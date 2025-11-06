Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la cosmodromul Vostocinîi din cauza datoriilor. „O rușine de proporții cosmice”, titrează presa rusă independentă

Visul cosmic al Rusiei a fost adus brusc cu picioarele pe pământ. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la șantierul complexului de lansare Angara din cadrul cosmodromului Vostocînîi, după ce firma principală de construcții a acumulat datorii uriașe la electricitate.

Potrivit publicației The Moscow Times, compania energetică Far Eastern Energy Company (PJSC) a decis să limiteze alimentarea pentru a „proteja interesele sistemului energetic regional”.

Motivul? PSO Kazan, antreprenorul general al proiectului, are de achitat peste 51 de milioane de ruble (aproximativ 520.000 de euro) pentru energia consumată. În prezent, instalațiile companiei care deserveau zona de construcție a complexului Angara — cu un consum lunar de circa 4 milioane de ruble — au rămas fără curent.

Datorii în lanț la un proiect „strategic”

Furnizorul de energie susține că a trimis în repetate rânduri notificări conducerii PSO Kazan, cerând plata integrală a restanțelor, dar fără rezultat. În lipsa unui răspuns, compania energetică ia în calcul acțiuni în instanță pentru declararea falimentului constructorului.

„Dacă datoria nu este achitată integral, restricțiile vor fi extinse”, avertizează oficialii Far Eastern Energy Company.

Între timp, Nikolai Novikov, directorul general al Direcției Cosmodromului Vostocinîi, a încercat să calmeze spiritele: „Cosmodromul funcționează normal. Restricțiile nu afectează obiectivele strategice și nu vor influența construcția complexului de lansare Angara.”

Potrivit acestuia, PSO Kazan a dat asigurări că datoria va fi achitată până la finalul lunii.

Cosmodromul Vostocinîi: ambiții uriașe, probleme pământești

Vostocinîi este cel mai nou cosmodrom al Rusiei, construit în regiunea Amur, la granița cu China, ca alternativă „suverană” la Baikonur, aflat pe teritoriul Kazahstanului. Prima lansare a avut loc pe 28 aprilie 2016, când o rachetă Soyuz-2.1a a plasat pe orbită trei sateliți.

De atunci, proiectul a fost marcat de întârzieri, scandaluri de corupție și defecțiuni tehnice. Lansarea rachetei Angara-A5, programată pentru 2023, a fost amânată de mai multe ori după eșecuri repetate.

Kremlinul promite că noul complex Angara va fi cheia „renașterii spațiale” a Rusiei și că de acolo va fi lansată o rachetă reutilizabilă menită să concureze direct cu SpaceX a lui Elon Musk — un obiectiv care, în lumina incidentului actual, pare mai degrabă science-fiction.

„O rușine cosmică”

Presa rusă a reacționat cu ironie la situația de la Vostocinîi. „O rușine de proporții cosmice”, au titrat publicațiile independente, amintind că același șantier a fost scena unor anchete penale pentru deturnare de fonduri și lucrări fictive. Cu alte cuvinte, Rusia visează la stele, dar nu-și poate plăti factura la curent.