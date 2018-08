8 super-alimente pentru sănătatea creierului

Creierul nostru este un organ de înaltă performanţă, drept urmare utilizează multă energie. Pentru a vă menţine creierul sănătos, trebuie să-l alimentaţi cu un combustibil potrivit pentru a vă asigura că dispune de toate substanţele nutritive necesare pentru a performa şi a se adapta stresului vieţii.

Lista super-alimentelor pentru creier, potrivit lifehack.org

Somonul

Aproximativ 60% din crerier este grăsime, iar una dintre cele mai importante grăsimi pe care creierul le utilizează sunt acizii graşi Omega-3, care îl menţin sănătos. Unul dintre cei mai importanţi acizi graşi polinesaturaţi Omega-3 este acidul docosahexaenoic (DHA). Împreună, Omega-3 şi DHA contribuie la formarea stratului protector din jurul neuronilor. Cu cât această acoperire este mai bună, cu atât mai eficient vor funcţiona celulele, permiţând creierului să lucreze la capacitate maximă. Studiile au arătat că deficitul de DHA poate afecta dezvoltarea normală a creierului copiilor. La adulţi, deficitul de DHA poate provoca probleme de concentrare şi atenţie, schimbări de dispoziţie, iritabilitate, oboseală şi un somn prost.

Avocado Avocado este bogat în fibre, proteine, vitaminele A, B, C, E şi K. De asemenea, conţine cantităţi importante de acid folic, esenţial pentru funcţia cognitivă, memorie şi sănătatea generală a creierului.

Afinele

Afinele sunt în fruntea listei de fructe benefice sănătăţii şi performanţei creierului. Pe lângă gustul delicios, micile fructe nu au multe calorii şi sunt bogate în Vitamina C, Vitamina K şi mangan. Afinele au un conţinut ridicat de antioxidanţi, în special antocianine, care ajută la îmbătrânirea sănătoasă a creierului şi îl protejează de stres. De asemenea, antioxidanţii din afine ajută la reducerea inflamaţiei şi permit creierului să menţină niveluri sănătoase de energie. În plus, studii recente au demonstrat că un consum regulat de afine nu numai că îmbunătăţeşte sănătatea creierului, dar sporeşte şi performanţa lui, inclusiv memoria de lucru.

Turmericul

Turmericul este un condiment impresionant, căruia i s-au dedicat multe studii şi care s-a dovedit a avea beneficii extraordinare asupra creierului. Principalul compus al turmericului este curcuminul, responsabil pentru galbenul strălucitor al condimentului. În plus, curcuminul are proprietăţi antiinflamatorii, antioxidante, antivirale, antibacteriene, antifungice şi anti-canceroase. Curcuminul creşte producţia şi disponibilitatea a doi neurotransmiţători importanţi – serotonina şi dopamina, responsabile cu fericirea, motivaţia, plăcerea şi recompensa. Totodată, curcuminul are efecte anti-depresive, creşte fluxul sanguin din creier, creşte producţia de BDNF, un puternic stimulent al neuroplasticităţii, creşte disponibilitatea şi sinteza DHA în creier, creşte nivelurile antioxidante din creier pentru a preveni îmbătrânirea şi inflamarea.

Broccoli

Poate că broccoli nu se află în topul alimentelor preferate, însă cu siguranţă este grozav pentru creier. Această legumă conţine un compus numit sulforafan, care stimulează producerea de noi celule şi reduce inflamaţia. Broccoli este încărcat şi cu nutrienţi importanţi, precum Vitamina K – care joacă un rol vital în protejarea celulelor creierului – şi acid folic – care are un rol crucial în detoxifierea şi reducerea inflamaţiei în creier.

Nucile

Nucile conţin cele mai mari cantităţi de acizi graşi Omega-3, antioxidanţi, acid folic, magneziu, potasiu şi fosfor, toate ajutând la scăderea inflamaţiei din creier. Melatonina din nuci este un nutrient important în reglarea somnului. Dacă aveţi o cantitate mică de melatonină, va fi dificil să aveţi parte de un somn de bună calitate, iar odihna precară poate afecta dramatic sănătatea şi performanţa creierului.

Ouăle

Deşi multă vreme s-au aflat pe lista neagră, se pare că ouăle pot oferi un impuls enorm pentru sănătatea şi longevitatea creierului. Ouăle, în special gălbenuşul, conţin un compus numit colină, esenţială pentru construirea neurotransmiţătorului acetilcolină – care joacă un rol important în calitatea stării de spirit, a memoriei şi a inteligenţei. Gălbenuşurile de ou conţin unele dintre cele mai mari cantităţi de colină. Un nivel scăzut de colină poate atrage o scădere a nivelului de acetilcolină, ceea ce, la rândul său, poate provoca o inflamaţie crescută a creierului, dificultăţi de concentrare şi oboseală.

Ciocolata neagră

Eşti pe punctul de a iubi şi mai mult ciocolata, pentru că ea, în special cea neagră, este minunată pentru creier. Ciocolata neagră creşte circulaţia sângelui în creier, ceea ce îmbunătăţeşte memoria, atenţia, concentrarea şi timpul de reacţie. De asemenea, ciocolata creşte nivelul de endorfine din organism, de aceea aveţi mereu o stare bună când mâncaţi ciocolată. Ciocolata neagră conţine niveluri ridicate de magneziu, care calmează şi relaxează creierul.