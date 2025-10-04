search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video 5 octombrie: 14 ani de la moartea lui Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple, una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei

0
0
Publicat:

5 octombrie amintește de evenimente importante petrecute de-a lungul istoriei. În Franța este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792; anul era format din 12 luni a câte 30 de zile, împărțite și ele în decade. La 5 octombrie 1864, orașul indian Calcutta a fost devastat de un ciclon de proporții uriașe, care a făcut peste 60.000 de victime.

Steve Jobs a murit în 2011. FOTO: arhivă
Steve Jobs a murit în 2011. FOTO: arhivă

1712: S-a născut Francesco Guardi, pictor italian (d. 1793)

Francesco Guardi (5 octombrie 1712, Veneția – 1 ianuarie 1793, Veneția) a fost un pictor venețian, reprezentant al Școlii Venețiene și considerat, alături de frații săi, unul dintre ultimii mari exponenți ai acesteia.

Născut la Veneția într-o familie de mică nobilime originară din Trentino, Guardi a crescut într-un mediu artistic: tatăl său și doi dintre frații săi au fost pictori, iar activitatea lor era adesea realizată în colaborare, unele lucrări fiind ulterior atribuite lui Francesco. Sora sa s-a căsătorit cu celebrul Giovanni Battista Tiepolo, unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii.

Piazza di San Marco (1777), by Francesco Guardi. FOTO: X/@SeekAfterBeauty
Piazza di San Marco (1777), by Francesco Guardi. FOTO: X/@SeekAfterBeauty

Francesco Guardi a murit în orașul natal, Veneția, în anul 1793.

1713: S-a născut Denis Diderot, filosof, enciclopedist francez (d. 1784)

Denis Diderot (5 octombrie 1713, Langres – 31 iulie 1784, Paris) a fost un filosof și scriitor francez, una dintre personalitățile marcante ale iluminismului.

Originar din Langres, a urmat o educație iezuită, iar după ce a renunțat la o carieră în drept, s-a dedicat studiului și scrisului. În 1745, alături de D’Alembert, a început să editeze celebra Encyclopédie, care a reunit aproape toți marii gânditori iluminiști francezi ai secolului al XVIII-lea, marcând profund cultura europeană.

Denis Diderot. FOTO: arhivă
Denis Diderot. FOTO: arhivă

Diderot a abordat și literatura dramatică, piesa sa Le Père de famille (1758) fiind considerată prototipul „dramei burgheze”. Printre operele sale de referință se numără romanele La Religieuse (1796) și Jacques le fataliste (1796), precum și satira filosofică Le Neveu de Rameau (Nepotul lui Rameau), toate rămase repere ale literaturii franceze.

1864: Orașul indian Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon; 60 000 de morți

La 5 octombrie 1864, orașul indian Calcutta a fost devastat de un ciclon de proporții uriașe, care a făcut peste 60.000 de victime.

În 1864, orașul indian Calcutta a fost devastat de un ciclon. FOTO: X/@Andrew007Uk
În 1864, orașul indian Calcutta a fost devastat de un ciclon. FOTO: X/@Andrew007Uk

Furtuna s-a format în Golful Bengal și a urmat cursul fluviului Hooghly, aducând asupra orașului un val uriaș de 15 metri. Toate navele aflate atunci în port au fost scufundate împreună cu echipajele lor, iar clădirile orașului au fost puse la pământ.

Citește și: 26 septembrie: 80 de ani de la moartea lui Béla Bartók, geniul care a scris cele mai frumoase prelucrări din folclorul românesc

Revista britanică Illustrated London News a publicat la vremea respectivă o ilustrație ce surprindea dezastrul: catarge rupte, scânduri, resturi de clădiri și mărfuri pluteau pe kilometri întregi la suprafața apei.

Furia ciclonului a distrus deopotrivă colibele săracilor și vilele englezilor. După tragedia provocată de valul uriaș și de vânt, un nou flagel a lovit orașul: epidemiile. Sursele de apă potabilă au fost contaminate de cadavrele oamenilor și animalelor, iar bolile cumplite – tifos, holeră, enterită, gripă, malarie și febră galbenă – au răpus alte zeci de mii de supraviețuitori.

1896: S-a născut Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor român (d. 1981)

Constantin „Costel” Rădulescu (5 octombrie 1896 – 31 decembrie 1981) a fost un fotbalist și antrenor român, personalitate marcantă a începuturilor fotbalului din țara noastră. El a condus echipa națională a României la primele trei Campionate Mondiale de Fotbal – 1930 (Uruguay), 1934 (Italia) și 1938 (Franța) – și a jucat un rol esențial în organizarea și dezvoltarea Federației Române de Fotbal (FRF) între 1923 și 1938.

Constantin „Costel” Rădulescu. FOTO: Wikipedia
Constantin „Costel” Rădulescu. FOTO: Wikipedia

Rădulescu a revenit pe banca naționalei în 1929, după eșecul cu Iugoslavia din 1928 sub conducerea lui Teofil Morariu. Sub comanda sa, România a debutat în Cupa Balcanică 1929–1931, competiție pe care a reușit să o câștige, pierzând doar un singur meci la Sofia și învingând chiar rivala Iugoslavia în octombrie 1929.

La Mondialul din 1930, Rădulescu a fost secondat de Octav Luchide. Înaintea turneului, după o nouă înfrângere cu Iugoslavia, a decis să facă schimbări importante: l-a retras pe Emerich Vogl din postura de căpitan și l-a numit în locul său pe Rudolf Wetzer, atacantul celor de la Juventus București.

2011: A murit Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple Inc. (n.1955)

Steven Paul Jobs (n. 24 februarie 1955, California, SUA – d. 5 octombrie 2011, Palo Alto, California, SUA) a fost un om de afaceri, inventator și investitor american, cunoscut ca fondator și CEO al companiei Apple Computer.

Citește și: 28 septembrie: Ziua când s-a finalizat primul înconjur al lumii cu avionul
Steve Jobs. FOTO: Profimedia
Steve Jobs. FOTO: Profimedia

De asemenea, a condus studioul de animație Pixar până la achiziționarea acestuia de către Disney, devenind ulterior cel mai mare acționar individual al companiei Disney și membru în consiliul său de administrație. Jobs este considerat una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei și a divertismentului.

Cariera sa a modelat imaginea antreprenorului vizionar din Silicon Valley, preocupat de inovație, design și estetică. Prin produsele dezvoltate – care îmbinau funcționalitatea cu eleganța – Jobs a construit un renume ce continuă să fie invocat ca reper de creativitate și succes în afaceri.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, şantajat prin telefon: „Mi-au cerut 5000 de euro să nu îmi dea numărul pe TikTok”
fanatik.ro
image
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia. Autoritățile elene trebuie să decidă dacă va fi extrădat. Precizările ministrului Justiției
libertatea.ro
image
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Până la 525 de lei pentru pensionari înaintea sărbătorilor de iarnă. Românii care beneficiază
playtech.ro
image
Surpriza lui Mircea Lucescu, transfer în iarnă la FCSB?! Antrenorul a vorbit despre mutare: „Avem cu cine să îl înlocuim!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
kanald.ro
image
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost arestat de poliție în Grecia și urmează să...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Pensionarea mai devreme! Cât costă în 2025 să ajungi senior înainte de termen. Vechimea în muncă s-a scumpit
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!