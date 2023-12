7 decembrie: 162 de ani de la nașterea generalului Berthelot, cel care a reorganizat Armata română

Pe 7 decembrie, în 1834, Corabia Marița, prima navă sub pavilion românesc, pleca în primul voiaj în afara granițelor țării. În 1861 se năștea generalul Berthelot, şeful misiunii militare franceze la Bucureşti în timpul Primul Război Mondial, iar în 1929, regretatul interpret de muzică populară Nicolae Sabău.

43 î.Hr. - a fost asasinat omul de stat și filozoful Marcus Tullius Cicero

Omul politic, filozoful, scriitorul și oratorul roman Marcus Tullius Cicero (n. 106 î.Hr.) a fost asasinat la Formia, din ordinul lui Marcus Antonius.

1732 - a fost inaugurată Royal Opera House din Covent Garden, Londra

Royal Opera House din Covent Garden s-a deschis cu piesa The Way of the World a lui William Congreve.

1834 - Corabia Marița, prima navă sub pavilion românesc, a plecat în primul voiaj în afara granițelor țării, pe ruta Sulina – Constantinopol

Velierul tip bric Mariţa, prima navă sub pavilion românesc, cu o capacitate de 115 tone, a fost lansat la apă în septembrie 1834, la Giurgiu.

Construită din „materialuri româneşti“, nava a fost botezată cu numele Domniţei Mariţa, soţia Principelui Gheorghe Bibescu, potrivit volumului „O flotă pierdută“, scris de Corina Apostoleanu şi Constantin Cumpănă.

Mariţa a plecat în primul voiaj în afara graniţelor ţării pe 7 decembrie 1834, pe ruta Sulina – Constantinopol, comandant fiind Ioan Cristescu.

Corabia era încărcată cu 300 kilograme de grâu. Din păcate, a fost grav avariată, trecând prin două furtuni, ultima la întoarcerea în ţară, când echipajul a fost nevoit să arunce încărcătura (butii de vin) peste bord.

La 5 iunie 1835, cu velele rupte, Mariţa a ajuns în ţară. Voiajul ei a avut însă un puternic răsunet în ţară. De la Sulina, corabia a plecat la Brăila, unde au fost predate pavilionul şi Jurnalul de bord, pentru a fi păstrate în Arhiva ţării.

Corabia Mariţa a fost consemnată în documentele vremii drept primul vas care, după secole de dominaţie otomană, a purtat pavilionul Ţării Româneşti pe Dunăre şi Marea Neagră, până la Constantinopol.

1861 - s-a născut generalul Henri Mathias Berthelot, şeful misiunii militare franceze la Bucureşti în timpul Primul Război Mondial

Henri Mathias Berthelot a fost şeful Misiunii Militare Franceze în România şi consilier militar al regelui Ferdinand.

Între ianuarie și iunie 1917, Henri Berthelot a colaborat la refacerea şi reorganizarea armatei române, pe teritoriul rămas liber al Moldovei. Personalul misiunii a fost detaşat pe lângă comandamentele române, până la nivel de comandament de divizie, inclusiv. Două secţiuni cu roluri distincte au fost Misiunea Aeronautică şi Misiunea Serviciului Sanitar.

Sub conducerea sa, divizii întregi au fost rapid aduse înapoi la ordinea de luptă. În timpul lunilor de iarnă şi de primăvară, un inventar enorm de arme a ajuns în România prin intermediul liniilor de cale ferată din Rusia.

Datorită conducerii Misiunii Militare Franceze, cea care în iarna anilor 1916/1917 a insuflat încredere şi a contribuit la refacerea armatei române, generalul Henri Berthelot - Tata Bertelău” sau „Burtălău”, cum era numit cu prietenie de către soldaţii români care nu îi puteau pronunţa numele - a rămas în istoria României ca un mare prieten al poporului român.

Unii dintre contemporanii săi l-a descris drept „… o namilă de om, atât de înalt încât nu se băga de seamă cât de gros era şi atât de gros încât înălţimea sa părea mai mică decât era în realitate. […] Era înzestrat cu o memorie fenomenală şi cu o judecată rece. Muncitor, era de o meticulozitate deosebită şi cerea preciziune în toate”.

Armata română a primit 199 de avioane de luptă şi de recunoaştere, 2.700 de mitraliere, 1,37 milioane de grenade, 220.000 de puşti, 100 de milioane de cartuşe, două milioane de obuze de artilerie, precum şi alte materiale de război de strictă necesitate.

A fost decorat cu cele mai înalte distincţii ale statului român, a fost declarat cetăţean de onoare al României şi a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Ca semn de recunoştinţă pentru rolul pe care Henri Berthelot l-a avut în reorganizarea armatei române după dezastruoasa campanie din anul 1916, străzi din mai multe oraşe din România îi poartă numele.

1923 - Edwin Hubble a demonstrat existența corpurilor ceresti în afara Căii Lactee.

Astronomul și cosmologul american Edwin Hubble, fondatorul astronomiei extragalactice. a schimbat profund înțelegerea felului în care trebuie să concepem Universul prin demonstrarea existenței altor galaxii, altele decât cea a noastră, Calea Lactee, potrivit Wikipedia.

1929 - s-a născut cântărețul român de muzică populară Nicolae Sabău

Nicolae Sabău s-a născut la 7 decembrie 1929, în comuna Cicârlău din Maramureş. Artistul a lăsat o zestre discografică impresionantă, având o carieră de peste 50 de ani, relevantă pentru vetrele etnografice din Maramureş, Chioar, Codru, Oaş şi Lapuş.

De-a lungul timpului, artistul s-a bucurat de o mare recunoaştere publică, primind numeroase diplome de excelenţă şi distincţii.

Nicolae Sabău a murit în decembrie 2020, la vârsta de 91 de ani, după ce a fost infectat cu coronavirus.

1941 - Al Doilea Război Mondial: atacul de la Pearl Harbour

Marina Imperială a Japoniei a lansat atacul de la Pearl Harbour împotriva flotei din Pacific a marinei americane, ceea ce a dus la implicarea Statelor Unite în război.

1995 - Sonda spațială Galileo a ajuns pe Jupiter

Momentul a avut loc la șase ani după ce a fost lansată de Naveta spațială Atlantis în timpul misiunii STS-34.

1980 - s-a născut fotbalistul englez John Terry

John Terry împlinește 43 de ani.



1987 - s-a născut cântărețul american de muzică pop Aaron Carter

Aaron Carter ar fi împlinit astăzi 36 de ani. Interpretul hitului „I Want Candy” şi-a început cariera la vârsta de 9 ani odată cu lansarea unui album care îi poartă numele în 1997.În plus faţă de muzică, Carter a câştigat popularitate printr-o serie de apariţia televizate. În 2006, a apărut în reality-show-ul „House of Carters”, difuzat de E! Entertainment. A apărut de asemenea în emisiunea „Dancing With the Stars” a postului ABC.

A murit accidental în 2022. Potrivit medicului legist, cântăreţul s-a înecat în locuinţa sa din oraşul Lancaster, Marea Britanie. Medicul legist a spus că „efectele difluoroetanului şi ale alprazolamului” - care sunt gaz comprimat şi, respectiv, Xanax - au reprezentat factori în decesul cântăreţului.

1988 - s-a născut actrița și cântăreața australiană Emily Browning

Emily Browning împlinește 35 de ani.

2011 - a murit actorul american de film și televiziune Harry Morgan

Actorul Harry Morgan (n. 1915), interpretul colonelului Sherman Potter din serialul „MASH", a încetat din viaţă, la vârsta de 96 de ani, în urma unei pneumonii, la reşedinţa sa din Los Angeles.

În consistenta sa carieră, Harry Morgan a jucat în peste 100 de filme, având de multe ori roluri secundare. A apărut alături de actori de renume ca Henry Fonda, John Wayne, James Garner, Dan Aykroyd şi Elvis Presley.

Sărbătoare

BOR o prăznuiește pe Sfânta Mucenică Filofteia de la Curtea de Argeș.