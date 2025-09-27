28 septembrie: Ziua când s-a finalizat primul înconjur al lumii cu avionul

Primul ocol al Pământului cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44. 360 km. Tot pe 28 septembrie a fost descoperită penicilina.

1882: S-a născut istoricul şi arheologul Vasile Pârvan, considerat părintele arheologiei româneşti

Vasile Pârvan (n. 28 septembrie 1882, Perchiu, județul Tecuci, în prezent în județul Bacău – d. 26 iunie 1927, București) a fost un istoric, arheolog, epigrafist și eseist român, membru titular (din 1913) al Academiei Române.

A elaborat un vast plan naţional de cercetări arheologice, întreprinzând săpături sistematice în aşezări din Dobrogea şi Muntenia. A descoperit, în 1913, cetatea Hristia.

1914: A urcat pe tronul României regele Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen

Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul şi succesorul regelui Carol I, a jurat credinţă României, promiţând că va fi “un bun român”.

A fost unul din făuritorii României Mari. S-a căsătorit în decembrie 1892 cu Maria (1875-1938), nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, având şase copii: Carol, Nicolae, Elisabeta, Mărioara, Ileana şi Mircea. Majestatea Sa Ferdinand al României, a fost protector şi preşedinte de onoare al Academiei Române. Domnia Majestăţii Sale s-a încheiat la 20 iulie 1927.

1924: S-a finalizat primul înconjur al lumii cu avionul

Primul ocol al Pământului cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44 360 km (27 553 mile), cu opriri in 61 de orase, timpul total de zbor fiind de 371 de ore, 11 minute.

În 1924, patru avioane de croazieră ale lui Douglas World si opt americani membri ai echipajului au plecat de la Seattle, Washington, pentru a încerca primul zbor in jurul lumii.

175 de zile mai târziu, trei dintre avioane și echipajele lor deveneau primii ce au făcut ocolul Pământului. Fiecare din avioane a fost numit după un oraș american:

- Seattle, cu echipajul Mr.Frederick Martin (pilot si comandant de zbor) si Sg. Alva Harvey (mecanic de zbor);

- Chicago, cu Lt. Lowell H. Smith (pilot) si Lt.cl.I Leslie Arnold;

- Boston, cu Lt.Gr.I Leigh P. Wade (pilot) si Sg. Henry H. Ogden la bord

- New Orleans, cu Lt. Erik Nelson (pilot) si Lt. Jack Harding in carlinga.

În 30 aprilie, Seattle s-a zdrobit într-o ceata deasa de un masiv muntos de lângă Port Moller în peninsula Alaska.

Maiorul Martin si Sergentul Harvey au răzbătut din sălbăticie. Restul echipajelor au continuat, zburând spre Japonia, Asia de Sud Est, India, Estul Mijlociu, Europa, Anglia si Irlanda.

1928: A fost descoperită penicilina

În 1928 Alexander Fleming a arătat cum poate fi obținută penicilina din ciuperca Penicillinum. Dar pentru obținerea unui medicament eficace, a fost necesară activitatea australianului Howard Florey, a germanului Ernst Boris Chain și a britanicului Norman Heatley.

Și medicul englez John Burdon-Sanderson a încercat aceeași metodă înaintea lui Fleming, dar produsul obținut era prea toxic. Penicilina a intrat în terapie în anul 1942.

1939: Reich-ului german și Uniunea Sovietică semnează Pactul de Prietenie

Pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, semnat la Moscova de șeful guvernului și ministrul de externe a URSS Viaceslav Molotov și ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop, în prezența lui Stalin.

Cu ocazia semnării tratatului de neagresiune din 1939 dintre Germania și URSS, semnatarii plenipotențiari au discutat în cadrul unor convorbiri strict confidențiale problema delimitării sferelor de interese în Europa răsăriteană.

1934: Se naște Brigitte Bardot, actriţă franceză, fost sex-simbol al anilor 60

Ajunsă acum la vârsta de 80 de ani, Brigitte Bardot sau varianta franceză a lui Marilyn făcea furori în costum de baie, la Saint-Tropez. De fapt, actrița franceză devenise cea mai fotografiată femeie din lume când încă nu jucase în niciun film. Fotografii se întreceau s-o prindă în cadru în timp ce Brigitte poza sumar îmbrăcată pe plaja de pe Coasta de Azur. În ciuda faptului că a afișat mereu niște proporții divine, vedeta a refuzat toată viața să facă sport și nici n-a apelat la operații estetice pentru a-și estompa ridurile și alte urme vizibile ale trecerii timpului.

Ea a fost naturală din cap până-n picioare, lucru care a făcut-o de-a dreptul irezistibilă în ochii celor peste 100 de iubiți pe care i-a avut, printre care Warren Beatty, Jimi Hendrix sau regizorul Roger Vadim. „Mi-am dăruit tinerețea și frumusețea bărbaților”, a recunoscut diva din And God Created Woman (1956), care a urmat exemplul altei femei fatale de la Hollywood, Elizabeth Taylor.

1952: S-a născut Sylvia Kristel, actriţă olandeză

Sylvia Kristel, actriţa olandeză care a devenit celebră la 22 de ani cu acest rol, a cunoscut mărirea şi decăderea: o viaţă în care s-a luptat cu dependenţa de alcool şi de droguri, plină de aventuri şi dezamăgiri în dragoste.

Sylvia Kristel a încetat din viaţă la 60 de ani, în 2012, din cauza unui cancer la gât. Filmul care a lansat-o, „Emmanuelle“, o peliculă soft porno din 1974, a avut un uriaş succes internaţional. Producţia prezintă aventurile sexuale ale unei tinere care călătoreşte în Asia şi a rulat 13 ani în cinematografele de pe bulevardul Champs-Elysées din Paris.

În perioada anilor ’70, filmele din seria „Emmanuelle“ au marcat eliberarea sexuală, odată cu scenele atipice în care protagonista flirtează cu alte femei, simulează sexul oral şi mimează orgasmul. Sylvia Kristel a jucat apoi în „Emmanuelle 2“ (1975), „Goodbye Emmanuelle“ (1977) şi „Emmanuelle 4“ (1984), dar aceste filme au avut un succes comercial mai mic în comparaţie cu primul.

În 2007, actriţa şi-a publicat biografia intitulată „Undressing Emmanuelle“, în care a vorbit despre dependenţa de alcool şi droguri şi despre relaţiile sale cu bărbaţii.

1978: A murit Papa Ioan Paul I (n. 1912)

Papa Ioan Paul I a fost papă al Bisericii Catolice din 26 august până în 28 septembrie 1978. Pontificatul său a durat 33 zile şi a fost unul din cele mai scurte din istorie.

Albino Luciani, numele său adevărat, a fost admis ca seminarist al diecezei de Belluno şi hirotonit preot în data de 7 iulie 1935. Ulterior a obţinut doctoratul în teologie la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma. A slujit ca vice-rector al seminarului diecezan din 1937 până în 1947, totodată predând noţiuni de teologie dogmatică, teologie morală, drept canonic şi artă creştină.

Ioan Paul I a fost primul papă care şi-a ales un nume dublu, prin aceasta realizând un act de onoare în cinstea celor doi predecesori ai săi direcţi, Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea.

Papa Francisc l-a proclamat fericit în data de 4 septembrie 2022. Sărbătoarea sa este pe 26 august, ziua alegerii sale ca papă în anul 1978.

În data de 28 septembrie 1978, la doar 33 de zile după alegere, papa Ioan Paul I a murit subit. Vaticanul a declarat oficial că papa a murit de infarct miocardic, diagnostic care însă nu este bazat pe rezultatul unei autopsii. Lipsa unei autopsii a condus la apariţia unor teorii ale conspiraţiei privind decesul papei, în ciuda faptului că neefectuarea unei autopsii este practica obişnuită la Vatican în cazul decesului unui papă. Chiar legea Vaticanului interzice efectuarea acestei operaţiuni,