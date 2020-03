FOTO Clujul importă coronavirus şi gunoi din Italia. La Pata Rât se arde un munte de deşeuri din peninsulă

Şefa Gărzii de Mediu a precizat că firma privată care administrează staţia de piroliză - SC Ansa Smart Energy SRL - a contractat cu italienii direct pentru prelucrarea deşeurilor. „Muntele” de deşeuri a fost depozitat pe platforma RADP începând din toamna anului trecut şi este ars şi transformat în ulei pirolitic.

În autorizaţia de mediu privind funcţionarea staţiei de piroliză se arată că: „principalul furnizor de materie primă este RADP Cluj-Napoca, care furnizează deşeurile direct de pe platforma de stocare”.

Având în vedere cantitatea foarte mare de deşeuri - peste 7.000 de metri cubi - şi capacitate a tratare a staţiei de piroliză, rezultă că timp de mai bine de 2 ani ani staţia ar trebui să prelucreze doar deşeurile din Italia pentru a epuiza „muntele de deşeuri” care a răsărit pe platforma RADP, conform unor calcule făcute de specialişti de mediu din Cluj.

Astfel din autorizaţia de mediu rezultă că staţia de piroliză e deschisă 8 ore pe zi, 240 zile pe an. Din raportul privind studiul de impact rezultă că staţia de piroliză are 3 instalaţii cu capacitate de 0,8 t/oră. Asta înseamnă 2,4 tone pe oră, adică 19,2 tone pe zi, adică 4.608 tone pe an - în condiţiile în care fluxul este asigurat continuu, fără revizii şi alte verificări. Dacă considerăm un randament de exploatare de 75% a instalaţiei, rezultă 3.456 de tone pe an. Dacă considerăm şi numai o densitate de 1.2 a deşeurilor, rezultă că se va prelucra 3.456 de tone, adică 2.880 metri cubi pe an. Având în vedere că pe rampă sunt circa 7000 metri cubi de deşeuri italiene, va fi nevoie de 2 ani şi 3 luni - timp în care intră zeci de mii de tone de deşeuri din Cluj - pentru ca staţia de piroliză să ardă muntele de gunoi din peninsulă.