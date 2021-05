Filmul asasinatului cu bombă de la Arad. Mobilul crimei: o reglare de conturi. Maniera de realizare: „un mesaj”

Dimineaţa zilei de sâmbătă 29 mai 2021. Omul de afaceri Ioan Crişan îşi bea cafeaua la o cafenea din cartierul arădean Aurel Vlaicu. După ce pleacă de la cafenea, Crişan se urcă în maşina parcată în zona unui magazin Profi.

Parcurge câţiva metru cu spatele şi se pune în mişcare pentru a ieşi din parcare şi a intra pe strada principală. În acel moment, maşina explodează şi ia foc. Bubuitura a fost atât de puternică încât s-a auzit până la UTA. De asemenea, suflul exploziei a spart geamul unui apartament de la etajul 1.

Primul anunţ al autorităţilor

„În jurul orei 7, am fost sesizaţi prin apel 112, despre faptul că în parcarea unui supermarket din municipiul Arad s-a produs o explozie la un autoturism. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii şi un echipaj al pompierilor care au constatat că este vorba despre un autoturism incendiat iar în interior se afla un bărbat decedat. În continuare se efectuează cercetări cu privire la stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a transmis IPJ Arad, într-o primă comunicare oficiale referitoare la incidentul de la Arad.

La faţa locului ajunge de urgenţă un echipaj de pompieri care stinge incendiul izbucnit în urma exploziei. Trupul carbonizat al lui Ioan Crişan este găsit în partea din spate a maşinii Mercedes la volanul căruia se afla omul de afaceri.

Bucureştiul realizează gravitatea situaţiei

„În momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta cu violenţă şi generalizat. Incendiul a fost stins în aproximativ 20 de minute. După stingerea incendiului a fost găsită în interiorul maşinii o victimă. Victima, decedată, nu a putut fi identificată din cauza deteriorării cadavrului în urma incendiului”, a anunţat ISU Arad.

La scurt timp după explozie, Inspectoratul General al Poliţiei Române realizează gravitatea situaţiei şi trimite la Arad o echipă de specialişti pentru investigarea cazului. „Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române a dispus deplasarea, de urgenţă, la faţa locului, a unor specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, pentru a sprijini ancheta.

Echipa de specialişti este coordonată de adjunctul directorului Direcţiei de Investigaţii Criminale, comisar-şef de poliţie Cristian Gheorghe”, a anunţat IGPR , în dimineaţa exploziei.



Primele indicii ale crimei

Mai mulţi ingineri care lucrează în industria auto, pe segmentul de maşini Mercedes, au declarat pentru „Adevărul” că un autoturism ca cel condus de omul de afaceri Ioan Crişan nu poate exploda la scurt timp după pornire decât dacă este ceva „premeditat”.

„La scurt timp după pornire, nu are cum să explodeze. mai ales dacă este o maşină diesel. Chiar dacă este o maşină pe benzină, ia foc, dar nu explodează instantaneu. Şoferul are timp să se autoevacueze”, spune unul dintre specialişti. „A fost ceva premeditat”, spune un alt inginer cu experienţă în industria auto.



La rândul său, un inginer român care lucrază în industria auto din Germania avea să confirme că un Mercedes precum cel condus de Crişan nu poate exploda din senin decât dacă are instalaţie GPL, puţin probabil în acest caz. Tot în cursul zilei de sâmbătă, după explozie, SRI a anunţat că participă la anchetă, iar ipoteza unui atentat terorist este exclusă.

„SRI participă la ancheta desfăşurată de Poliţia Română şi, împreună cu specialiştii de la Institutul Naţional de Criminalistică se realizează expertiza pirotehnică. Au fost prelevate probe care urmează a fi analizate în laborator pentru a se stabili ce tip de substanţe au fost folosite şi au facilitat aprinderea. Primele cercetări demarate de SRI exclud ipoteza unui atentat terorist”, a transmis SRI.

Reacţia fostului ginere

Deputatul PNL Sergiu Bîlcea, fostul ginere a lui Crişan, a reacţionat pe Facebook, declarându-se şocat de incidentul care a provocat moartea fostului său socru şi a cerut să fie respectat dreptul de intimitate şi viaţă privată al familiei.

„Sunt şocat şi îndurerat de decesul fostului meu socru, bunicul copiilor mei. Chiar dacă viaţa a făcut să nu ne vedem de mult timp, a fost un bunic apropiat şi iubit de Alexandra şi Vlad (n.r. copiii lui Sergiu Bîlcea), care resimt acum dureros această mare pierdere. Este un moment greu pentru familie. În aceste împrejurări rog pe toată lumea să respecte dreptul la intimitate şi viaţă privată al familiei Crişan”, a scris deputatul arădean pe pagina sa de socializare.

Confirmarea crimei: bomba plasată sub scaun

În cursul zilei de sâmbătă, în urma cercetărilor au fost găsite în maşina lui Crişan urme de explozibil, fiind confirmată ipoteza unui asasinat. Dosarul a fost preluat de Parchetul General, care face cercetări pentru omor calificat. Potrivit surselor „Adevărul”, autorii asasinatului cu bombă de la Arad sunt încă „persoane necunoscute”.

Primele concluzii ale anchetei arată, însă, că bomba improvizată care l-a omorât pe Ioan Crişan a fost amplasată în interiorul maşinii „cel mai probabil sub scaunul şoferului”. Ancheta nu a putut stabili încă modalitatea în care a fost acţionată bomba, fiind luate în calcul două ipoteze. Una dintre variante este că explozia a fost provocată de la distanţă cu ajutorul unei staţii radio, iar cea de-a doua ipoteză este că pentru declanşarea bombei a fost folosit un telefon.

Principala ipoteză: o reglare de conturi

După ce au exclus varianta unei explozii accidentale şi au stabilit că e vorba de un asasinat, anchetatorii încearcă să afle mobilul crimei. Surse „Adevărul” vorbesc de o reglare de conturi. Aceleaşi surse mai arată că Ioan Crişan ar fi fost vânat pentru datorii pe care le avea către parteneri de afaceri.

Arădeanul ar fi avut relaţii de afaceri inclusiv cu un austriac de origine rusă. Surse cu experienţă în domeniul judiciar au declarat că prin modul în care a fost asasinat Ioan Crişan nu s-a dorit doar eliminarea omului de afaceri, ci şi transmiterea unui mesaj.

Cine a fost Ioan Crişan

Ioan Crişan a lucrat 25 de ani ca electronist la Aeroportul Arad, iar apoi s-a ocupat de transporturi şi a ajuns să-şi transforme pasiunea pentru pescuit într-o afacere. Practic, Crişan a înfiinţat prima crescătorie de somn african din România, în fosta Fabrică de Cânepă din Iratoşu. În 2013, Crişan declara pentru „Adevărul” că are 22 de bazine, din care 15 erau pline cu somni de diferite dimensiuni, de la 250 g la 15 kg.

Ioan Crişan mai spune atunci că a făcut investiţiişi a modernizat şi automatizat ferma. Crişan a început afacerea în 2007, cu un împrumut de la bancă şi prieteni, de 260 de mii de euro. Cu aceşti bani a cumpărat 50 de hectare de teren, utilaje şi peşte.

