Litoralul românesc, încremenit în Epoca de Aur. „Cazare, bere şi mâncare - e tot ce-ţi trebuie la mare“

După mai bine de 30 de ani, staţiunile de la Marea Neagră sunt cartea de vizită a priceperii sau nepriceperii noastre în a face turism de calitate. În acelaşi timp, după trei decenii de libertate, bună parte din turişti vin pe litoral cu aceleaşi metehne.

Este bine cunoscut că litoralul românesc este împărţit în două: nord şi sud. Dacă în zona de nord, în Mamaia şi Năvodari, s-a investit mult şi haotic, distrugându-se aproape tot spaţiul verde, sudul litoralului a avut parte de linişte şi de o degradare constantă aproape 30 de ani. Acum, investitorii se îndreaptă către sud, deoarece aici au mai rămas terenuri libere sau clădiri ce pot fi achiziţionate la preţuri destul de bune.

Litoralul românesc este litoralul contrastelor, de la şampania de zeci de mii de euro cărată cu roaba în cluburile de fiţe din Mamaia Nord, la hotelurile cu mobilier şi saltele de prin anii ’70, cu stelele căzute de pe clădire şi cu mirosul specific încăperilor deschise doar două luni pe an. Astfel de locuri vei vedea la tot pasul prin Neptun, Saturn şi Venus, în hotelurile vechi, comuniste, trase, parcă, la indigo.

Dezvoltarea zonei de nord a litoralului românesc i-a avut ca amfitrioni pe Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei, şi pe Nicolae Matei, fostul primar al oraşului Năvodari. Ambii au fost condamnaţi penal pentru fapte de corupţie ce au privit afaceri ilegale cu terenuri din Mamaia şi Mamaia Nord-Năvodari, terenuri pe care astăzi sunt construite hoteluri şi blocuri de apartamente.

Aroganţă şi snobism sunt cuvintele care definesc cel mai bine ceea ce se întâmplă în cluburile de fiţe de pe litoral. Un angajat de sezon dezvăluie cum se distrează tinerii de astăzi care vin aici să-şi etaleze maşina scumpă, hainele de brand, iubita, teancul de bani cu care aruncă în stânga şi-n dreapta. La mesele închiriate se bea şampanie din cea mai scumpă, de 9.000 de lei sticla, şi doar cei mai „săraci“ comandă un vin spumant de 5.600 de lei. Dacă pentru restul lumii licoarea magică se savurează, ei optează, de nenumărate ori, să facă „baie de şampanie“ sau să ataşeze sticlei un dispozitiv care face ca şampania să stropească iubita.

Şampanie adusă în canoe, într-un club din Mamaia - captură video

Un întreg ritual a devenit şi adusul şampaniei la masă. Dacă până acum câţiva ani, ea se aducea de barman, acum ea este servită direct din roabă, targă şi canoe. Totul a pornit într-un club unde un tânăr a cerut o sticlă mare de şampanie. Cum nu putea fi adusă în siguranţă până la cel care o comandase, unuia i-a venit ideea de a o pune într-o roabă murdară care zăcea într-un colţ al clubului, şi care fusese folosită la lucrările de renovare de la începutul sezonului. Cei de la masa alăturată şi-au dorit şi ei să fie serviţi „după ultima fiţă“ şi au cerut să le vină băutura tot în roabă. Atunci, patronii au cumpărat 20 de roabe şi aşa îşi servesc acum clienţii, spre bucuria ospătarilor, care nu mai sunt nevoiţi să care sticlele scumpe de şampanie cu propriile braţe. Fiecare club şi-a adaptat metoda aşa cum a crezut mai bine şi unele au înlocuit roaba cu o targă, iar alţii cu o canoe. În mijlocul ei este urcat cel mai slab ospătar, iar pe margine sunt puse mai multe sticle de şampanie. În uralele generale, acesta vine la masă şi revarsă sticlele cu licori fine. Angajatul clubului de fiţe spune că, în medie, consumaţia la o masă este de 2.500 de lei, dar a auzit că sunt şi tineri care au plătit pentru o noapte de distracţie într-un club de fiţe 100.000 de euro.

O altă fiţă este pelerina din saci de gunoi. La una dintre petreceri pe timp de zi, când a început să picure, unul dintre angajaţii clubului a tăiat un sac de gunoi şi şi l-a pus pe umeri pentru a se feri de ploaie. Imediat, gestul său a fost copiat de tineri, care au început să le ceară ospătarilor saci: „Dă-mi şi mie un sac“. Fiţa i-a costat pe fiecare dintre ei 100 de lei.

Pojghiţa luxoasă a litoralului, cu distracţie pe yacht, sporturi nautice, apartamente exclusiviste echipate după ultimele tendinţe şi SPA-uri luxoase, contrastează cu litoralul accesibil românului de rând, un litoral care este la fel ca pe vremea părinţilor şi bunicilor noştri.

Neptun 1972 foto: Litoralul de altădată

„Singura zonă pe care o putem numi «staţiune» de pe litoralul românesc a rămas doar sudul. Dacă ne uităm la Mamaia, Năvodari şi Eforie, toate seamănă mai mult cu nişte cartiere de oraş, nu cu o staţiune turistică“, spune Mohammad Murad, proprietarul mai multor hoteluri de pe litoral.

Eforie Sud, Neptun, Venus, Jupiter şi Saturn sunt staţiunile „familiştilor“, adică ale celor mulţi, ale celor cu venituri normale, care îşi doresc un concediu la mare. Sunt staţiuni în care timp de 30 de ani nu s-a întâmplat nimic, iar acest nimic se vede la tot pasul: străzi pline de gropi, trotuare acoperite de vegetaţie, mizerie, spaţii verzi neamenajate, clădiri părăsite şi multe altele. Deşi, de vreo doi ani, câţiva investitori au venit aici şi au început să schimbe câte ceva, staţiunile arată „mai rău ca pe vremea lui Ceauşescu“, povestesc cei mai în vârstă.

Hotelurile s-au degradat, deoarece patronii nu au investit în reabilitarea şi modernizarea lor, folosindu-le doar ca sursă de îmbogăţire rapidă. Nici administraţiile locale nu au ţinut pasul cu timpul, proiectele de dezvoltare lipsind cu desăvârşire decenii întregi. De exemplu, Eforie Sud, cea mai veche staţiune de la malul mării, a ajuns o veritabilă Cenuşăreasă. Cu plaje mici, spaţii de cazare puţine, nerenovate, fără un plan de dezvoltare concret, staţiunea este cea mai ieftină de pe litoral, fiind căutată în general de nostalgicii vremurilor apuse sau de cei cu bugetul foarte mic.

În astfel de staţiuni, cu hoteluri şi restaurante standard, unde hotelierii şi ospătarii au rămas prizonierii vechilor mentalităţi rezumate de zicerea demodată „Cazare, bere şi mâncare – e tot ce-ţi trebuie la mare“, vin majoritatea românilor. Demodată, dar care îi face să se simtă îndreptăţiţi în continuare să nu se reinventeze, să nu-şi pună problema ce servicii în ton cu vremurile mai pot oferi turiştilor. Şi, mai ales, să se simtă îndreptăţiţi să ia şi haina de pe om pentru „cazare, bere şi mâncare“, caz în care sloganul e adaptat chiar şi în forme mai brutale – „Cum îl prinzi, arde-l pe mitocan!“. Formă care, deşi dură, include şi o jumătate de adevăr: există o masă importantă de turişti cu un comportament reprobabil, care se comportă cu membrii personalului ca şi cum aceştia ar fi slugile lor, justificând – dacă se obosesc s-o facă – prin preţurile uriaşe purtarea lor, atât faţă de personal - „Plătesc, deci dă-mi, fă-mi, adu-mi!“ –, cât şi faţă de ceilalţi turişti – chefuri cu răgete, seminţe şi muzică la boxă pe plajă –, dar şi faţă de oameni şi lume în general – gunoaiele aruncate cu naturaleţe peste tot.

Din cauza lor, hotelierii şi ospătarii sunt tentaţi să generalizeze: „Turiştii sunt nesimţiţi!“. Adică încă un motiv să fie jecmăniţi, să fie penalizaţi cumva. Un alt motiv pentru preţurile mari este cel invocat oficial: „Când există o cerere atât de mare, este normal ca preţurile să crească“. Chiar dacă asta îi afectează şi pe oamenii cu bun-simţ, victime colaterale în acest conflict.

Un conflict care persistă din comunism, când muncitorii cu bilete prin sindicat puteau să dea şi ei ordine, chiar dacă doar unui chelner. Iar chelnerii CHR-ului nu te mai serveau a doua zi dacă nu primeau bacşiş, asta dacă nu înjurau în barbă, şi îţi „remediau“ o comandă plimbând-o până se răcea şi, de foame, o mâncai şi aşa, „defectă“ şi sleită, asta dacă nu scuipau în farfuria „remediată“. Un conflict îngheţat, la fel ca cele din fostul imperiu sovietic, pentru că niciuna dintre părţi nu face niciun pas pentru a îmbunătăţi lucrurile. Atât de îngheţat încât suflul său rece se simte şi dincolo de pojghiţa strălucitoare a litoralului.

Hotelierii au un pomelnic întreg de nemulţumiri la adresa celor care le bagă bani în conturi sau direct în buzunare. Ei se plâng pe diferite platforme online că turiştii nu merită servicii de calitate. „Dragi turişti, în special dragi mămici, vă citesc anunţurile şi mai toată lumea vrea mult, bun si ieftin sau foarte ieftin. Dragilor, nici nouă nu ne fac alţii servicii degeaba, o lenjerie la spălătorie costă, nu e moca. Când intraţi într-un apartament şi găsiţi lenjerii albe, bunul simţ nu vă spune nimic? Dacă acasă la voi le permiteţi copiilor voştri să mănânce ciocolată, bomboane şi să coloreze cu cariocile în pat, e strict problema voastră. Pentru faptul că plătiţi o noapte, două, trei, asta nu înseamnă că vă puteţi bate joc de cineva pentru că aţi plătit“, spune proprietara unor apartamente de închiriat pe litoral.

De partea cealaltă, turiştii se plâng de condiţiile de cazare, de preţuri, de murdăria din staţiuni, de drumurile către litoral aglomerate – de tot. Cu toate acestea, an de an vin pe malul mării, iar hotelierii şi patronii de restaurante o ştiu foarte bine. „Cu părere de rău spun, în România nu există turism, ci bişniţă. Şi nu am ştiut că poţi fi tratat exemplar decât atunci când am plecat în Grecia. Să vă fie ruşine că nu ştiţi să faceţi turism şi că aţi uitat să fiţi oameni cu bun-simţ. Vă gândiţi doar să vă îmbogăţiţi“, scrie un turist.