul cu pământul“ VIDEO

Cinci gospodării au rămas locuite permanent în satul Ursici de pe Platoul Luncanilor (circa 1.000 de metri altitudine) din Hunedoara, una dintre aşezările arhaice şi izolate din Munţii Şureanu, unde viaţa oamenilor s-a schimbat puţin în ultimele decenii.

La mijlocul secolului trecut, aproape 50 de familii locuiau în cel mai puţin schimbat sat al comunei Boşorod, aflat la capătul unui drum forestier de 12 kilometri, care urcă abrupt prin pădure, pornind din valea râului Luncani.

„La cele mai multe case din Ursici erau 10 – 12 persoane. La casa bunicii mele, erau 10 persoane. Oamenii se ocupau cu creşterea animalelor, aveau oi şi vite şi cultivau cartofi şi porumb. La cosit se făcea clacă, unde veneau 15 – 20 de cosaşi din sat. Acum au mai rămas cinci familii care locuiesc permanent aici, în unele case sunt două persoane, în altele câte una. Singură e şi bunica, dar vara vin aici pentru a avea grijă de gospodărie şi de oi. Avem peste 100 de oi, pe care vara le aducem aici, le mulgem, facem brânză, mai avem şapte vaci, câţiva viţei, câţiva porci. Ne ocupăm cu creşterea animalelor, care este o tradiţie în familie”, spune Dorin Părău, un tânăr de 17 ani, elev în clasa a XII-a.



Viaţa oamenilor din Ursici, satul pitoresc din Munţii Orăştiei. VIDEO: ADEVĂRUL

Tradiţii pastorale

Adolescentul s-a născut şi a copilărit în Ursici, dar locuieşte cu părinţii în Bucium, un sat învecinat Haţegului, aflat la poalele munţilor Şureanu. Deşi sunt tot mai puţini, localnicii din Ursici şi din celelalte cătune risipite pe Platoul Luncanilor, aşa-numitele „sate crânguri”, au ţinut la modul de viaţă pastroral, pe care şi l-au însuşit din generaţie în generaţie.



Ursici. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Platoul Luncanilor se întinde pe aproape 10.000 de hectare în Munţii Orăştiei (Şureanu) şi este cunoscut pentru cetăţile dacice Costeşti, Piatra Roşie şi Blidaru, aflate în apropiere de Sarmizegetusa Regia, dar şi pentru Peştera Cioclovina. O mulţime de vestigii dacice şi romane descoperite în ţinutul de munte arată cât de populată era zona în Antichitate.



Elena spune că a trăit o experianţă unică în Ursici. ADEVĂRUL

Acum, doar câteva zeci de familii locuiesc în cătunele risipite pe crestele munţilor, cu case vechi de lemn şi cărămidă, înconjurate de crânguri şi de stâni, de mici suprafeţe agricole şi de livezi. Târsa este cea mai mare dintre aşezările din acest ţinut, însă vreo 100 de locuitori şi este singura localitate traversată de un drum asfaltat. În împrejurimile ei, cătunele Ursici, Cioclovina, Prihodişte, Pietroasa şi Alunu au rămas aproape pustii.



Satul Ursici. Imagini aeriene. ADEVĂRUL

Vara, adesea ciobanii pot fi văzuţi cutreierând păşunile „târâmului dacilor”, platoul vegheat la orizont de crestele proeminente ale Retezatului. „Pe timp de vară, ducem o parte dintre oi la munte, în Retezat, iar restul rămân la şes. Transhumanţa se ţine la noi de ani de zile. Se strâng turmele de 1.000 – 1.200 de oi, cu care ciobanii pleacă pe jos, la drumul de o săptămână - cu ţoale pe măgari, cu câini, cu mâncarea la straiţă - către locurile de păşunat din munţi”, povesteşte tânărul.

Dorin spune că învaţă bine şi îşi doreşte să intre la Şcoala de Poliţie, însă va continua tradiţia familiei.



Dorin şi bunica sa. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Seceta îi pune la grea încercare pe săteni

În această vară, seceta i-a pus la grea încercare pe cei câţiva localnici din Ursici. Au secat fântânile din gospodării, iar unii localnici sunt nevoiţi să parcurgă distanţe mari, pe jos, până la izvoarele care au rezistat secetei prelungite.

„De aproape două luni, noi nu mai ştim ce e aia ploaie. A plouat azi, un pic, dar era bună dacă era mai multă, dar dacă n-o dă Domnul, de unde...”, spune Ioana Urşici, bunica lui Dorin.

Oamenii sunt însă obişnuiţi cu distanţele lungi pe care le au de parcurs de la o gospodărie la alta şi cu traiul plin de greutăţi de la munte. Reţeaua de curent nu a ajuns în Ursici, iar fiecare familie se descurcă cum poate – unele au panouri solare pentru alimentarea cu energie electrică -, drumul spre sat nu este asfaltat, ci doar pietruit pe alocuri, iar izvoarele sunt principala sursă de apă a aşezării. Totuşi, farmecul ţinutului arhaic atrage tot mai mulţi turişti.

Locul unde cerul se uneşte cu pământul

Elena Dascălu şi soţul ei au venit din Roma pentru a vedea aşezarea. Povestesc că au rămas impresionaţi de ce au văzut pe munte.



Pădurea înconjoară gospodăriile din Ursici. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

„Suntem din zona Iaşiului, dar locuim în Italia de 22 de ani, la Roma. Acolo am văzut o emisiune despre locurile acestea minunate şi am scris imediat pe o hârtiuţă cum se cheamă locul, iar acum patru ani am încercat să urc sus, să văd acest sat, să îl simt, dar nu am reuşit din cauza drumului. Acum am lăsat maşina la vreo şapte kilometri, în vale, şi de acolo am urcat pe jos în Ursici. Am găsit aici un loc de vis. Natura este un spectacol. Cine iubeşte natura aici poate să vină să se încarce”, spune Elena.



Video, pe larg, din Ursici

În Ursici se dezvăluie călătorilor privelişti spectaculoase ale munţilor pe care dacii şi-au ridicat cetăţile, ale Ţării Haţegului, la orizontul căreia se văd Retezatul şi văile Streiului şi Mureşului, conturate de Munţii Metaliferi.

„Atunci când am ajuns pe culme şi am coborât un pic mai jos, pe iarbă. Privind de acolo în sus, am simţit cum cerul s-a unit cu pământul”, adaugă Elena.



Retezatul, văzut din Ursici. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Aflate la distanţe de 1- 2 kilometri una de alta, 15 case vechi, de lemn, ocupă câte o culme înconjurată de păşuni şi de întinderile de pădure. Doar câteva dintre ele sunt locuite permanant. Clădirea veche a unei şcoli aminteşte şi ea de anii în care la Ursici trăiau familii de tineri cu copii.

