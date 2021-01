Un oltean a vrut să-şi răpească amanta de pe stradă. „Nu-l mai vreau, e prea gelos“

Totul s-a întâmplat pe o stradă din Craiova. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a fost văzut cum a lovit cu pumnul în faţă o femeie şi a urcat-o cu forţa în maşină. Alertaţi, poliţiştii au identificat autoturismul şi imediat i-au condus pe cei doi la sediul IPJ pentru a stabili ce se întâmplase.

Aici s-a stabilit că agresorul şi victima se cunoşteau, de fapt, Fiind consăteni, ambii având domiciliul în localitatea doljeană Lipovu. Femeia a povestit că i-a cerut bărbatului să o lase în pace, să nu o mai urmărească, dar acesta a reacţionat extrem de violent. A depus plângere împotriva acestuia, iar poliţiştii au emis imediat o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Vestea că între cei doi a izbucnit un astfel de scandal a ajuns imediat la urechile oamenilor din Lipovu. Şi, bineînţeles, fiecare a început să-şi dea cu părerea. "Dom'ne, el e însurat. Trebuia s-o lase în pace. Dacă ea n-a mai vrut, s-o lase... Ce zice nevasta lui acum? De ce s-a dus s-o urmărească la Craiova şi, uite, acum, e la puşcărie.... Fata nu l-a mai vrut. <Nu mai vreau, e prea gelos>. Aşa zicea... Amândoi sunt de vină", au reacţionat vecinii.

Poliţiştii craioveni au confirmat într-un comunicat că pe numele bărbatului se va cere arestarea preventivă pe termen de 30 de zile.

|Poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că o femeie a fost agresată de un bărbat pe o stradă din Craiova, după care a fost urcată cu forţa într-un autoturism.

În baza celor sesizate, patrula de siguranţă publică formată din poliţişti şi un jandarm din cadrul IJJ Dolj a depistat autoturismul în cauză, pe strada Sfântul Dumitru din ocalitate. În autoturism au fost identificaţi un bărbat de 30 de ani şi o tânără de 27 de ani, ambii din comuna Lipovu, care au fost conduşi la sediul secţiei pentru audieri.

Din cercetările efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie în zona feţei după care ar fi urcat-o împotriva voinţei acesteia într-un autoturism pornind spre strada Sfântul Dumitru din Craiova unde a fost oprit de poliţişti.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate.

În urma probatoriului administrat de poliţişti, bărbatul a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Dolj. În cursul acestei zile, cel în cauză urmează să fie prezentat unităţii de parchet cu propunere de arestare preventivă", se arată într-un comunicat remis presei.

