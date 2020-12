Melania Medeleanu: „Lacrimile sunt semn că-ţi pasă, că eşti viu!”

Iar un studiu Johns Hopkins a arătat că cei care fac fapte bune sunt mai puţin predispuşi să dezvolte sindromului Alzheimer.

Melania Medeleanu este un exemplu de dăruire şi empatie: a renunţat la televiziune după 20 de ani pentru a se dedica proiectelor sociale. “Am fost îndrăgostită de televiziune foarte multă vreme, şi nu e ca şi cum n-aş mai fi iubit-o, dar mi-am dat seama la un moment dat că o iubesc mai puţin decât restul, adică, atunci când mergeam la televiziune, gândul meu era tot la proiectele sociale. Dar când mergeam la proiectele sociale gândul meu era tot la televiziune? Nu. Şi atunci e simplu: alegi. Şi am ales”, spune Melania, care a fondat asociaţia Zi de Bine şi proiectul cu acelaşi nume, ce are ca scop ajutarea oamenilor să dăruiască, crearea de comunităţi, sprijinirea a mii de oameni aflaţi în situaţii vulnerabile şi crearea de awareness în jurul unor cause susţinute de 12 ONG-uri, câte una pentru fiecare lună a anului. Melania Medeleanu mărturiseşte că sunt multe situaţii în care se simte emoţionată peste măsură şi plânge, însă e convinsă ca atunci când trage linie, proiectele caritabile merită fiecare lacrimă.