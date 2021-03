Nicuşor Constantinescu, despre pedeapsa de opt ani de închisoare: „Am devenit politicianul condamnat la cei mai mulţi ani de închisoare din România“

Nicuşor Constantinescu adună condamnare după condamnare. Până acum, judecătorii au dat cinci sentinţe definitive, iar baronul PSD a adunat 32 de ani de puşcărie. Pedepsele se contopesc, iar la final inculpatul execută condamnarea cea mai grea, plus un spor.

„Aşa cum probabil aţi aflat din presă, Curtea de Apel Galaţi a menţinut decizia Tribunalului Constanta şi m-a condamnat la încă 8 ani de închisoare cu executare in dosarul Fundaţiilor Thalia si Fantasio .

În opinia justiţiei din Romania, a duce la îndeplinire hotărâri de Consiliu Judeţean reprezintă o fapta penală!

Aşa cum am declarat şi în anul 2015, ,,Problema este că sunt judecat penal pentru hotărâri ale Consiliului Judeţean care sunt supuse contenciosului administrativ, nu faptelor penale. Este un abuz”!

Probabil că interviul acordat postului de televiziune Realitatea Plus a deranjat sistemul , astfel încât am fost condamnat ,din nou, la o pedeapsă cumplită, tot pentru abuz in serviciu, devenind politicianul condamnat la cei mai mulţi ani de închisoare din România !“, a transmis fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a fost condamnat definitiv joi, 18 martie, de Curtea de Apel Galaţi la 8 ani de închisoare. Astfel, palmaresul penal al lui Constantinescu cumulează 32 de ani de puşcărie în cele cinci procese penale terminate cu sentinţe definitive. Pe rolul instanţelor mai sunt şi alte dosare care încă se judecă.

Curtea de Apel Galaţi a dat joi sentinţa într-un dosar cu un prejudiciu de peste opt milioane de euro, în care a fost judecat fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, dar şi alţi foşti angajaţi ai CJC.