9 martie, ziua în care a murit Laura Stoica, una dintre cele mai apreciate artiste din istoria muzicii românești

La 9 martie 2006, Laura Stoica murea într-un accident rutier pe DN1. Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii pop-rock din anii ’90, artista a lăsat în urmă piese care au marcat o generație și un gol în muzica românească.

1934 – S-a născut Iuri Gagarin

La 9 martie 1934 s-a născut Iuri Gagarin, cosmonaut sovietic care avea să devină primul om care a ajuns în spațiu. El s-a născut în localitatea Klushino, în fosta Uniune Sovietică, și a urmat cursurile unei școli tehnice înainte de a intra în aviația militară. În 1960 a fost selectat în primul grup de cosmonauți sovietici, în contextul competiției spațiale dintre URSS și Statele Unite.

La 12 aprilie 1961, Gagarin a efectuat zborul istoric la bordul navei Vostok 1, realizând o orbită completă în jurul Pământului, în aproximativ 108 minute. Misiunea a reprezentat un moment major în explorarea spațiului și un succes strategic pentru programul spațial sovietic. Iuri Gagarin a murit la 27 martie 1968, într-un accident aviatic produs în timpul unui zbor de antrenament.

1944 – A murit Grigore Antipa

La 9 martie 1944 a murit Grigore Antipa, biolog și cercetător român, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul ihtiologiei și al organizării muzeale. Născut în 1867, Antipa a studiat științele naturale în Germania și a devenit ulterior una dintre cele mai importante figuri ale cercetării științifice românești din prima jumătate a secolului XX.

El a fost director al Muzeului de Istorie Naturală din București timp de peste cinci decenii, instituție care astăzi îi poartă numele – Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Antipa a modernizat muzeul după principii științifice occidentale și a contribuit la dezvoltarea cercetării asupra faunei Dunării și a Mării Negre. Activitatea sa a avut un impact durabil asupra biologiei și muzeografiei din România.

1959 – A debutat păpușa Barbie

La 9 martie 1959, păpușa Barbie a fost prezentată pentru prima dată la Târgul Internațional de Jucării de la New York. Lansarea a fost realizată de compania Mattel, iar creatoarea păpușii a fost Ruth Handler, cofondatoare a firmei. Modelul inițial reprezenta o tânără adultă și era diferit de majoritatea păpușilor existente la acea vreme, care aveau înfățișare de copil.

Barbie a devenit rapid un produs de succes pe piața americană și ulterior la nivel global, fiind comercializată în numeroase variante de profesii și stiluri. De-a lungul deceniilor, păpușa a fost adaptată pentru a reflecta schimbările sociale și diversitatea culturală, devenind unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria jucăriilor.

1991 – A fost pusă baza monedei unice europene

La 9 martie 1991, liderii statelor membre ale Comunității Europene au continuat negocierile care au stat la baza noului tratat ce urma să instituie Uniunea Economică și Monetară, proces finalizat ulterior prin Tratatul de la Maastricht. Documentul, semnat în 1992, a stabilit etapele introducerii unei monede unice europene și criteriile de convergență pentru statele participante.

Moneda unică, euro, a fost introdusă în formă electronică în 1999 și a intrat efectiv în circulație la 1 ianuarie 2002, fiind administrată de Banca Centrală Europeană. Adoptarea euro a reprezentat un pas major în integrarea economică europeană, facilitând comerțul și stabilitatea monetară în statele membre ale zonei euro.

2006 – A murit Laura Stoica

La 9 martie 2006 a murit Laura Stoica, cântăreață română cunoscută pentru activitatea sa în muzica pop-rock din anii ’90. Artista s-a născut în 1967 și a devenit cunoscută la începutul anilor ’90, după participarea la festivaluri de muzică ușoară și lansarea unor piese care au avut succes la radio și televiziune.

Laura Stoica și-a pierdut viața într-un accident rutier produs pe DN1, în apropiere de localitatea Sinești. În momentul decesului, artista era însărcinată. Moartea sa a avut un impact puternic în spațiul public românesc, iar repertoriul său continuă să fie difuzat și apreciat.