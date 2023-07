9 iulie: Ziua în care s-a născut artista Margareta Pâslaru VIDEO

La 9 iulie 1956 s-a născut actorul american Tom Hanks, iar în anul 1964 s-a născut cântăreața și actrița americană Courtney Love. În aceeași zi, dar în anul 1968, s-a născut artistul Daniel Iordăchioaie.

9 iulie 1943: S-a născut cântăreața Margareta Pâslaru

Născută la București, Margareta Pâslaru a urmat în copilărie lecții de harpă, balet, pian și pictură. La vârsta de doar 4 ani și jumătate are prima sa apariție în public, în rolul copilului „Madame Butterfly” de Puccini, pe Scena Operei Naționale.

În anul 1958, la vârsta de 15 ani, a debutat în muzica ușoară pe scena Casei de Cultură Grivița Roșie, fiind acompaniată de Paul Ghentzer. Acolo este remarcată de Ileana Pop de la televiziune, cea care realiza transmisiuni TV de la Casa de Cultură, iar George Grigoriu îi scrie partitura „Chemarea mării”, piesă pe care o înregistrează la Radio, în anul 1959. Melodia devine primul ei mare șlagăr şi marchează și debutul discografic al acesteia.

În anul 1961 debuta în film, în producţia „Fumatul strict oprit”, în regia lui Valeriu Lazarov, iar trei ani mai târziu era distribuită în piesa „Opera de trei parale” de Bertold Brecht, în rolul Polly Peachum, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”.

Amintim câteva dintre creațiile sale muzicale: „Timpul”, „Dacă ai ghici”, „Diamant fermecat” și „Lasă-mi toamnă pomii verzi”. Printre filmele în care a jucat se numără: „BD la munte şi la mare”, „Veronica” şi „Moartea domnului Lăzărescu”.

9 iulie 1955: Manifestul Russell-Einstein

La 9 iulie 1955, în toiul Războiului Rece, filosoful și matematicianul Bertrand Russell lansa la Londra Manifestul Russell-Einstein. Documentul trăgea un semnal de alarmă cu privire la armele nucleare și solicita liderilor mondiali să găsească soluții pașnice la conflictele internaționale.

Manifestul a fost semnat de 11 intelectuali și oameni de știință, inclusiv Albert Einstein. După câteva zile de la publicare, filantropul Cyrus S. Eaton se oferea să susțină o conferință, solicitată în document, în Pugwash. Aceasta, care s-a desfășurat în luna iulie a anului 1957, avea să fie prima conferință privind știința și afacerile mondiale.

9 iulie 1956: S-a născut actorul american Tom Hanks

Născut la Concord, California, Tom Hanks este câștigătorul a două premii Oscar pentru cel mai bun actor. În anul 1979, s-a mutat în New York, iar un an mai târziu a debutat ca actor în filmul „He Knows You're Alone”.

Debutul regizoral al actorului a avut loc în anul 1996, cu filmul „That Thing You Do!”.

Amintim câteva dintre filmele în care a jucat: „Cast Away/ Naufragiatul”, „The Terminal/Terminalul”, „The Da Vinci Code/ Codul lui Da Vinci”, „Angels & Demons/ Îngeri și Demoni” și „Inferno”.

9 iulie 1964: S-a născut cântăreața și actrița americană Courtney Love

Courtney Love şi-a făcut debutul în actorie în anul 1986. După ce regizorul Alex Con i-a oferit un rol secundar în pelicula „Sid and Nancy“, ea a intrat în atenția celebrului Andy Warhol, care distribuit-o într-un episod din producţia sa „Andy Warhol‘s Fifteen Minutes”.

După alte câteva roluri, cântăreața și actrița americană, a fost nominalizată la Globul de Aur, pentru rolul personajului Athea, din filmul „Scandalul Larry Flynt“.

Cântărețul Kurt Cobain și Courtney Love s-au cunoscut la începutul anilor 1990. Cei doi s-au căsătorit la 24 februarie 1992, iar fiica lor, Frances Bean Cobain s-a născut la 18 august 1992. Cobain s-a sinucis în anul 1994, la vârsta de 27 de ani.

9 iulie 1968: S-a născut cântărețul Daniel Iordăchioaie

Născut la Ștefănești, Argeș, Daniel Iordăchioaie a luat încă din copilărie lecții de chitară. A debutat în anul 1980 în formația Gramofon, iar șapte ani mai târziu a reprezentat România la concursul Intertalent, care s-a desfășurat la Praga.

9 iulie 2011: Sudanul de Sud a devenit stat independent

După mai mulți ani de război civil, Sudanul de Sud a devenit stat independent la 9 iulie 2011. În luna ianuarie a anului 2011, locuitorii Sudanului de Sud au participat la un referendum pentru a decide separarea regiunii de restul țării. Astfel, 98,83 % au votat pentru independență.

Sudanul de Sud a luptat, în două rânduri, cu Nordul pentru obținerea independenței, prima dată în perioada 1955-1972, iar a doua oară între anii 1985 și 2005.