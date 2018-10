Şcoala unde elevii învaţă lângă masa de biliard. Ce este „învăţarea combinată“, sistemul adus în premieră în România

Părinţii care vor să le asigure copiilor o educaţie în afara sistemului de învăţământ românesc au, în mod obişnuit, două opţiuni: învăţământul la distanţă - aşa-zisul homeschooling, şi şcolile private.



Specialiştii spun că homeschoolingul are două mari dezavantaje: „În primul rând, copiii rămân de multe ori singuri acasă şi părinţii n-au siguranţa că aceştia chiar vor studia. În al doilea rând, copiii sunt privaţi de oportunitatea de a socializa cu alţi elevi de vârsta lor, care reprezintă un element foarte important în ceea ce priveşte educaţia lor“, explică Julian Hingley, expertul britanic în educaţie responsabil cu înfiinţarea primului program Cambridge International Examinations din România.



Cealaltă opţiune, admiterea la o şcoala internaţională are un inconvenient major pentru foarte multe familii: costurile sunt foarte ridicate.



Elevi între 10 şi 16 ani



Julian Hingley, care a condus mai multe şcoli internaţionale în România, a înfiinţat de circa un an la Cluj o şcoală în premieră în România, unde se practică ceea ce se numeşte „blended learning“, în traducere liberă - „învăţare combinată“. Este vorba despre un program care îmbină educaţia la distanţă, sistemul clasic de învăţământ şi ceea ce se întâmplă la o şcoală internaţională.



Cluj Study Center funcţionează din septembrie 2017 şi are 12 elevi între 10 şi 16 ani, majoritatea dintre ei studiind programa naţională de învăţământ a Angliei.



„Învăţământul la distanţă presupune că educaţia este livrată cu ajutorul tehnologiei, în timp ce blended learning presupune implicarea factorului uman, grija părintească furnizată de un adult. Tehnologia va deveni din ce în ce mai importantă în ceea ce priveşte educaţia, la fel cum se întâmplă în toate domeniile. La Cluj Study Center tehnologia este folosită în fiecare zi pentru educaţie, iar profesorii noştri se asigură că elevii folosesc tehnologia în mod responsabil“, detaliază fondatorul. În plus, spune expertul, „copiii se pot juca, pot interacţiona şi nu stau singuri acasă să înveţe singur într-un turn de fildeş“.



Programă furnizată de la Oxford



„Furnizorul nostru în ceea ce priveşte Programa Naţională a Angliei este Wolsey Hall din Oxford şi cred că am dreptate atunci când spun că vorbim despre cel mai longeviv furnizor de sisteme de învăţare la distanţă din toată lumea, care funcţionează din 1894“, explică Hingley.



Practic, această companie le furnizează elevilor un sistem complet de învăţământ la distanţă de la vârsta de 10 ani până la admiterea în facultate. „Wolsey Hall ne recunoaşte drept un centru pentru că Cluj Study Center este nou înfiinţat şi suntem un serviciu comercial, nu o şcoală, dar oferim un spaţiu sigur pentru copii pentru a învăţa împreună. Şcolile există şi pentru a-i învăţa pe elevi cum să socializeze, cum să se comporte în societate, moralitatea, cum să fie cetăţeni responsabili“, explică Hingley.



Pe lângă profesorii englezi care le predau copiilor online, există şi profesori care ţin ore sau îi ajută pe elevi în diferite domenii. La Cluj Study Center muncesc doi profesori de bază, ambii cetăţeni britanici cu experienţă în educaţie. Partea de ştiinţe umaniste, care include Engleză, Literatură, Istorie etc., este asigurată de Julian Hingley, care lucrează de 38 de ani în educaţie, iar de ceea ce în programa engleză se numeşte „Ştiinţe“ - Matematică, Tehnologie, Inginerie, Fizică, Chimie, se ocupă Duncan Smith, care a lucrat timp de 15 ani în educaţie în Anglia. În plus, mai sunt profesori invitaţi, care vin şi susţin cursuri precum artă, muzică, antreprenoriat, mindfullness, explică directorul.



O zi la Cluj Study Center



Orele încep la 10.00, pentru ca tinerii să poată face sport dimineaţa, şi ţin până la 16.00. Richard (16 ani) învaţă de un an aici. Primele ore le petrece studiind Wolsey Hall – intră pe site-ul companiei unde găseşte cursurile şi toate informaţiile necesare. Orarul lui constă în datele la care trebuie să trimită testele pentru fiecare materie. „Primim mai multe teste pe care trebuie să le completăm până la o anumită dată. Ca să putem face aceste teste trebuie mai întâi să parcurgem materia primită în cărţi sau online. Pe lângă acestea primim mai multe link-uri la materiale care ne ajută să învăţăm mai multe. În caz că nu înţelegem ceva putem vorbi şi cu profesorii de la Wolsey Hall, pe care putem să-i contactăm oricând pe skype, pe mail sau pe un alt program“, ne spune Richard, care studiază Programa Naţională a Angliei.



El spune că atâta timp cât reuşeşte să trimită testul la timp şi ia nota necesară pentru a trece la următorul, are libertatea de a-şi face singur programul. „Eu mi-am ales Business, Combined Science – adică Fizică, Chimie şi Biologie, Computer Science şi Mate. Pe lângă asta mai fac Engleză şi Istorie cu domnul Hingley şi mai avem un profesor de Artă“, ne explică Richard.



El şi ceilalţi elevi de la Cluj Study Center vor susţine examenele necesare Programei Naţionale a Angliei la Şcoala Internaţională din Bucureşti, cu care s-a încheiat un protocol. Comparativ cu şcolile internaţionale din Cluj la care Richard a fost, sistemul de „blended learning“ este, spune el, „mult mai convenabil pentru că întotdeauna mi-a plăcut să studiez singur. De obicei, pentru mine învăţatul era o obligaţie, dar acum pot să spun că-mi face plăcere, chiar mă interesează toate subiectele, având în vedere că eu le-am ales. Şi înainte le alegeam, dar erau o mulţime de condiţionări, de la profesori, de la elevi. Aici am o flexibilitate foarte mare“.



În sala de clasă de la Cluj Study Center sunt şase bănci, un loc de luat masa, o masă de biliard şi o curte unde elevii pot interacţiona şi se pot juca. Richard vrea ca, după terminarea liceului, să dea admitere la Universitatea „Babeş-Bolyai“ la Ştiinţele Naturii, linia internaţională.



40% din costul unei şcoli internaţionale



Mama unui alt elev de la Cluj Study Center ne-a spus: „Cei care au şcoli internaţionale aici la Cluj şi oferă ceea ce vrem noi să oferim copilului vor să facă bani în primul rând şi nu educaţie“. Femeia susţine că sistemul de „învăţare combinată“ aduce un plus de maturitate: „Lui Joseph i-a mers bine şi la şcoală, dar acest sistem aduce un plus de maturitate, pentru că trebuie să-şi asume nişte responsabilităţi mai repede şi mai clar decât dacă e hrănit cu linguriţa la şcoală. Aici e concentrat pe ce-l interesează pe el“.



Hingley a precizat că principalele beneficii ale sistemului „blended learning“ sunt posibilitatea elevilor de a-şi alege materiile care-i interesează, posibilitatea acestora de a lucra în propriul lor ritm şi faptul că pot studia într-un mediu sigur alături de alţi elevi şi de profesori care-i pot îndruma. Fondatorul a mai precizat că, de asemenea, costurile totale pentru întregul sistem – atât accesul la serviciile Wolsey Hall, cât şi serviciile furnizate de Cluj Study Center se ridică la circa 40% faţă de taxele care se plătesc la o şcoală internaţională din România. La o şcoală internaţională din Cluj-Napoca, pentru un an în clasa 0 se achită 21.500 de lei, iar preţul creşte treptat la 35.000 de lei (şcoala primară), 37.000 de lei (gimnaziu) până la 44.500 de lei (liceu) – vorbim aici despre clase unde se predă Programa Naţională a Angliei.

