Tradiţia de final de an a unuia dintre colegiile centenare ale Braşovului. Ce fac elevii ca să simtă bucuria Crăciunului

O frumoasă tradiţie „meşotistă” spune că sala de clasă trebuie împodobită înaintea vacanţei de Crăciun. Elevii Colegiului Naţional „Doctor Ioan Meşotă” din Braşov au dus chiar mai departe tradiţia şi organizează un concurs în fiecare an, în urma căruia este desemnată clasa care este împodobită cel mai frumos.

„Chiar nu ştiu cât de veche este această tradiţie. Ea se pierde, aşa, în timp. Cert este că, deşi traversăm această perioadă de pandemie, se păstrează această tradiţie de împodobire a claselor şi iniţiativa a aparţinut şi aparţine întotdeauna copiilor, elevilor”, a declarat Dorin Frâncu, director Colegiul „Dr. Ioan Meşotă”.

Pentru elevi, competiţia este şi o provocare, dar cel mai important este că, astfel, ei intră mai uşor în spiritul Crăciunului.

„Competiţia pentru noi este o activitate extraşcolară care ne permite să ne relaxăm şi noi după ore şi să intrăm în spiritul Crăciunului chiar în şcoala noastră. Elevii sunt fascinaţi şi abia aşteaptă să îşi organizeze clasele. Cumpărăm ornamente tot timpul şi suntem implicaţi, chiar dacă nu avem prea mult timp, din cauza tezelor, dar e important pentru noi să facem măcar atât”, Antonia, din clasa a XI-a, care este şi preşedintele Consiliului elevilor.

„Toţi copiii sunt foarte fascinaţi de concurs şi sunt foarte fericiţi că pot să participe şi că avem un asemenea concurs în şcoală. Sunt foarte interactive aceste concursuri”, a spus Briana, din clasa a IX-a.

„Noi am luat anumite decoraţiuni pe care le aveam din anii trecuţi şi am mai cumpărat câteva şi am decis să ne decorăm un pic clasa pentru că vine epoca sărbătorilor. Eu am foarte mare încredere în clasa noastră pentru că ştiu că, deşi decoraţiunile nu sunt cele mai spectaculoase, spiritul de Crăciun rămâne între noi şi clasa este foarte emoţionată în această perioadă”

Concursul este organizat de Consiliul elevilor, iar jurizarea se face de către profesori care nu sunt diriginţi ai niciunei clase. În ultima zi de şcoală din 2021, meşotiştii pot participa şi la o vizionare de filme care au ca temă Crăciunul.

