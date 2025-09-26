search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, exclus 20 de ani din fotbal! Sancțiune colosală în urma scandalului de tip „sextape” cu fosta parteneră

0
0
Publicat:

Au trecut aproape doi ani de când actualul atacant al celor de la Alanyaspor, Ui-jo Hwang (34 de ani) a fost acuzat că și-ar fi filmat partenera, Hyomin, cântăreață de K-Pop, în ipostaze intime, fără ca aceasta să știe. 

Ui-jo Hwang, interzis 20 de ani în fotbalul din Coreea de Sud Foto/Shutterstock
Ui-jo Hwang, interzis 20 de ani în fotbalul din Coreea de Sud Foto/Shutterstock

Imaginile cu tânăra în vărstă de 36 de ani au făcut înconjurul internetului la acea vreme.

În decembrie 2023, fotbalistul sud-coreean a fost exclus din naționala Coreei de Sud, iar în prezent, judecătorii au decis care va fi pedeapsa aplicată în cazul fotbalistului.

Hwang a încercat, în nenumărate instanțe, să demonstreze că filmările ar fi fost făcute cu acordul artistei, însă în zadar. Atacantul a fost taxat, pe atunci, cu un an de închisoare cu suspendare și 230.000 de euro amendă. Însă, situația nu s-a oprit aici. 

Ui-jo Hwang, interzis 20 de ani în fotbalul din Coreea de Sud

Conform jurnaliștilor din Turcia, Federația de Fotbal din Coreea de Sud a luat decizia, în prezent, de a-l bana pe atacantul lui Alanyaspor, timp de 20 de ani, din fotbalul din țara sa natală.

Coleg cu Ianis Hagi în Turcia, atacantul nu va mai putea activa în cadrul niciunui alt club afiliat federației, atât din postura de jucător profesionist, cât și în postura de viitor antrenor. Astfel, Hwang va fi obligat de circumstanțe să-și regândească traiectoria carierei după retragerea din fotbal.

Decizia Federaței din Coreea de Sud este valabilă doar pentru activitatea fotbalistului desfășurată pe raza țării sale natale și nu îl va afecta pe acesta la Alanyaspor.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
playtech.ro
image
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alex Băluță, primele imagini din America
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Probleme pentru românii care au rate la bancă. IRCC crește
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Asasinatul lui Charlie Kirk și prostia lui Dan Tănasă
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)
Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!