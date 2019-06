Un român 34 de ani şi-a scos virginitatea la licitaţie pentru a doua oară. Tânărul, dezamăgit de lipsa ofertelor: „Nu sunt Brad Pitt, dar nici urât nu sunt“

Dacă în urmă cu cinci ani a făcut licitaţia pentru că avea multe datorii şi era şomer, acum motivul braşoveanului ar fi diferit unul special. Fratele său este grav bolnav suferind de diabet şi nu are bani pentru tratament, iar Sebastian s-a gândit că în acest fel ar putea face rost de banii necesari. Totodată, Ciercies a anunţat şi preţul de la care porneşte licitaţia: 800 de euro.

Atunci, cazul său a ajuns în Marea Britanie, iar jurnaliştii de la The Mirror scriau că tânărul este dezamăgit că nimeni nu a licitat pentru el. „Nu înţeleg de ce nu am primit nicio ofertă. Nu sunt Brad Pitt, dar nici urât nu sunt. Sunt sănătos, arătam bine şi speram ca până acum să primesc măcar o ofertă. Sunt puţin dezamăgit“, a povestit Sebastian, citat de The Mirror.