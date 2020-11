FOTO Păsările sălbatice au ocupat lacul de acumulare de pe Strei. Spectacol în sanctuarul naturii

Amenajat la începutul anilor 2000 pe râul Strei, lacul de acumulare Covragiu, din vecinătatea Haţegului, s-a transformat în câţiva ani într-un mic paradis al păsărilor sălbatice.

GALERIE FOTO CU LACUL COVRAGIU

O arată imaginile publicate de Călin Pop, pe pagina sa de Facebook.

„La jumătatea lunii iunie 2020 am scris despre lacul barajului de pe râul Strei situat în preajma localităţilor Subcetate şi Bucium. Pe atunci, peisajul era dezolant. Spuneam atunci că „natura are capacitatea să se purifice şi să se lepede cumva de faptele omului. Toate viiturile din ultimele zile au adunat aici mare parte din gunoaie şi...ne arată cine suntem, de fapt. Soluţia este simplă. Şi pleacă de la fiecare dintre noi. Şi are legătură cu educaţia, cu bunul simţ, cu respectul pentru natură". La aproape 5 luni distanţă, natura a avut grijă de ea. Păsările care şi-au făcut "case" permanente au pus din nou stăpânire pe locul lor, iar gunoaiele au dispărut în proporţie de 99 %. Zilele astea am tot colindat zona. Şi am reuşit să prind câteva imagini. Exceptând Delta Dunării, sunt destul de puţine locuri în ţară care să ofere un asemenea spectacol: lebede, raţe, egrete, stârci cenuşii, cormorani, lişiţe, corcodei şi multe alte specii colindă balta în lung şi-n lat cât e ziua de mare!”, a relatat autorul fotografiilor.





Lacul de acumulare Covragiu (Subcetate) a fost înfiinţat la începutul anilor 2000, odată cu construcţia barajului hidrocentralei Subcetate, parte a Amenajării hidroenergetice Strei. Întinderea de ape de la poalele Cetăţii regale a Haţegului, alimentată de râul Strei, a devenit cu timpul un habitat ideal pentru nenumărate specii de păsări. În luciul apei se oglindesc vârfurile înzăepezite ale masivului Retezat, iar liniştea locului este tulburată adesea de cântecul unor păsări rare.

Priveliştile îi atrag pe amatorii de fotografii, iar pescarii au găsit şi ei locuri ideale pentru a-şi petrece dimineţile. Adesea, oamenii au lăsat, urme adânci asupra noului lac de acumulare, murdărindu-le cu gunoaie, Malurile sale au fost transformate în gropi de gunoi, unde localnicii depozitează la întâmplare, lucrurile de care nu mai au nevoie. Pe malul din vecinătatea satului Subcetate, pentru a ajunge la locurile de pescuit, oamenii trebuie să se strecoare printr-o întindere de gunoaie.



Fotografii: Călin Pop.

