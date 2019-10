VIDEO Recepţionera unei frizerii, lovită de un poliţist în timpul unui control: „Am fost agresată fizic şi verbal, am fost umilită cum nu se poate mai rău“

Recepţionera unei frizerii din Braşov - Ramona Dicianu - susţine că a fost lovită, bruscată şi umilită de un ofiţer de la Poliţia Transporturi aflat în control. Deşi nu avea mandat, acesta s-a purtat ca la o percheziţie, spune femeia, căutâdu-i prin portofel şi încercând să-i smulgă poşeta pentru a vedea ce are în aceasta. „Aşa cum puteţi vedea şi în filmările de pe camerele de supraveghere în timp ce eu vorbeam la telefon cu administratorul , dl. Comisar-şef m-a apucat de mijloc şi m-a aruncat în uşa de la vestiar după care a început să răscolească prin dulapul de sub Recepţie. După ce m-a agresat prima oară l-am întrebat ce are cu mine şi de ce mă agresează şi mi-a răspuns “nu mai ţipa că te încătuşez şi nu mai ajungi acasă!”





Ramona Dicianu a obţinut certificat medico-legal care atestă că a fost agresată, iar pentru vindecarea echimozelor din zona pieptului este nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale. Clipul a ajuns la conducerea Poliţiei Române care a dispus verificări. Împotriva comisarului care a lovit-o pe recepţioneră a fost depusă o plângere la Parchet.

„Întoarsă acasă in România , după aproape 20 de ani trăiti in Italia , am parte de cel mai urat coşmar al vieţii mele. M-am angajat ca recepţionera la un salon de frizerie din Brasov iar in prima mea zi de munca am fost agresată fizic si verbal, am fost umilita cum nu se poate mai rău de către Politia Romană Transporturi.





M-am trezit lângă mine, in spatele recepţiei ,cu un domn comisar şef al Poliţiei Transporturi şi alţi doi domni comisari (dintre care doar unul s-a prefacut ca se legitimeaza iar celalalt nu) ce au blocat vizual şi fizic



Receptia. In acel moment, in timp ce eu efectuam o încasare cu cardul, dl. Comisar Şef mi-a fluturat rapid portofelul cu probabil o insigna nu ştiu , n-am apucat sa văd şi mi-a cerut banii din casa . L-am rugat sa aştepte puţin sa pot scoate chitanţa de la POS şi sa-mi termin de făcut încasarea.





Acesta s-a apropiat de mine şi mai mult si după ce clientul a plecat de la Receptie , politistul imbracat de strada si cu o atitudine golaneasca ,a batut cu palma puternic in mobilierul de la receptie. Atunci am pus mâna pe telefon şi am sunat administratorul salonului care mi-a zis ca va veni in cel mai scurt timp posibil şi sa stau liniştita ca domnii care sunt acum in control vor efectua controlul împreuna cu acesta deoarece administratorul firmei poate raspunde legal in fata organelor de control.



Aşa cum puteţi vedea şi in filmările de pe camerele de supraveghere in timp ce eu vorbeam la telefon cu administratorul , dl. Comisar şef m-a apucat de mijloc şi m-a aruncat in usa de la vestiar după care a început sa rascoleasca prin dulapul de sub Receptie .După ce m-a agresat prima oară l-am întrebat ce are cu mine şi de ce ma agresează şi mi-a răspuns “ nu mai tipa ca te incatusez si nu mai ajungi acasă! “.

Mi-a cerut sa ma legitimez iar când am scos portofelul din geanta şi l-am deschis, acesta a încercat sa îmi smulgă portofelul din mâna şi eu i-am spus ca nu cred ca are vreun drept sa facă asta. Acesta văzând ca il intreb daca are mandat de perchezitie şi atat colegii mei cat si clientii auzeau ce spun mi-a cerut sa scot banii mei din portofel şi sa ii las pe Receptie dar eu doar i-am arătat şi am băgat portofelul înapoi in geanta (aveam 244 lei) după care dl. Comisar şef a băgat mâna sub Receptie şi mi-a smuls geanta pe care eu am pus imediat mâna şi l-am întrebat din nou dacă are mandat de percheziţie iar acesta mi-a răspuns ca nu are nevoie de mandat pentru ca el este Poliţia şi poate sa facă control peste tot !



Deoarece clienţii şi colegii mei se uitau speriati de atmosfera pe care o crease dl. poliţist, acesta mi-a dat drumul la geanta şi a continuat sa ia din dulapul de la Receptie agenda cu numerele de telefon ale clienţilor. Eu am opus rezistenţa in acţiunea de furt al agendei de către dl. Comisar şef iar acesta mi-a aplicat o lovitura sportiva scurta şi dura cu cotul in sân care, cu toată adrenalina momentului m-a cocoşat de durere, după cum se vede şi in filmare.





M-am întors in România acum in 2019 împreuna cu copilul meu de 9 ani pe care mi-este frica sa îl mai scot din casa, mie îmi este frica sa mai merg la munca şi cel mai grav este ca îmi este frica sa cer ajutorul Poliţiei Romane in urma acestui coşmar!”