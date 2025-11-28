search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață: risc mai mare de demență la vârsta adultă

0
0
Publicat:

Adulții care au fost singuri în copilărie au un risc cu 41% mai mare să dezvolte demență mai târziu în viață, relevă datele unui nou studiu. În plus, mintea acestora începe să își piardă agilitatea mai repede odată cu înaintarea în vârstă. Rezultatele au fost publicate în JAMA Network Open.

copil speriat
Sursă foto: Shutterstock

Cercetătorii au analizat date de la peste 13.000 de oameni monitorizați pe termen lung. Cei care au spus că în copilărie nu aveau prieteni apropiați sau se simțeau des singuri au ajuns, la maturitate, să aibă un declin cognitiv mai rapid. Cu alte cuvinte, procesarea informațiilor, memoria și capacitatea de a se concentra se degradează mai repede decât la ceilalți.

Legătura rămâne valabilă chiar și dacă acea persoană nu este singură în viața adultă. Singurătatea trăită la maturitate explică doar o mică parte din efect. Restul pare să vină din anii de început, când creierul se formează și e mai vulnerabil la lipsa conexiunilor sociale.

Singurătatea timpurie nu trece de la sine

„Singurătatea din copilărie poate fi un factor de risc independent pentru declinul cognitiv și demență la vârste înaintate”, transmit autorii lucrării intitulate „Childhood Loneliness and Cognitive Decline and Dementia Risk in Middle-Aged and Older Adults”.

„Ceea ce subliniază studiul este, de fapt, un adevăr pe care teoria atașamentului îl observă de multă vreme: experiențele timpurii de singurătate nu sunt doar emoții trecătoare, ci se pot transforma în „urme relaționale” care modelează felul în care gândurile, emoțiile, corpul și relațiile noastre funcționează pe tot parcursul vieții”, explică, pentru Adevărul Anghelescu Alina, psiholog clinician autonom.

John Bowlby spunea că un copil are nevoie de o figură de atașament disponibilă, sensibilă și coerentă pentru a se simți în siguranță, adaugă ea. „Atunci când această prezență lipsește, fie pentru că părintele este copleșit, absent emoțional, preocupat, fie pentru că mediul nu oferă predictibilitate, copilul trăiește singurătatea nu ca pe o simplă stare, ci ca pe o amenințare existențială. Sistemul nervos al copilului nu este construit să gestioneze singur stresul, are nevoie de reglare prin contactul uman”, mai spune specialista.

Astfel, singurătatea devine o rană de atașament. O rană care îi transmite copilului mesajul: „Nevoile mele nu sunt importante”,Nu e nimeni aici pentru mine”, „Trebuie să mă descurc singur, altfel voi fi rănit.”

În opinia sa, aceste mesaje, repetate și internalizate, se transformă în modalități de relaționare la vârsta adultă: fie hipervigilență în relații, fie retragere, fie convingerea că apropierea emoțională este riscantă. „De aceea, chiar și atunci când adultul devine parte din rețele sociale sau are relații stabile, urmele singurătății timpurii pot continua să lucreze „în fundal”, influențând reziliența, modul în care se reglează emoțional și, după cum arată studiul, chiar sănătatea cognitivă pe termen lung”, completează Anghelescu Alina.

Dintr-o perspectivă sistemică, nu vorbim doar despre un copil singur, ci despre un întreg context care nu a reușit să-i ofere o bază de siguranță: părinți suprasolicitați, lipsa sprijinului comunitar, traume transgeneraționale, rupturi în cuplul parental. Singurătatea devine o expresie a unei discontinuități în sistem, nu doar o experiență individuală.

Rănile de atașament se transformă în „singurătate în doi”

Singurătatea nu este doar absența oamenilor, ci mai ales absența conectării emoționale, o rană profundă care se poate manifesta în răni de abandon, neglijență emoțională și respingere. Copilul cu rana de abandon a trăit perioade în care a simțit că figura de atașament nu este disponibilă, nu îl vede, nu îl susține. Chiar dacă persoana era fizic prezentă, emoțional era „plecată”. Cum se leagă de singurătate? Copilul abandonat ajunge să creadă că nu poate conta pe nimeni, iar această percepție devine un tipar stabilit în creier. Sistemul nervos învață că lumea nu este sigură, stresul cronic prelungit în copilărie este unul dintre factorii care pot contribui la îmbătrânirea accelerată a creierului”, adaugă psihologul.

Citește și: De ce fug de acasă copiii românilor. Care sunt procedurile și ce ar trebui să facă părinții când se întâmplă un astfel de eveniment

Rana de neglijență emoțională este poate cea mai subtilă, pentru că nu implică neapărat abuz direct sau absență totală, conform spuselor sale. Copilul primește poate hrană, protecție fizică, reguli dar nu primește oglindire emoțională. „Copilul neglijat emoțional trăiește sentimentul dureros că nimănui nu îi pasă de lumea sa interioară. Astfel se formează cea mai profundă formă de singurătate: singurătatea în doi. Când nu ai fost văzut emoțional în copilărie, creierul nu învață pe deplin să proceseze eficient emoțiile sau să creeze relații de sprijin. Rezultatul constă în mai puține interacțiuni sociale profunde, în viața adultă conexiunile sociale fiind un factor protector major împotriva declinului cognitiv”, adaugă aceasta.

Copilul care este expus la respingeri repetate, critici dure, comparații, ridiculizări sau chiar respingerea afecțiunii pot crea rana de respingere. „Copilul nu se simte destul de bun și învață să se ascundă pentru a nu fi rănit. Pentru copilul rănit prin respingere, singurătatea devine o strategie de supraviețuire: mai bine singur decât rănit. Acest tipar creează izolarea auto-impusă, iar izolarea este un predictor puternic al declinului cognitiv și al bolilor neurodegenerative. Când mintea este lipsită cronic de interacțiuni autentice, este mai puțin stimulată, mai puțin flexibilă și mai puțin rezilientă”, continuă Anghelescu Alina.

Urmele din copilărie rămân active la maturitate

Potrivit declarațiilor sale, studiul concluzionează că efectele se acumulează în timp, indiferent de cât de conectați devin ca adulți. „Acest aspect se explică prin faptul că rănile de atașament nu sunt simple amintiri, sunt structuri interne ale creierului, tipare neuronale consolidate ani la rând. Un adult poate avea prieteni, familie, partener, însă dacă în interior rănile de atașament nu sunt vindecate, creierul poate continua să trăiască în mod implicit aceeași singurătate emoțională învățată în copilărie. Singurătatea devine o lentilă interioară, nu doar o realitate exterioară.” Partea importantă este că vindecarea este posibilă.

Citește și: Cum se manifestă dependența de ecrane la adolescenți, ce impact are și ce pot face părinții

„Creierul rămâne plastic, iar relațiile semnificative din viața adultă pot crea noi tipare de reglare, de încredere și de conectare. Terapia poate oferi un spațiu în care aceste răni timpurii sunt conținute, recunoscute, înțelese și integrate. Prin experiențe relaționale noi, persoana poate învăța treptat să simtă că nu mai este singură în lume”, mai spune specialista.

Mai exact, deși singurătatea din copilărie lasă urme profunde, vindecarea devine posibilă atunci când adultul găsește sau creează relații de apartenență, mai spune ea. „Prieteniile, comunitățile în care ne simțim văzuți sunt mai mult decât simple contexte sociale: sunt spații de reglare emoțională, ancore psihologice. Ele reduc sentimentul de izolare, restructureaza vechile hărți ale atașamentului și ne reamintesc ceva esențial: nu am fost niciodată concepuți să trăim singuri”.

„Creierul uman este un organ social. Neuronii-oglindă, sistemele de atașament, modul în care procesăm stresul sau emoțiile toate sunt calibrate prin prezența celuilalt. După copilării pline de singurătate, fie prin abandon, neglijență sau respingere vindecarea nu poate avea loc doar în interiorul propriei minți. Ea se întâmplă în relații. Un prieten care rămâne, un grup în care ești văzut, toate acestea rescriu treptat mesajele primite în copilărie: „Nu sunt suficient.” „Nu merit afecțiune.” „Nu mă va asculta nimeni.” În timp, devin: „Aici am un loc.” „Aici sunt dorit,” „Aici pot fi eu.” Suntem construiți neurologic, emoțional și existențial pentru a fi împreună. Iar acolo unde există apartenență, singurătatea nu mai poate modela viața în aceeași măsură”, conchide psihologul.

Stil de viață

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a cucerit
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Schimbări pentru clienții băncilor. Noi obligații impuse de Uniunea Europeană
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
mihaela runceanu jpeg
Povestea nemuritoarei Mihaela Runceanu. Unde trăiește liniștit criminalul ei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?