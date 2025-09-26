Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, exclus 20 de ani din fotbal! Sancțiune colosală în urma scandalului de tip „sextape” cu fosta parteneră

Au trecut aproape doi ani de când actualul atacant al celor de la Alanyaspor, Ui-jo Hwang (34 de ani) a fost acuzat că și-ar fi filmat partenera, Hyomin, cântăreață de K-Pop, în ipostaze intime, fără ca aceasta să știe.

Imaginile cu tânăra în vărstă de 36 de ani au făcut înconjurul internetului la acea vreme.

În decembrie 2023, fotbalistul sud-coreean a fost exclus din naționala Coreei de Sud, iar în prezent, judecătorii au decis care va fi pedeapsa aplicată în cazul fotbalistului.

Hwang a încercat, în nenumărate instanțe, să demonstreze că filmările ar fi fost făcute cu acordul artistei, însă în zadar. Atacantul a fost taxat, pe atunci, cu un an de închisoare cu suspendare și 230.000 de euro amendă. Însă, situația nu s-a oprit aici.

Ui-jo Hwang, interzis 20 de ani în fotbalul din Coreea de Sud

Conform jurnaliștilor din Turcia, Federația de Fotbal din Coreea de Sud a luat decizia, în prezent, de a-l bana pe atacantul lui Alanyaspor, timp de 20 de ani, din fotbalul din țara sa natală.

Coleg cu Ianis Hagi în Turcia, atacantul nu va mai putea activa în cadrul niciunui alt club afiliat federației, atât din postura de jucător profesionist, cât și în postura de viitor antrenor. Astfel, Hwang va fi obligat de circumstanțe să-și regândească traiectoria carierei după retragerea din fotbal.

Decizia Federaței din Coreea de Sud este valabilă doar pentru activitatea fotbalistului desfășurată pe raza țării sale natale și nu îl va afecta pe acesta la Alanyaspor.