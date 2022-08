Dependenţa sexuală este cea mai puternică în relaţiile toxice VIDEO

Atunci când viaţa în doi înseamnă un dezechilibru între ofertele şi aşteptările reciproce ale celor doi parteneri, ea se numeşte simplu şi crud, dar adevărat: relaţie toxică

Iar în relaţiile toxice, un rol foarte mare în a-l transforma pe unul dintre parteneri în captivul celuilalt, îl joacă dependenţa sexuală.

Dar ce este o relaţie toxică?

În ediţia „Ceea ce nu ştii despre relaţiile toxice" realizată de Antoaneta Banu pentru Click Pentru Femei, invitata, Violeta Moisă, Life and Relationship coach defineşte relaţia toxică drept „discrepanţele între ceea ce este benefic şi util pentru mine şi ceea ce ajung să primesc şi mai ales să accept, într-o relaţie de cuplu".

Relaţiile toxice sunt inegalităţile dintre ceea ce un partener oferă sau investeşte emoţional, fără să primească nimic, în schimb. Sau mai există un alt tip de parteneriat, în care de fapt nici unul nici celălalt nu oferă nimic afectiv, dar cer foarte mult reciproc.

Este foarte important să înţelegem că toxicitatea este un parteneriat care se acceptă, nefiind vina unei singure persoane. „ În relaţia de cuplu, toxicitatea se poate identifica in trei mari atitudini: manipularea, minciuna, abuzul emoţional, verbal şi fizic. Am auzit de foarte multe ori că sunt cupluri unde unul dintre parteneri iubeşte mai mult, în comparaţie cu celălalt. Nu vreau să distrug mitul iubirii, doar ca aceasta nu este de ajuns. Ceea ce trebuie să înţelegem este că avem forme diferite de a ne manifesta iubirea. Şi pentru a înţelege şi mai bine legătura dintre iubire şi toxicitatea dintr-un cuplu , vă dau un exemplu: relaţia dintre o persoană care nu este disponibilă să ofere emoţional şi una care se teme de singurătate. Cea din urmă va fi cea care se va dărui mai mult, va fi dispusă la eforturi şi mai mari pentru partenerul ei, apărând în faţa celorlalţi ca fiind ea, cea care iubeşte mai mult. Pe fond, nu despre iubire este vorba. Ci de acceptarea unei relaţii toxice din teama de singurătate” spune Violeta Moisă, Life and Relationship coach cu o experienţă de 8 ani în relaţiile de cuplu, libertatea personală şi feminitate.

Relaţiile toxice dau dependenţă, cea mai puternică fiind cea sexuală.

Un astfel de cuplu, unde relaţia toxică are puterea unui drog este cea în care unul dintre parteneri devine dependent sexual de celălalt. Şi de obicei o astfel de relaţia apare in viaţa bărbatului care trece prin criza vârstei de 50 de ani. Acest bărbat are nevoie de o femeie cu mult mai tânără lângă el, pentru a-l valida, pentru a-i revigora personalitatea.

Această diferenţă de vârstă poate să funcţioneze şi în cazul femeilor mature care au parteneri mult mai tineri.

În ambele cazuri, hormonii sunt în rolul principal. Persoana mai tânăr, mult mai activă sexual va oferi partenerului mai în vârstă acel booster hormonal care va funcţiona ca un stimul de tinereţe şi vitamine.

Această legătură, uneori îmbrăca forma unei iubiri pătimaşe. Dar nu este iubire. Este un mecanism pervers care se formează din intensitatea emoţională.

Intensitatea emoţională se transformă în intensitatea sexuală.

Intensitatea sexuală determină ataşamentul sau senzaţia de iubire supremă.

„Aşa se ajunge in relaţia toxică la dependenţa sexuală, pe care o confundăm cu iubirea supremă pentru care suntem gata să facem totul.” spune Violeta Moisă.

Tot ea mai arată că într-o astfel de dependenţă, partenerul care va simţi că poate să existe doar împreună cu celălalt va fi şi cel care se va pierde pe sine însuşi, vă fi anihilat ca personalitate.

Pentru a afla mai multe despre relaţiile toxice, urmăreşte ediţia integral, în acest video.