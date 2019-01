Greşeală uriaşă în postarea PSD Giurgiu despre o realizare a Vioricăi Dăncilă

Postarea a fost făcută de PSD Giurgiu în seara zilei de joi, 17 ianuarie.

„Premierul României, Viorica Dăncilă, a decis să i-a problema Complexului Energetic Oltenia, în propriile mâini. Aceasta a dat o dispoziţie începând cu data de 17.01.2019, Corpului de control al primului-ministru pentru a începe un control la societatea Complexul Energetic Oltenia“, scrie administratorul paginii, Cosmin Simion, de la PSD Giurgiu, absolvent al aceleiaşi facultăţi cu premierul României - Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti.

Acesta a preluat un text apărut pe site-ul momentulzero.ro, cu titlul „Premierul i-a problema CEO în propriile mâini“.

Comentariile internauţilor stârnesc hazul, iar PSD Giurgiu a intrat în polemică gramaticală cu oamenii.

„Buna seara PSD Giurgiu, am 34 ani si la vara sper să “i-au” capacitatea si sa intru la liceu. As dori sa ma inscriu in partidul dumneavoastra, sper ca ma incadrez, dc este vreo problema ca vreau sa intru la liceu, pot renunta“

„Bună ziua, ortograme mai aveţi? Şi l-a ce preţ?“

„Felicită-ri. Este o mare duamnă, care este...“

PSD Giurgiu a intrat în polemică gramaticală cu oamenii.

Dacă apreciezi acest articol, te aşteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

Pe aceeaşi temă: