Eleva premiantă care creează roboţi şi le predă copiilor informatică. Este autoare a mai multor programe de învăţare

Alina Duca (18 ani), elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Miron Costin“ din Paşcani, este pasionată de ştiinţele exacte, în special de matematică. Încă din clasa a VIII-a a fost selectată să participe la centrul de excelenţă din oraş, unde elevii cu rezultate deosebite la învăţătură sunt pregătiţi pentru olimpiade şi concursuri.

Aşa a ajuns să participe la competiţii de informatică şi la olimpiade de tehnologia informaţiei, matematică, fizică, dar şi de limba română.

Însă din plutonul de realizări cea mai impresionantă este performanţa obţinută la concursul naţional de matematică „Nicu Şerban“, numit şi Olimpiada Satelor, unde a câştigat premiul întâi timp de trei ani la rând.

În 2018, Alinei i-a fost răsplătită gândirea analitică cu locul doi şi diploma „Copernic“ la concursul de creativitate în fizică şi tehnologii „Ştefan Procopiu“. În 2019, şi-a trecut în cont şi o menţiune la concursul naţional „Infochim“, unde subiectele reprezintă o combinaţie între chimie şi informatică.

Are 40 de elevi dintre colegii mai mici

Alina Duca îşi găseşte timp şi pentru a le împărtăşi celorlalţi din cunoştinţele sale. În prezent, predă voluntar la cercul naţional de informatică ”Programare cu răbdare”, unde îi învaţă pe elevii de gimnaziu noţiuni de informatică prin intermediul cărora scriu coduri algoritmice pentru jocuri şi diverse aplicaţii.

„Le-am predat şi limbajul de programare Scratch, dar le-am arătat şi cum funcţionează platforma Microbit, iar apoi m-am îndreptat spre partea de HTML, prin care învaţă cum să creeze baza unui site. Microbiţii sunt nişte microcalculatoare cu leduri, iar prin intermediul lor copiii pot învăţa să afişeze mesaje, să le interconecteze şi să trimită unde radio între ele. Cred că cea mai bună metodă de învăţare sunt exemplele practice. De pildă, cu microbiţii putem face un pedometru (n.r. – măsoară numărul de paşi), accelerometru, cronometru şi senzori de vibraţii. Toate aceste lucruri sunt create de copii pe aceşti microroboţi prin programele pe care învaţă să le scrie“, explică Alina metoda de predare pentru cei 40 de elevi ai săi.

„Învaţă“ un robot să vorbească

Adolescenta este pasionată şi de roboţi şi face parte din clubul de robotică al liceului, fiind implicată în două proiecte de amploare. Primul se numeşte „Lisa-robot umanoid“, iar provocarea ei şi a colegilor săi este să mărească permanent vocabularul robotului. Cel de-al doilea proiect este unul cu o miză uriaşă: ar putea aduce recunoaşterea echipei „MironoBot“ a liceului din Paşcani la nivel internaţional.

În februarie 2020, Alina şi colegii săi de echipă au obţinut locul II la prima competiţie demonstra-

tivă de robotică din cadrul concursului internaţional FIRST Tech Challenge. A fost o reală provocare pentru tinerii din Paşcani, având în vedere că au concurat cu alte 20 de echipe de la mai multe unităţi de învăţământ din întreaga ţară. Competiţia internaţională FIRST Tech Challenge este un concurs de robotică cu tradiţie în SUA, se adresează elevilor din clasele VII-XII şi presupune proiectarea, construirea şi programarea unui robot. Competiţia se desfăşoară în România din anul 2016 şi este organizată de Asociaţia Naţie Prin Educaţie.

În drum spre Campionatul Mondial de Robotică

Robotul este bazat pe un kit format din piese metalice şi din plastic, din care se construiesc structura şi sistemul de angrenare, împreună cu diferite piese electronice – senzori, sisteme de control, cameră video. Toate acestea sunt puse în mişcare de un dispozitiv bazat pe un sistem de operare Android, programat cu ajutorul limbajului de programare Java.

„Fiecare robot este programat în ce priveşte autonomia şi drive in motion, iar apoi sunt puşi toţi într-o arenă şi fac aceleaşi lucruri. Robotul nostru a excelat la deplasare, la modul de programare, construcţie, eficienţă şi viteză în ridicarea unor greutăţi, dar şi la capitolul manevrabilitate prin telecomandă“, subliniază Alina capitolele la care robotul echipei sale a impresionat la competiţia internaţională.

Până la faza finală a concursului de robotică, Alina şi colegii ei mai au de parcurs câteva etape. Pe prima dintre ele, tot demonstrativă, au trecut-o deja cu brio, obţinând premiul I la Ploieşti, iar în viitorul apropiat vor susţine etapa regională, la Iaşi. Apoi, urmează etapa naţională, care va avea loc la Cluj-Napoca. Premiile sunt acordate pentru performanţa şi construcţia robotului, precum şi pentru activităţile echipelor de robotică în comunitate. Până acum, Alina şi colegii ei au confecţionat zeci de viziere care au fost donate Spitalului Municipal din Paşcani şi serviciului SMURD Paşcani.

Dacă vor obţine rezultate bune şi la următoarele etape ale concursului de robotică, tinerii vor avea şansa să-şi îndeplinească visul de a participa la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din SUA.

Un soft educaţional pentru fizică

Deşi mai are un an până la absolvirea liceului, Alina şi-a construit foarte clar planurile: va urma facultatea de informatică din Iaşi şi va deveni ceea ce în limbaj de specialitate se numeşte software developer. Şi-a început munca de pe acum şi a conceput un soft educaţional pentru fizică.

„La şcoală am ajuns la capitolul «Oscilaţii şi unde mecanice», cărora li se adaugă amplitudinea, elongaţia şi multe altele. La început, mi-a fost greu să-mi imaginez cam cum ar funcţiona fiecare, aşa că am creat un soft care ne arată într-o manieră mai simplă, pe un grafic, cum funcţionează fiecare dintre acestea. Am făcut asta pentru a uşura procesul de învăţare, iar în acest fel nici colegii mei nu vor mai întâmpina aceleaşi dificultăţi în a înţelege aceste concepte.“

Aplicaţia va fi încărcată pe o platformă online, unde va fi accesibilă în mod gratuit tuturor elevilor care doresc să deprindă mai repede şi mai bine noţiunile de fizică care li se predau la şcoală.

În viitor, îşi doreşte să creeze softuri similare şi pentru alte materii, pentru a uşura munca generaţiilor viitoare. De pildă, pentru chimie intenţionează să conceapă un soft care să arate cum interacţionează moleculele, cum se îmbină între ele şi cum pot fi modelate.

Pe aceeaşi temă:

Fenomenul educaţional creat de un profesor de informatică în România şi Diaspora

Un olimpic român a creat o platformă educaţională cu inteligenţă artificială. Şcoala online are un succes uriaş