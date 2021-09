Proiect inedit pentru pepiniera de olimpici din nordul Moldovei. Ce sunt „clasele Smart”

Datorită numărului mare de olimpici cu potenţial extraordinar (elevii botoşăneni au câştigat 24 de medalii la competiţiile naţionale şi internaţionale), Inspectoratul Şcolar Botoşani, în parteneriat cu două mari companii din judeţ, realizează un proiect-pilot dedicat total performanţelor şcolare, mai ales la olimpiade naţionale şi internaţionale. Este vorba despre „clasele Smart”, unde vor fi pregătiţi cei mai buni elevi din zonă.

„Aceşti copii vor ajunge pe culmile succesului”

Inspectorul şcolar general Ada Macovei spune că această idee s-a născut tocmai pentru a oferi o şansă în plus copiilor olimpici la o pregătire adecvată, la nivel occidental. În plus, elevii vor fi pregătiţi suplimentar fără a fi suprasolicitaţi. Astfel, vor fi două clase „Smart”, cel mai probabil cu un total de 30 de elevi selectaţi. Clasele sunt pe două niveluri, gimnazial şi liceal, adică, începând cu primul semestru al noului an şcolar, vorexista o clasă a V-a în sistem „Smart” şi o clasă a IX-a în acelaşi sistem. Elevii vor fi incluşi în acest program pe baza performanţelor şcolare deja existente, dar şi a potenţialului de a face performanţă.

Copiii care vor învăţa la clasele „Smart” vor avea parte de un program prelungit, adică de la 8.00 la 16.00. După orele de curs obişnuite, aceştia vor intra într-un program de tip after-school, unde-şi vor consolida cunoştinţele la anumite materii de concursuri şi olimpiade, cum sunt, de exemplu, ştiinţele, dar îşi vor face şi temele în tot acest timp. „Este un proiect-pilot tocmai pentru a încuraja învăţământul de performanţă la Botoşani. Eu sper că vom obţine rezultate net superioare şi că aceşti copii selectaţi vor ajunge pe culmile succesului”, spune Ada Macovei.

Dotări hi-tech pentru olimpici

Una dintre clase, cea de-a IX-a, va funcţiona la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, iar în cazul celei cu elevi de clasa a V-a se poartă încă discuţii, însă sunt luate în calcul şcoli de elită precum Şcoala numărul 11 sau Şcoala numărul 7. Totodată, clasele vor fi dotate cu tehnologie de ultimă generaţie în domeniul educaţiei: table interactive, tablete, laptop-uri, dotări pentru experimente şi tot ce trebuie pentru un învăţământ de înaltă performanţă. Dotările vor fi realizate prin contribuţia a doi oameni de afaceri botoşăneni, cu mare putere financiară. „Aceste două clase Smart vor fi dotate cu ajutorul unor importanţi oameni de afaceri, din judeţ. Este o finanţare consistentă. Am purtat deja discuţii premergătoare”, mai spune Ada Macovei.

Vă recomandăm să mai citiţi: