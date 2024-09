4 septembrie: ziua în care a fost fondat Google, un proiect Stanford care s-a transformat într-un gigant IT

Pe 4 septembrie 1998, Larry Page și Serghei Brin au fondat Google în Menlo Park, California. Începând ca un proiect de cercetare, Google a evoluat rapid într-un lider mondial în tehnologia de căutare, transformând radical accesul la informație online.

1940: Regele Carol al II-lea îi cere lui Ion Antonescu să formeze un nou guvern

În contextul agitațiilor politice și al crizei internaționale care afecta România la sfârșitul anilor '30, Regele Carol al II-lea a decis, la 4 septembrie 1940, să-l demită pe Ion Gigurtu din funcția de prim-ministru. Această decizie a venit pe fondul presiunii interne și externe de a adopta măsuri drastice pentru salvarea țării de la dezintegrare.

Regele l-a însărcinat pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern, deschizând astfel calea pentru instaurarea unui regim autoritar și, ulterior, pentru alianța României cu Puterile Axei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

1958: Are loc prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu la București

La 4 septembrie 1958, s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”, un eveniment cultural de mare importanță care a celebrat moștenirea muzicală a renumitului compozitor român. Festivalul a fost organizat pentru a aduce în prim-plan creațiile lui Enescu și pentru a pune România pe harta culturală internațională.

De-a lungul anilor, festivalul a crescut în amploare și prestigiul său, devenind unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din lume.

1981: S-a născut Beyonce Knowles

Beyoncé Knowles, născută pe 4 septembrie 1981 în Houston, Texas, este una dintre cele mai influente și cunoscute cântărețe și actrițe americane. Debutând în muzică ca parte a trupei Destiny's Child, Beyoncé a câștigat popularitate internațională și recunoaștere critică cu albumele solo lansate ulterior, precum „Dangerously in Love” și „Lemonade”.

Cunoscută pentru vocea sa puternică, prezența scenică și implicarea în diverse cauze sociale, Beyoncé a primit numeroase premii Grammy și a devenit un simbol al empoderării și al inovației în industria muzicală. În plus, a avut succes și în actorie, cu roluri notabile în filme precum „Dreamgirls” și „The Lion King”.

1998: A debutat concursul-fenomen „Vrei să fii milionar?” în Marea Britanie

În data de 4 septembrie 1998, la postul de televiziune ITV din Marea Britanie, a avut loc premiera emisiunii „Who Wants to Be a Millionaire?” („Vrei să fii milionar?”). Acest spectacol-concurs de cultură generală a revoluționat formatul de quiz show la nivel global, oferind concurenților șansa de a câștiga un milion de lire sterline prin răspunsuri corecte la o serie de întrebări din diverse domenii.

Popularitatea emisiunii a crescut rapid, conducând la adaptări în numeroase alte țări, inclusiv România, și marcând o nouă eră în televiziunea de divertisment.

2006: A murit Steve Irwin, gazda emisiunii „The Crocodile Hunter”

Steve Irwin, cunoscut și sub numele de „Crocodile Hunter”, a fost o personalitate carismatică a televiziunii australiene, născut pe 22 februarie 1962 și care a murit tragic pe 4 septembrie 2006. Irwin a devenit faimos datorită emisiunii sale de succes „The Crocodile Hunter”, în care a combinat aventura cu educația pentru a promova conservarea faunei sălbatice.

Moartea sa subită în urma unei întâlniri cu o pisică de mare a lăsat o mare umbră asupra comunității de conservare a faunei sălbatice și a fanilor din întreaga lume.