Presa locală din Teleorman: Fiul lui Carmen Dan a luat bătaie într-un club de manele de lângă Videle

Publicaţia „Liber de Teleorman“ relatează incidentul petrecut în luna aprilie, în discoteca din Buteşti, o localitate situată la 15 kilometri de Videle.

Iată ce scriu ziariştii din Teleorman:

„Luna trecută, Darius Dan, fiul ministrului de Interne se distra într-o discotecă din localitatea Buteşti, aflată cam la 15 kilometri de oraşul Videle. Clienţii discotecii sunt, în genere, ascultători de manele. Convins de faptul că DJ-ul va schimba muzica, la aflarea veştii că e fiu de ministru, Darius a solicitat schimbarea genului muzical. Dorinţă care i s-a şi îndeplinit.

Mai mulţi tineri din comuna Poeni, iubitori de manele, s-au enervat pe tânărul care le-a stricat distracţia, aşa că unul dintre ei s-a enervat mai mult decât era cazul şi l-a lovit pe Darius, fără să ştie că are “onoarea” de a da un pumn unui fiu de ministru. Avea să afle mai târziu, de la patronii discotecii, care l-au şi ascuns pe Darius în bucătărie.

A urmat o veritabilă desfăşurare de forţe în Buteşti, ca să ştie lumea că nu te pui cu fiul ministrului de Interne, iar acum cei care l-au lovit sunt speriaţi de consecinţe. În plus, circulă zvonul că fiul de ministru ar fi solicitat de la bătăuş nu mai puţin de 3.000 de euro ca să îşi retragă plângerea. Poliţia, pe de altă parte, spune că ancheta e în plină desfăşurare.

De la un martor ocular la întregul scandal am aflat următoarele: “E o discotecă pe care Darius o frecventează. El a vrut să schimbe muzica la DJ, că nu i-a plăcut muzica. În discoteca respectivă, iubitorii de manele fac cel mai mare consum. DJ-ul ştia cine este el, că e băiatul lui Carmen Dan şi restul clienţilor au fost revoltaţi. Evident, clienţii nu ştiau cine e Darius. Şi unul dintre ei s-a enervat şi s-a dus şi l-a compostat direct, n-a mai stat la discuţii. Patronii ştiau cine este, l-au luat pe Darius, l-au ascuns în bucătărie, apoi au spus găştii de clienţi deranjaţi de Darius că el e fiul ministrului de Interne. S-au panicat când au auzit. La vreo două ore a venit poliţia de la Videle, apoi cea de la Alexandria, care a luat probele de pe camere. După care am auzit că a căzut Darius la înţelegere cu ei să le dea 3000 de euro, ca să-şi retragă plângerea. Ce am mai observat în noaptea aia a fost că în zonă apoi au patrulat continuu vreo trei maşini de poliţie prin zonă.”

I-am contactat, în consecinţă, pe patronii localului din Buteşti, care erau foarte speriaţi de faptul că ne interesa conflictul care s-a petrecut în localul lor în noaptea de 6 spre 7 aprilie. Patroana spunea că, deşi a fost acolo, nu-şi aminteşte exact ce s-a întâmplat, iar administratorul era foarte interesat de sursele pe care le-am avut în procesul de aflare a acestei întâmplări: “Cine v-a dat detaliile? Vreau să îmi spuneţi cine v-a dat detaliile, că e problema mea. Nu vreau să vă dau niciun detaliu, pentru că e o anchetă a poliţiei. Am fost acolo, am văzut personal ce s-a întâmplat, nu-mi este frică, dar nu vreau să vă spun. Mi s-a spus să nu dau niciun detaliu.”

De aceea, am contactat Poliţia Judeţeană Teleorman, iar purtătorul de cuvânt Teodora Dragole ne-a spus că există o anchetă în desfăşurare pe tema unui episod violent petrecut în localitatea menţionată, o anchetă care se derulează sub supravegherea procurorului de caz. Poliţia susţine, însă, că Darius a făcut plângerea abia a doua zi la Poliţia Rurală Poeni, lucru care nu se suprapune peste declaraţiile martorilor oculari, care susţin că la faţa locului a avut loc o întreagă desfăşurare de forţe ale autorităţilor statului, pentru a elucida misterul pumnului primit de fiul ministrului, care schimbă muzica în discotecă pentru că… poate“.

