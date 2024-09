La 9 septembrie 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, iar în anul 1973 s-a născut Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe. În aceeași zi, dar în anul 1977, s-a născut gimnasta Gina Gogean.

9 septembrie 1828: S-a născut cunoscutul scriitor Lev Tolstoi

Lev Nicolaevici Tolstoi este cunoscut în special datorită operelor „Război și Pace” și „Anna Karenina”. În anul 1851, s-a înrolat în armata rusă desfășurată în Caucaz, iar doi ani mai târziu a fost avansat la gradul de subofițer de artilerie.

Ulterior, a fost transferat în armata dunăreană și a stat timp de câteva luni la București, dar și în Focșani, timp de 17 zile.

În anul 1856, Tolstoi și-a prezentat demisia din armată și s-a dedicat activității beletristice.

Scriitorul rus a murit la 7/20 noiembrie 1910.

9 septembrie 1940: Masacrul de la Treznea

În urmă cu 84 de ani, la scurt timp după intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena, prin care Transilvania de Nord era cedată Ungariei horthyste, soldații maghiari au ucis mai mulți români.

Masacrul de la Treznea s-a soldat cu moartea a 93 de persoane, iar în comuna Ip (Sălaj) au fost uciși, în noaptea de 13 spre 14 septembrie a aceluiași an, 157 de oameni.

Pentru crimele comise în Transilvania de Nord, au fost condamnate peste 450 de persoane, dintre care 100 au fost primit pedeapsa capitală, iar 163 au fost condamnați la detenție pe viață. Mulți dintre aceștia au fost judecați și condamnați în lipsă și nu și-au executat niciodată pedepsele.

9 septembrie 1960: S-a născut actorul britanic Hugh Grant

Născut la Hammersmith, Anglia, Hugh Grant a debutat în lumea filmului în anul 1982, în „Privileged”. Actorul britanic a câștigat mai multe premii, inclusiv un premiu Globul de Aur. A fost de două ori nominalizat la Premiile Emmy pentru rolurile interpretate în „A Very English Scandal/Un scandal britanic” și în „The Undoing/De la început”.

În plus, a fost nominalizat de două ori la premiile BAFTA pentru rolurile din „Florence Foster Jenkins” și „Paddington 2”.

Din filmografia sa amintim: „Operation Fortune: Ruse de guerre/ Operațiunea Fortune: Urzeala războiului”, „Wonka”, „The Rewrite/Punct și de la capăt”, „The Pirates! Band of Misfits/Pirații! O bandă de neisprăviți” și „Bridget Jones: The Edge of Reason/Bridget Jones: La limita rațiunii”.

9 septembrie 1973: S-a născut Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe

Bogdan Aurescu a urmat cursurile Facultăților de Drept și Istorie din cadrul Universității București, Institutului Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare Internaţională „N. Titulescu – H. Capitant” și Colegiul Național de Apărărare din București.

Din 2004 până în 2009 a fost Agentul României pentru Curtea Internațională de Justiție și a fost ministru de Externe în perioada 2014-2015, dar și din 2019 până în 2023.

În luna iunie a anului trecut, Aurescu a fost numit consilier prezidenţial, funcție pe care a mai ocupat-o în perioada 6 mai 2016 - 4 noiembrie 2019, în cadrul Departamentului Politică Externă.

Din luna februarie a acestui an este judecător al Curții Internaționale de Justiție a Organizației Națiunilor Unite. În plus, este și profesor universitar în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept – Universitatea din București.

9 septembrie 1976: A murit Mao Zedong, politician și lider al Partidului Comunist Chinez

Născut la 26 decembrie 1893, Mao Zedong a fost responsabil pentru campaniile „Marele salt înainte” și „Revoluția Culturală”, care au avut rezultate catastrofale.

În anul 1958, Zedong a lansat campania „Marele salt înainte”. Obiectivul campaniei era mobilizarea în masă a forței de muncă pentru a crește producția agricolă și cea industrială. În realitate, a avut ca rezultat o scădere masivă a producției agricole, care, împreună cu recoltele slabe, a dus la foamete și la moartea a milioane de oameni.

După ce poziția sa a fost slăbită, liderul a lansat „Revoluția culturală” în 1966, o perioadă de haos politic și social. Mao Zedong a utilizat populaţia pentru a prelua controlul în Partidul Comunist.

9 septembrie 1977: S-a născut gimnasta Gina Gogean

Născută în comuna Câmpuri, Vrancea, Gina Gogean a cucerit medalii de argint și bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, și Atlanta, 1996.

La vârsta de șase ani a început gimnastica la Clubul Sportiv de Gimnastică din Focșani, fiind îndrumată de Adriana Lescovar. În anul 1992 a cucerit titlul de campioană mondială la Brisbane (sărituri), iar în 1994 a fost campioană mondială la Dortmund (pe echipe).

Ultima competiție la care a participat a fost finala Cupei Mondiale din luna mai a anului 1998, la Sabae, unde a ocupat locul 2 la sărituri și locul 3 la bârnă.