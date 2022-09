Masacrul de Treznea, comemorat la 82 de ani de tragicele evenimente din Ardeal

Oficialităţi locale şi judeţene au fost prezente, la sfârșitul săptămânii, la evenimentul de comemorare a martirilor din Treznea, la împlinirea a 82 de ani de la masacrele horthyste ce au avut loc în mai multe localităţi din Transilvania.

Manifestarea a debutat cu o ceremonie militară şi religioasă la Cimitirul Eroilor şi a continuat la monumental dedicat martirilor, din centrul localităţii Treznea. Atât la Cimitirul Eroilor, cât şi la monument au fost depuse jerbe de flori din partea oficialităţilor locale şi judeţene.

„Iertăm, pentru că aşa este creştineşte, dar nu uităm, masacrul de la Treznea fiind amintit, an de an, ca o pată neagră în istoria umanităţii, o crimă care nu trebuie să se mai repete. Am speranţa că rănile comunităţii s-au închis, pentru că oamenii înfruntă viitorul cu trecutul lor. Nu putem rupe pagina cu această dată din cartea de istorie a localităţii şi a României, la fel cum nu putem şterge numele martirilor de pe crucile din cimitir. Ce putem însă face este să ne rugăm pentru mântuirea sufletelor celor decedaţi şi să le cinstim memoria aşa cum se cuvine. Nu în ultimul, trebuie să avem grijă să transmitem şi generaţiilor viitoare istoria 'nefardată' a acestor locuri, aşa cum a fost ea consemnată în documentele vremii şi în memoria localnicilor", a precizat, în cuvântul său, prefectul de Sălaj, Dari Toma.

Manifestarea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, pe muzica interpretată de Fanfara Promenada a Primăriei Zalău.

În toamna anului 1940, imediat după intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena, care prevedea cedarea Ardealului de Nord către Ungaria horthystă, în mai multe localităţi din această parte a României trupele maghiare au ucis sute de români, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea, unde au fost ucise 86 de persoane, şi Ip, cu 157 de morţi.