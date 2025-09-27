search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

28 septembrie: Ziua când s-a finalizat primul înconjur al lumii cu avionul

0
0
Publicat:

Primul ocol al Pământului cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44. 360 km. Tot pe 28 septembrie a fost descoperită penicilina.

Pe 28 septembrie s-a finalizat înconjurul lumii cu avionul FOTO: X
Pe 28 septembrie s-a finalizat înconjurul lumii cu avionul FOTO: X

1882: S-a născut istoricul şi arheologul Vasile Pârvan, considerat părintele arheologiei româneşti

Vasile Pârvan (n. 28 septembrie 1882, Perchiu, județul Tecuci, în prezent în județul Bacău – d. 26 iunie 1927, București) a fost un istoric, arheolog, epigrafist și eseist român, membru titular (din 1913) al Academiei Române.

Vasile Pârban și lucrarea Getica FOTO: Arhivă
Vasile Pârban și lucrarea Getica FOTO: Arhivă

 A elaborat un vast plan naţional de cercetări arheologice, întreprinzând săpături sistematice în aşezări din Dobrogea şi Muntenia. A descoperit, în 1913, cetatea Hristia.

1914: A urcat pe tronul României regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen

Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul şi succesorul regelui Carol I, a jurat credinţă României, promiţând că va fi “un bun român”.

Regele Ferdinand FOTO: Arhivă
Regele Ferdinand FOTO: Arhivă

A fost unul din făuritorii României Mari. S-a căsătorit în decembrie 1892 cu Maria (1875-1938), nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, având şase copii: Carol, Nicolae, Elisabeta, Mărioara, Ileana şi Mircea. Majestatea Sa Ferdinand al României, a fost protector şi preşedinte de onoare al Academiei Române. Domnia Majestăţii Sale s-a încheiat la 20 iulie 1927.

 1924: S-a finalizat primul înconjur al lumii cu avionul

Primul ocol al Pământului cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44 360 km (27 553 mile), cu opriri in 61 de orase, timpul total de zbor fiind de 371 de ore, 11 minute.

În 1924, patru avioane de croazieră ale lui Douglas World si opt americani membri ai echipajului au plecat de la Seattle, Washington, pentru a încerca primul zbor in jurul lumii.

FOTO: X
FOTO: X

175 de zile mai târziu, trei dintre avioane și echipajele lor deveneau primii ce au făcut ocolul Pământului. Fiecare din avioane a fost numit după un oraș american:

- Seattle, cu echipajul Mr.Frederick Martin (pilot si comandant de zbor) si Sg. Alva Harvey (mecanic de zbor);

- Chicago, cu Lt. Lowell H. Smith (pilot) si Lt.cl.I Leslie Arnold;

- Boston, cu Lt.Gr.I Leigh P. Wade (pilot) si Sg. Henry H. Ogden la bord

- New Orleans, cu Lt. Erik Nelson (pilot) si Lt. Jack Harding in carlinga.

În 30 aprilie, Seattle s-a zdrobit într-o ceata deasa de un masiv muntos de lângă Port Moller în peninsula Alaska.

Maiorul Martin si Sergentul Harvey au răzbătut din sălbăticie. Restul echipajelor au continuat, zburând spre Japonia, Asia de Sud Est, India, Estul Mijlociu, Europa, Anglia si Irlanda.

1928: A fost descoperită penicilina

În 1928 Alexander Fleming a arătat cum poate fi obținută penicilina din ciuperca Penicillinum. Dar pentru obținerea unui medicament eficace, a fost necesară activitatea australianului Howard Florey, a germanului Ernst Boris Chain și a britanicului Norman Heatley.

Alexander Fleming FOTO: Arhivă
Alexander Fleming FOTO: Arhivă

Și medicul englez John Burdon-Sanderson a încercat aceeași metodă înaintea lui Fleming, dar produsul obținut era prea toxic. Penicilina a intrat în terapie în anul 1942.

1939: Reich-ului german și Uniunea Sovietică semnează Pactul de Prietenie

Pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la Moscova  de șeful guvernului și ministrul de externe a URSS Viaceslav Molotov și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin.

Semnare Pactul Ribbentrop-Molotov
Semnare Pactul Ribbentrop-Molotov

Cu ocazia semnării tratatului de neagresiune din 1939 dintre Germania și URSS, semnatarii plenipotențiari au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidențiale problema delimitării sferelor de interese în Europa răsăriteană.

Citește și: 21 septembrie, ziua în care s-a născut Dem Rădulescu

1934: Se naște Brigitte Bardot, actriţă franceză, fost sex-simbol al anilor 60

  Ajunsă acum la vârsta de 80 de ani, Brigitte Bardot sau varianta franceză a lui Marilyn făcea furori în costum de baie, la Saint-Tropez. De fapt, actrița franceză devenise cea mai fotografiată femeie din lume când încă nu jucase în niciun film. Fotografii se întreceau s-o prindă în cadru în timp ce Brigitte poza sumar îmbrăcată pe plaja de pe Coasta de Azur. În ciuda faptului că a afișat mereu niște proporții divine, vedeta a refuzat toată viața să facă sport și nici n-a apelat la operații estetice pentru a-și estompa ridurile și alte urme vizibile ale trecerii timpului.

Brigitte Bardot FOTO: Arhivă
Brigitte Bardot FOTO: Arhivă

Ea a fost naturală din cap până-n picioare, lucru care a făcut-o de-a dreptul irezistibilă în ochii celor peste 100 de iubiți pe care i-a avut, printre care Warren Beatty, Jimi Hendrix sau regizorul Roger Vadim. „Mi-am dăruit tinerețea și frumusețea bărbaților”, a recunoscut diva din And God Created Woman (1956), care a urmat exemplul altei femei fatale de la Hollywood, Elizabeth Taylor. 

1952: S-a născut Sylvia Kristel, actriţă olandeză 

Sylvia Kristel, actriţa olandeză care a devenit celebră la 22 de ani cu acest rol, a cunoscut mărirea şi decăderea: o viaţă în care s-a luptat cu dependenţa de alcool şi de droguri, plină de aventuri şi dezamăgiri în dragoste.

Sylvia Kristel a încetat din viaţă la 60 de ani, în 2012, din cauza unui cancer la gât. Filmul care a lansat-o, „Emmanuelle“, o peliculă soft porno din 1974, a avut un uriaş succes internaţional. Producţia prezintă aventurile sexuale ale unei tinere care călătoreşte în Asia şi a rulat 13 ani în cinematografele de pe bulevardul Champs-Elysées din Paris.

Sylvia Kristel FOTO: Getty Image
Sylvia Kristel FOTO: Getty Image

În perioada anilor ’70, filmele din seria „Emmanuelle“ au marcat eliberarea sexuală, odată cu scenele atipice în care protagonista flirtează cu alte femei, simulează sexul oral şi mimează orgasmul. Sylvia Kristel a jucat apoi în „Emmanuelle 2“ (1975), „Goodbye Emmanuelle“ (1977) şi „Emmanuelle 4“ (1984), dar aceste filme au avut un succes comercial mai mic în comparaţie cu primul.

În 2007, actriţa şi-a publicat biografia intitulată „Undressing Emmanuelle“, în care a vorbit despre dependenţa de alcool şi droguri şi despre relaţiile sale cu bărbaţii.

1978: A murit Papa Ioan Paul I (n. 1912)  

Papa Ioan Paul I a fost papă al Bisericii Catolice din 26 august până în 28 septembrie 1978. Pontificatul său a durat 33 zile şi a fost unul din cele mai scurte din istorie.

Citește și: 23 septembrie, ziua în care Mircea cel Bătrân a început domnia în Țara Românească

Albino Luciani, numele său adevărat, a fost admis ca seminarist al diecezei de Belluno şi hirotonit preot în data de 7 iulie 1935. Ulterior a obţinut doctoratul în teologie la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma. A slujit ca vice-rector al seminarului diecezan din 1937 până în 1947, totodată predând noţiuni de teologie dogmatică, teologie morală, drept canonic şi artă creştină.  

Papa Ioan Paul I
Papa Ioan Paul I

Ioan Paul I a fost primul papă care şi-a ales un nume dublu, prin aceasta realizând un act de onoare în cinstea celor doi predecesori ai săi direcţi, Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea.

Papa Francisc l-a proclamat fericit în data de 4 septembrie 2022. Sărbătoarea sa este pe 26 august, ziua alegerii sale ca papă în anul 1978.

În data de 28 septembrie 1978, la doar 33 de zile după alegere, papa Ioan Paul I a murit subit. Vaticanul a declarat oficial că papa a murit de infarct miocardic, diagnostic care însă nu este bazat pe rezultatul unei autopsii. Lipsa unei autopsii a condus la apariţia unor teorii ale conspiraţiei privind decesul papei, în ciuda faptului că neefectuarea unei autopsii este practica obişnuită la Vatican în cazul decesului unui papă. Chiar legea Vaticanului interzice efectuarea acestei operaţiuni,

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
stirileprotv.ro
image
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru ele
fanatik.ro
image
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Ultimul mesaj postat de Ioana Popescu înainte să moară subit. Îi era adresat lui Gigi Becali!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit răspunsul
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate