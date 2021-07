Cine este tânărul care a murit în incendiul de la Petromidia. Ultima sa postare pe Facebook

Iulian Atanasiu, de 32 de ani, din Năvodari, a murit vineri în urma exploziei de la Rompetrol Rafinare - Petromidia. Pe paginile de socializare curg mesajele de condoleanţe.

„Ai fost, vei fi, şi vei rămâne în sufletul nostru: un prieten desăvârşit, un naş excepţional şi nu înainte de toate un om printre oameni.

De multe ori, nici nu era nevoie să apelezi la wikipedia când tu erai prin zonă, mereu parcă în aşteptare pentru a oferi informaţii gratuite din absolut orice domeniu, şi toate precise.

Un suflet plin de bucurie, fericire şi cu un zâmbet tot mereu pe faţă, în orice moment găsind o glumă mai mult sau mai puţin subtilă să te scoată dintr-o stare şi să te mute în alta mai bună.

El este... A fost.. un om simplu, pe nume Iulian Atanasiu, cu un devotament maxim faţă de familie dar şi un prieten de nădejde.

Nu te vom uita Naşule!!“

„Iulian Atanasiu adio prieten drag, cand m-am uitat pe cer cu ochii plini de lacrimi si am vazut acel nor in forma de vultur cu aripile deschise m am gandit la tine si la felul tau de a fi si cat de mult iti placea fotografia. Desi nu ne am imprietenit de foarte mult timp, mi am dat seama ce fel de om esti. Mereu cu zambetul pe buze, mereu pozitiv, mereu acolo pentru a intinde o mana de ajutor si cel mai important, un exemplu demn de urmat pentru toti. Vreau sa beau berea aia cu tine si sper sa ne mai intalnim. Vei ramane mereu cu noi, nu te vom uita niciodata. Personal am avut multe de invatat de la tine si mereu imi facea placere sa te vad. Nu iti face griji căci noi, prietenii tai, vom face tot posibilul sa le ajutam pe Olesia si pe Eva. Odihneste te in pace si, de acolo sus, arata ne in continuare cele mai frumoase peisaje. Adio...

Pentru mine eşti un #erou şi sunt mândru că te-am avut alături

Cu sufletul rupt nu pot să mă gândesc decât ... Păcat

Iulian Atanasiu a scris pe Facebook la 1 iulie: „Cine se trezeşte de dimineaţă...

Lucrează în ture! “

