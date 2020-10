Caz revoltător în Vrancea. O angajată, bolnavă de Covid-19, a fost concediată

O angajată cu jumătate de normă de la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focşani, Eugenia Hacman, componentă a corului profesionist "Pastorala", a rămas fără loc de muncă după ce la finalul lunii septembrie şi începutul lui octombrie a avut neşansa să se infecteze cu COVID-19.

Conducerea Ateneului Popular, instituţie subordonată Primăriei Focşani, i-a desfăcut contractul de muncă Eugeniei Hacman, în vârstă de 67 de ani, fost cadru didactic, după ce i s-a reproşat că a lipsit nemotivat, culmea, de la repetiţiile corului, femeia fiind în convalescenţă după o suferinţă profundă.

"Pe data de 29 septembrie am fost confirmată pozitiv şi am fost într-o împrejurare delicată, cu o insuficienţă respiratorie acută. Pentru că mă aflam într-o situaţie gravă, mi s-a recomandat internarea la Adjud unde am stat timp de 11 zile. A doua zi, după externare mi s-a spus că testul pe care l-am făcut este negativ. Pentru că am avut un tratament foarte greu, nici prin cap nu mi-a trecut că lucrurile vor lua o întorsătură nefavorabilă la cor.

Medicul curant mi-a spus că nu s-a gândit ca eu, la vârsta mea de 67 de ani, aş mai putea avea un contract de muncă, astfel încât să îmi dea un concediu medical. Cei de la Ateneu au ştiut despre mine că sunt infectată. Nici la revenirea acasă din spital nu mi-a fost bine şi am continuat tratamentul câteva zile. Săptămâna trecută am fost chemată de doamna Şerbănuţ (n.a. consilierul primarului Focşaniului) să dau o notă explicativă iar luni mi s-a desfăcut contractul de muncă, pentru că am lipsit nemotivat”, ne-a declarat Eugenia Hacman.

Femeia este una dintre cele mai vechi artiste din Corul "Pastorala", considerat Madrigalul Focşaniului, activând neîntrerupt în formaţie din anul 1989. Colegii nu numai că o apreciază enorm, dar o cunosc drept un monument de corectitudine şi disciplină, astfel că au rămas sideraţi la vestea că i-a fost desfăcut contractul de muncă pentru un motiv atât de aberant.

Şi noul director al Ateneului Popular, el însuşi component al corului, consideră aberant ce s-a întâmplat, dar se ascunde în spatele birocraţiei.

Directorul Ateneului dă vina pe vidul legislativ

"Desfacerea contractului de muncă s-a făcut cu acordul părţilor. Eu am apreciat-o foarte mult pe doamna Hacman, am încercat să o ajutăm, am luat legătura cu Direcţia de Sănătate Publică, cu medicii, dar este vorba despre absenţa cuiva de la locul de muncă. Cine îşi asumă aşa ceva? Am luat în calcul toate variantele. Recunosc, este o situaţie cel puţin aberantă, dar pe lângă drama îmbolnăvirii trebuie să avem în vedere şi aspectele legale. Este un caz nefast, pe un fond de vid legislativ", a afirmat cu nonşalanţă Ionuţ Drilia, directorul Ateneului.

Faptul că în cazul coristei s-a produs un abuz este confirmat şi de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică. Aceştia spun că Eugenia Hacman poate benficia retroactiv de un concediu medical pentru boala pe care a avut-o

"Când un angajat este confirmat cu COVID-19 beneficiază obligatoriu de concediu medical de la medicul de familie, conform recomandării de pe biletul de externare. Acel document se poate da retroactiv de unitatea de spitalizare. Este o procedură care trece şi prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, care decontează concediile. Este clar un caz de abuz", ne-a precizat Janina Lazăr, directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea.

Concedierea Eugeniei Hacman readuce însă în atenţie alte situaţii abuzive comise în cadrul instituţiei corale din Focşani, după ce în ultimul an au fost "pensionaţi forţat" mai mulţi artişti. Este vorba despre cinci componenţi ai corului care anul viitor împlineşte 45 de ani de activitate, oameni de bază în formaţie, unii dintre ei profesori de muzică şi corepetitori ai coralei.

"Se leagă de orice aspect pentru ca în final să ne desfiinţeze. Le stăm în gât unora şi încearcă să ne elimine. În ultimul timp am rămas fără mulţi oameni şi nu s-a adus nimic în loc, în condiţiile în care ni se solicită să facem muzică simfonică", ne-au declarat unii dintre coriştii de la Pastorala.

