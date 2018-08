Florin Piersic, despre moartea lui Dumitru Fărcaş: „Sunt înmărmurit. Mi-a murit un frate“

„În clipa asta vin de la spitalul de unde ne-a părăsit. Era cel mai bun prieten al meu. Sunt înmărmurit, sunt înmărmurit, pentru că la orice mă aşteptam, dar nu la plecarea lui Mitru Fărcaş, mi-a fost şi îmi este ca un frate. Noi colaboram, mergeam împreună la spectacole, povesteam în maşină. Era atât de vesel şi atât de legat de mine încât nu exista un loc în care să mă duc şi să nu spună lumea: „Fărcaş a vorbit despre tine extraordinar şi a spus cât de multe te iubeşte”. „Eu nu-l iubesc, îl ador pe Fărcaş”, le spuneam eu”, a mărturisit celebrul actor pentru Adevărul. Dumitru Fărcaş s-a stins din viaţă, luni dimineaţă, la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, în urma unor probleme cardiace.

„Zilele trecute vorbeam cu el la telefon”

Florin Piersic a spus că zilele trecute a vorbit cu Dumitru Fărcaş şi nu părea să aibă probleme grave de sănătate: „Eu ştiu că moartea lui a venit brusc, nu cunosc prea multe amănunte despre starea lui de sănătate, dar am vorbit cu el zilele trecute la telefon şi totul părea în regulă. Ştiu că a fost operat la un picior”.

„Ştiut totul despre el”

„Am amintiri de ani şi ani petrecuţi împreună, nu mai spun de turneele noastre în America unde era primit extraordinar. Eram fericit că am şansa să fiu alături de el şi să mă bucur de acele momente. Aş putea scrie chiar o carte despre Mitru Fărcaş, am atâtea poveşti, atâtea întâmplări cu el. Sunt lovit în minte şi în suflet şi peste tot. Ştiu ce-i plăcea, ce-şi dorea, ştiu totul despre el. Nu am niciun fel de putere să mai vorbesc, nu-mi găsesc cuvintele”, a spus Piersic, care este vizibil afectat de tragica moarte a lui Dumitru Fărcaş.

„A lăsat României ceva ce n-o să mai poată lăsa niciodată nimeni”

Întrebat ce a lăsat Dumitru Fărcaş României, Piersic a spus:



„A lăsat ceva ce n-o să mai poată lăsa nimeni niciodată. A lăsat ceva din sufletul cântecului românesc adevărat, el fiind un maramureşean „înrăit” cu atâta dragoste de Maramureş, de locurile unde a trăit. Oriunde se ducea, el nu numai cânta, ci şi recita din versurile pe care le ştia despre locul naşterii lui. Era un patriot absolut, era un român adevărat cu litere groase. Vă rog să mă înţelegeţi că mai mult nu pot să spun. Mi-a murit un frate”, a încheiat celebrul actor, care era la un pas de a începe să plângă.