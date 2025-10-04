Video 5 octombrie: 14 ani de la moartea lui Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple, una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei

1712: S-a născut Francesco Guardi, pictor italian (d. 1793)

Francesco Guardi (5 octombrie 1712, Veneția – 1 ianuarie 1793, Veneția) a fost un pictor venețian, reprezentant al Școlii Venețiene și considerat, alături de frații săi, unul dintre ultimii mari exponenți ai acesteia.

Născut la Veneția într-o familie de mică nobilime originară din Trentino, Guardi a crescut într-un mediu artistic: tatăl său și doi dintre frații săi au fost pictori, iar activitatea lor era adesea realizată în colaborare, unele lucrări fiind ulterior atribuite lui Francesco. Sora sa s-a căsătorit cu celebrul Giovanni Battista Tiepolo, unul dintre cei mai importanți artiști ai epocii.

Francesco Guardi a murit în orașul natal, Veneția, în anul 1793.

1713: S-a născut Denis Diderot, filosof, enciclopedist francez (d. 1784)

Denis Diderot (5 octombrie 1713, Langres – 31 iulie 1784, Paris) a fost un filosof și scriitor francez, una dintre personalitățile marcante ale iluminismului.

Originar din Langres, a urmat o educație iezuită, iar după ce a renunțat la o carieră în drept, s-a dedicat studiului și scrisului. În 1745, alături de D’Alembert, a început să editeze celebra Encyclopédie, care a reunit aproape toți marii gânditori iluminiști francezi ai secolului al XVIII-lea, marcând profund cultura europeană.

Diderot a abordat și literatura dramatică, piesa sa Le Père de famille (1758) fiind considerată prototipul „dramei burgheze”. Printre operele sale de referință se numără romanele La Religieuse (1796) și Jacques le fataliste (1796), precum și satira filosofică Le Neveu de Rameau (Nepotul lui Rameau), toate rămase repere ale literaturii franceze.

1864: Orașul indian Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon; 60 000 de morți

La 5 octombrie 1864, orașul indian Calcutta a fost devastat de un ciclon de proporții uriașe, care a făcut peste 60.000 de victime.

Furtuna s-a format în Golful Bengal și a urmat cursul fluviului Hooghly, aducând asupra orașului un val uriaș de 15 metri. Toate navele aflate atunci în port au fost scufundate împreună cu echipajele lor, iar clădirile orașului au fost puse la pământ.

Revista britanică Illustrated London News a publicat la vremea respectivă o ilustrație ce surprindea dezastrul: catarge rupte, scânduri, resturi de clădiri și mărfuri pluteau pe kilometri întregi la suprafața apei.

Furia ciclonului a distrus deopotrivă colibele săracilor și vilele englezilor. După tragedia provocată de valul uriaș și de vânt, un nou flagel a lovit orașul: epidemiile. Sursele de apă potabilă au fost contaminate de cadavrele oamenilor și animalelor, iar bolile cumplite – tifos, holeră, enterită, gripă, malarie și febră galbenă – au răpus alte zeci de mii de supraviețuitori.

1896: S-a născut Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor român (d. 1981)

Constantin „Costel” Rădulescu (5 octombrie 1896 – 31 decembrie 1981) a fost un fotbalist și antrenor român, personalitate marcantă a începuturilor fotbalului din țara noastră. El a condus echipa națională a României la primele trei Campionate Mondiale de Fotbal – 1930 (Uruguay), 1934 (Italia) și 1938 (Franța) – și a jucat un rol esențial în organizarea și dezvoltarea Federației Române de Fotbal (FRF) între 1923 și 1938.

Rădulescu a revenit pe banca naționalei în 1929, după eșecul cu Iugoslavia din 1928 sub conducerea lui Teofil Morariu. Sub comanda sa, România a debutat în Cupa Balcanică 1929–1931, competiție pe care a reușit să o câștige, pierzând doar un singur meci la Sofia și învingând chiar rivala Iugoslavia în octombrie 1929.

La Mondialul din 1930, Rădulescu a fost secondat de Octav Luchide. Înaintea turneului, după o nouă înfrângere cu Iugoslavia, a decis să facă schimbări importante: l-a retras pe Emerich Vogl din postura de căpitan și l-a numit în locul său pe Rudolf Wetzer, atacantul celor de la Juventus București.

2011: A murit Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple Inc. (n.1955)

Steven Paul Jobs (n. 24 februarie 1955, California, SUA – d. 5 octombrie 2011, Palo Alto, California, SUA) a fost un om de afaceri, inventator și investitor american, cunoscut ca fondator și CEO al companiei Apple Computer.

De asemenea, a condus studioul de animație Pixar până la achiziționarea acestuia de către Disney, devenind ulterior cel mai mare acționar individual al companiei Disney și membru în consiliul său de administrație. Jobs este considerat una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei și a divertismentului.

Cariera sa a modelat imaginea antreprenorului vizionar din Silicon Valley, preocupat de inovație, design și estetică. Prin produsele dezvoltate – care îmbinau funcționalitatea cu eleganța – Jobs a construit un renume ce continuă să fie invocat ca reper de creativitate și succes în afaceri.