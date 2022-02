„Dăruim cărţi, schimbăm viitorul! ”, campanie de strângere de carte a Prefecturii Călăraşi

„Cărţile au puterea de a schimba vieţi, îmbogăţesc mintea şi spiritul. Ne dorim să aducem cărţile mai aproape de elevi, acesta este motivul pentru care demarăm acţiunea de strângere de carte pentru elevii din clasele I-VIII. Este important să le insuflăm copiilor dragostea pentru cărţi, pentru lectură” , spune prefectul judeţului Călăraşi, Valentin Barbu.





Campania “Dăruim cărţi, schimbăm viitorul!” se desfăşoară în perioada 15 februarie 2022, Ziua Naţională a Lecturii - 23 aprilie 2022, Ziua Internaţională a Cărţii. Parteneri ai Instituţiei Prefectului în desfăşurarea acestei campanii sunt: Clubul Şcolar al Elevilor CNBS Călăraşi şi Primăria Comunei Cuza Vodă.





Începând din acest an, România are o Zi Naţională a Lecturii! Într-o ţară în care sub 10% dintre cetăţeni cumpără o carte pe an, rolul şcolii devine esenţial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construieşte legături profunde şi statornice în minţile tuturor, fie copii sau adulţi, arată Ministerul Educaţiei.