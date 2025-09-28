29 septembrie: Ziua când s-a născut teologul Arsenie Boca, Sfântul Ardealului

Născut în 29 septembrie 1910 la Vața de Sus, în județul Hunedoara, Arsenie Boca a slujit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Făgăraș, între anii 1939 - 1948, apoi la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului, până în 1959.Tot pe 29 septembrie s-a născut lingvistul Iorgu Iordan.

1888: S-a născut lingvistul Iorgu Iordan

S-a născut la Tecuci, județul Galaţi. A urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi (1908-1911), concomitent fiind student şi la Facultatea de Drept (1908-1912). În 1919 şi-a susţinut teza de doctorat, potrivit dicţionarului „Membrii Academiei Române (1866-2003)”.

Şi-a continuat studiile la Bonn, Berlin şi Paris (1921-1925) şi a efectuat câteva călătorii de studii în Italia şi Spania. A devenit profesor titular la catedra de Limbi şi Literaturi Romanice (1927-1934), apoi la Catedra de Filologie Română a Universităţii din Iaşi; decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi (1938-1939).

A fost transferat în 1946 la Bucureşti, unde a ţinut cursuri de lingvistică romanică, lingvistică generală şi de limba română. În 1956 a trecut la catedra de Filologie Romanică a Universităţii din Bucureşti, contribuind în mod hotărâtor la crearea unei Catedre de Limba şi Literatura Spaniolă. A deținut funcțiile de: decan al Facultăţii de Filologie (1947-1950, 1956-1957) şi rector al Universităţii din Bucureşti (1957-1958); director al Teatrului Naţional din Iaşi (1928-1930, 1944- 1945), ambasador al României la Moscova (1945-1947). A pus bazele Institutului de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi, al cărui director a fost. De asemenea, a fost directorul Institutului de Lingvistică din Bucureşti (1949-1952, 1958-1970).

A condus o serie de reviste ale Academiei Române: „Studii şi cercetări lingvistice”, „Revue roumaine de linguistique”, „Limba română”. A întemeiat Societatea română de lingvistică romanică (1962), pe care a condus-o până la sfârşitul vieţii.

Printre cele peste 500 de lucrări, studii, articole, comunicări, în domeniul limbii române, al lingvisticii romanice şi al lingvisticii generale, se numără: „Introducere în studiul limbilor romanice. Evoluţia şi starea actuală a lingvisticii romanice”, „Gramatica limbii române”, „Limba română contemporană”, „Crestomaţie romanică”, „Istoria limbii române (Pe-nţelesul tuturora)”. A fost şi istoric şi critic literar, publicând studii despre Cervantes, Dante, Goethe, Lope de Vega, Petrarca, dar şi despre Arghezi, Caragiale, Creangă, Eminescu, Rebreanu, Sadoveanu ş.a.

A fost editor al „Letopiseţului Ţării Moldovei” de Ion Neculce (1955) şi al „Scrierilor” lui Ion Creangă (1964); redactor responsabil al „Dicţionarului limbii române”. La 12 august 1948, devine membru titular activ al Academiei Române, iar ulterior, vicepreşedinte al acestei instituţiei (1959-1966). A murit la 20 septembrie 1986.

1888: A murit poeta Iulia Haşdeu, fiica scriitorului B.P. Haşdeu

Iulia Hasdeu (n. 14 noiembrie 1869 – d. 29 septembrie 1888, București), tânără scriitoare și intelectuală română, poetă de limba franceză, fiica savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu, care s-a manifestat și în muzica și pictura (cursuri particulare de desen și pictură la Paris).

Avea un talent deosebit la limbi străine și era interesată de filosofie si a scris preponderent poezie, dar și piese de teatru, povești și povestiri. A murit de tuberculoza în vârstă de doar 19 ani și a fost înmormântată la Cimitirul Bellu.

Tatăl Iuliei, foarte afectat de moartea ei, a construit, în memoria acesteia, un castel la Campina , cunoscut sub numele de castelul Iulia Hasdeu.

1910: S-a născut Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist român

Arsenie Boca este una dintre cele mai venerate figuri ale ortodoxiei românești. Cunoscut ca duhovnic și pictor bisericesc, a jucat un rol esențial în viața spirituală a României din secolul XX. Activitatea sa a fost influențată de regimul comunist, care l-a persecutat pentru credințele și popularitatea sa, fiind arestat și supus unor interogatorii repetate. Cu toate acestea, figura sa a rămas un simbol de rezistență spirituală.

Odată cu instaurarea regimului comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat pe lista neagră a autorităţilor comuniste, fiind arestat şi închis de mai multe ori, sub acuzaţii că ar fi sprijinit membri ai Mişcării Legionare. Arsenie Boca a fost închis în arestul Siguranţei din Braşov, a fost trimis apoi să muncească la Canalul Dunăre - Marea Neagră, în lagărele destinate zecilor de mii de deţinuţi politici, iar până la mijlocul anilor ‘50 a mai trecut prin închisorile Jilava, Timişoara şi Oradea.

Din 1959, regimul comunist i-a interzis să mai poarte haina preoțească, iar mănăstirea Prislop a devenit azil de vârstnici. Călugărul a continuat să fie urmărit de Securitatea statului comunist până în ultimele sale zile de viață.

Arsenie Boca a pictat fresce impresionante la Mănăstirea Drăgănescu și a lăsat în urmă o serie de învățături spirituale care continuă să inspire creștini din toată România.

A murit la 28 noiembrie 1989, în Sinaia, la vârsta de 79 de ani, iar potrivit dorinţei sale a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop din Hunedoara, în 4 decembrie 1989.

Încă din anii ‘90, duhovnicul Arsenie Boca a fost numit de numeroși români „sfântul Ardealului”, chiar dacă trecerea sa în rândul sfinților a fost aprobată de Biserica Ortodoxă Română abia în luna iulie 2024.

1938; S-a semnat Acordul de la München

Prin acord, Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii sudeți din Cehia către Germania, și a celor locuite de polonezii din Cehia (regiunea Cieszyn) către Polonia.

A fost un prim pas spre ocuparea totală a Cehoslovaciei de către Germania şi spre modificarea raporturilor de forţe din Europa ceea ce a dus pana la urma la declansarea celui de-al doilea război mondial.

Succesiunea evenimentelor care au urmat Acordului de la München:

1. Germania ocupă Regiunea Sudetă (octombrie 1938).

2. Polonia anexează regiunea Zaolzie, o zonă cu majoritatea populației de origine poloneză ocupată de armata cehă în perioada 1918-1920 (octombrie 1938).

3. Ungaria ocupă regiunile de graniță (treimea sudică a Slovaciei) și sudul Regiunea Transcarpatia cu populație majoritară maghiară, conform Primului arbitraj de la Viena (noiembrie 1938).

4. În martie 1939, Ungaria anexează Regiunea Transcarpatia, cu populație minoritară maghiară (care a devenit autonomă din octombrie 1938).

5. Teritoriul ceh rămas devine satelitul german numit Protectoratul Boemiei și Moraviei.

6. Ce a mai rămas din Cehoslovacia devine Republica Slovacă, un alt satelit german

1957: Dezastrul nuclear de la Kîștîm

Pe 29 septembrie 1957, un grav accident nuclear a avut loc la stația Maiak din orașul Oziorsk, URSS. Explozia a eliberat o cantitate semnificativă de materiale radioactive în atmosferă, contaminând teritoriile din jur pe o suprafață extinsă. Dezastrul de la Kîștîm este considerat al treilea cel mai grav accident nuclear din istorie, după Cernobîl și Fukushima.

Peste 10.000 de oameni au fost evacuați din zona afectată, însă numărul real al victimelor este necunoscut, din cauza secretizării accidentului de către autoritățile sovietice. Acest incident a ridicat mari semne de întrebare cu privire la siguranța centralelor nucleare și a expus riscurile ridicate ale energiei nucleare în acea perioadă.

2022: A murit actorul Alexandru Arşinel

S-a născut pe 4 iunie 1939 în Dolhasca, Baia.

A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a absolvit în 1962. După absolvire, și-a început cariera artistică și a devenit cunoscut pentru talentul său în teatru de revistă, televiziune și film.

În 1964, a devenit membru al echipei de actori a Teatrului de revistă „Constantin Tănase”, alături de nume celebre precum Mircea Crișan, Puiu Călinescu, și alții. Un parteneriat notabil în cariera sa a fost cel cu Stela Popescu, cu care a jucat în numeroase spectacole de revistă și emisiuni TV. Mai târziu, în 1998, a preluat funcția de director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase”.

Alexandru Arșinel a avut o carieră prolifică în teatru, participând la sute de spectacole de teatru, divertisment și musicaluri. A lansat albume muzicale și a interpretat cântece din repertoriul unor mari artiști precum: Nat King Cole, Frank Sinatra, Engelbert Humperdinck, și Tom Jones.

A fost recunoscut și apreciat în orașul său natal, Dolhasca, unde a fost numit Cetățean de Onoare, iar Casa de Cultură din localitate îi poartă numele, din 2014.

Pe 29 septembrie 2022, Alexandru Arșinel a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, internat la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal din București, unde medicii l-au intubat și l-au ventilat artificial. A fost înmormântat, pe 2 octombrie 2022, la Cimitirul Bellu.