search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

1 noiembrie: 36 de ani de la asasinarea Mihaelei Runceanu, vocea de aur a muzicii ușoare românești

0
0
Publicat:

Pe 1 noiembrie se împlinesc 36 de ani de la moartea Mihaelei Runceanu, una dintre cele mai iubite soliste din muzica ușoară românească. Tot pe 1 noiembrie a izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan.

Mihaela Runceanu FOTO: Facebook
Mihaela Runceanu FOTO: Facebook

1784: A izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan

Răscoala din 1784, numită și „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. La ea au participat iobagi români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și statului, mineri din Munții Apuseni și ocnele din Maramureș, meșteșugari, preoți etc.

Horea Cloșca și Crișan FOTO: Arhivă
Horea Cloșca și Crișan FOTO: Arhivă

Răscoala a pus în discuție statutul de tolerați în Transilvania imperială al românilor, ceea ce i-a conferit și un caracter național. A izbucnit la 1 noiembrie 1784, în satul Curechiu, Hunedoara, și s-a încheiat la sfârșitul lui decembrie 1784, când Horea și Cloșca au fost capturați de către autorități.

1823: S-a născut Lascăr Catargiu, om politic conservator

S-a născut la Iaşi, fiind descendent al unui vechi neam boieresc. A învăţat în pensioane private, dobândind cunoştinţe solide în domeniul social-politic şi administrativ, după care, de tânăr, a intrat în administraţie: ataşat la Departamentul din Lăuntru al Moldovei, locţiitor de ispravnic de Huşi (1843-1844), pârcălab la Piatra (1845).

A aderat la Petiţia-Proclamaţie adresată domnitorului Mihail Sturdza la 28 martie 1848, fi ind apoi surghiunit la o moşie a sa din ţinutul Neamţ. Din nou pârcălab: la Iaşi (1853) şi Galaţi (1854); agă al Poliţiei de Iaşi (1855-1856).

A fost unul dintre fruntașii luptei pentru Unire: membru în Comitetul unionist Galaţi, deputat

în Divanul ad-hoc (1857) şi în Adunarea electivă a Moldovei (dec. 1858), fiind chiar înscris pe lista candidaților la domnie. A fost ales în Comisia Centrală de la Focşani (21 mart.-27 apr. 1859) şi numit ministru de interne în guvernul Moldovei (27 mart.-21 sept. 1859).

Lider al coaliţiei politice care a acţionat pentru îndepărtarea lui Al. I. Cuza, a făcut parte din Locotenenţa domnească (1866). În viaţa politică s-a plasat pe poziţii conservatoare, fiind în mai multe rânduri deputat şi senator. Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Interne (1871-1876), ad interim la Afacerile Străine (1875-1876). Agent diplomatic al României la Belgrad (sept. 1877-apr. 1879). În decembrie 1880, a fost ales preşedinte al Partidului Conservator.

Din martie 1884 până în noiembrie 1891, împreună cu liberalii moderaţi (sinceri), conduşi de G. Vernescu, a pus bazele şi a condus Partidul Liberal-Conservator, nucleul Opoziţiei unite îndreptată împotriva guvernului liberal condus de Ion C. Brătianu. A fost preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Interne (mart.-nov. 1889), titular la Ministerul de Interne (febr.-nov. 1891), din nou preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Interne (1891-1895), ad-interim la Ministerul de Război (febr.-iun. 1894). A murit la Bucureşti.

1960: John F. Kennedy l-a învins pe Richard Nixon în competiția pentru funcția de președinte al SUA

John Fitzgerald Kennedy (n. 29 mai 1917 – d. 22 noiembrie 1963), cunoscut și ca John F. Kennedy, JFK sau “Jack Kennedy”, a fost cel de-al treizeci și cincilea președinte al Statelor Unite ale Americii. A servit din 1961 până la asasinarea sa survenită în ziua de 22 noiembrie 1963, la Dallas, Texas.

John F. Keneddy FOTO: Shutterstock
John F. Keneddy FOTO: Shutterstock

A fost unul dintre membrii cei mai proeminenți ai familiei Kennedy implicați în politică, fiind totodată considerat un stindard al liberalismului american. Richard Milhous Nixon (n. 9 ianuarie 1913 – d. 22 aprilie 1994), al treizeci și șaptelea președinte al Statelor Unite, îndeplinind această funcție între 1969 și 1974, când a devenit primul și încă singurul președinte american care a demisionat din funcție.

1972: A murit poetul american Ezra Pound, fondatorul imagismului in literatură

Ezra Weston Loomis Pound (n. 30 octombrie 1885 Hailey, Idaho SUA – d. 1 noiembrie 1972 Veneția, Italia) a fost un poet american, reprezentant de marcă al modernismului literar al secolului XX. Începând cu anul 1917 a fost redactor la revista ”Little Review” și corespondent la Paris pentru ”The Dial”, călătorind mult în Europa si stabilindu-se în cele din urmă la Londra.

Ezra Pound FOTO: Arhivă
Ezra Pound FOTO: Arhivă

În această perioadă, Pound s-a implicat în politica fascistă și cand s-a întors în Statele Unite abia în 1945, a fost arestat sub acuzația de trădare datorită difuzării propagandei fasciste la posturile de radio din Statele Unite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Considerat a fi nebun, a fost închis într-un azil timp de 12 ani.

Citește și: 24 octombrie, ziua în care a prins viață Organizația Națiunilor Unite, prin ratificarea oficială a Cartei sale

Întreaga creație poetică a lui Ezra Pound a fost publicată în doar două volume: ”Collected Shorter Poems” (Londra,1984) – ediția americană fiind intitulată ”Personae: Collected Poems” (1971) și ”The Cantos of Ezra Pound” (1972). Ezra Pound a decedat la Veneția in Italia.

1989: A murit asasinată cântăreața Mihaela Runceanu

După absolvirea Conservatorului, în 1978, cu lucrarea „Muzica uşoară românească şi rolul său în societatea contemporană“, a lucrat ca profesoară de vioară la Şcoala Generală de Muzică din Brăila. În această perioadă, cânta uneori în oraş cu formaţii locale. După aceea, a revenit o vreme la Buzău ca profesoară de vioară chiar la liceul în care învăţase, iar posibilitatea să se dezvolte profesional a sosit la scurt timp: în 1980 a devenit profesoară la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti. 

De-atunci a pregătit cu entuziasm mulţi artişti: i-au fost elevi Adrian Enache, Mădălina Manole, Silvia Dumitrescu şi Nicola (Nicoleta Alexandru). Nu doar vocea o diferenţia pe Mihaela Runceanu de alte interprete ale vremii, ci şi alegerile vestimentare. Costumele variate, glasul şi prezenţa scenică o apropiau de solistele din Occident, cu toate că se lovea, ca toţi ceilalţi artişti, de limitele regimului comunist.  Până în 1989 a reuşit să scoată trei discuri, iar postum au mai apărut câteva albume, la Electrecord, cu piesele înregistrate în anii ’80. De la începutul carierei Mihaela Runceanu şi-a păstrat preferinţa pentru muzica lentă, dar prin 1988 era deja atrasă, de asemenea, de melodiile mai ritmate; a şi cântat câteva, de pildă: „Oameni“ şi „Vara“, de Alexandru Simu. 

Ultimul concert al Mihaelei Runceanu a fost pe 28 octombrie 1989, la Sala Radio, primul şi singurul în care a văzut-o Andreea, vara ei, care atunci avea 9 ani. Câteva zile mai târziu, în dimineaţa de 1 noiembrie, pe la 1.00, Mihaela a murit. Un bărbat, „o cunoştinţă“ – cum s-a prezentat chiar el în discuţiile cu reporterii, după eliberarea din închisoare la 17 ani de la crimă, a strangulat-o cu un cablu de la telefon, a stropit-o cu benzină şi i-a dat foc. 

1993: A murit Severo Ochoa, biochimist laureat al Premiului Nobel pentru Chimie 

Biochimistul Severo Ochoa, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1959, împreună cu biochimistul american Arthur Kornberg, s-a născut la 24 septembrie 1905, la Luarca, în Spania, într-o familie de avocaţi.

La Málaga, a urmat studiile elementare şi liceul. A studiat biologia şi, în timp ce era student la Universitatea din Madrid, a realizat cercetări în încercarea de a determina valorile creatininei şi ureei. A dezvoltat o metodă de măsurare a creatininei, pe care a îmbunătăţit-o lucrând alături de medicul Noel Paton, apoi a scris o lucrare ştiinţifi că care cuprindea munca lor, fapt care a marcat începutul carierei sale în biochimie.

În 1928, a fost licenţiat în medicină şi a decis să lucreze în cercetare. Ca urmare a publicării cercetărilor efectuate asupra creatininei, în 1929, a fost invitat să lucreze la laboratorul Institutului de Biologie „Kaiser Wilhelm” (în prezent Institutul „Max Planck”) din Berlin, potrivit www.nobelprize.org.

După o perioadă în care a lucrat în Germania şi în Marea Britanie, s-a stabilit în SUA. A lucrat din 1941 la Universitatea Washington din St. Louis şi din 1945 la Universitatea din New York. Şi-a continuat activitatea de cercetare, publicând, în 1955, în ziarul Societăţii Americane de Chimie, lucrarea care prezenta o nouă enzimă, pe care au denumit-o „polinucleotida fosforilază”, cunoscută apoi ca PNPase, potrivit nationalmedals.org/laureate/severo-ochoa.

Citește și: 26 octombrie: „Cutremurul cel Mare” a lovit și România, acum două secole. Magnitudinea, de 7,9–8,2 grade

În 1956, americanul Arthur Kornberg, discipol al lui Ochoa, a lucrat alături de el, iar în 1959, cei doi au fost distinşi cu Premiul Nobel pentru Chimie, pentru cercetările lor. Ochoa a devenit cetăţean american în 1956 şi şi-a păstrat dubla cetăţenie (şi spaniolă) pe tot parcursul vieţii. În 1985, s-a întors defi nitiv în Spania şi a lucrat la Centrul de Biologie „Severo Ochoa”, creat în 1971 la Madrid, în onoarea sa.

A fost numit director onorifi c al centrului. În 1987, a intrat în Academia Regală de Medicină din Spania şi a fost 6 numit preşedinte al Fundaţiei „Jiménez Díaz.. Ochoa a primit diplome onorifi ce ale Universităţilor din St. Louis (Washington University), Glasgow, Oxford, Salamanca, Brazilia şi Universitatea Wesleyan şi a fost numit profesor de onoare al Universităţii din San Marcos, Lima, Peru.

A primit Medalia Neuberg în Biochimie în 1951, Medalia Société de Chimie Biologique în 1959 şi Medalia Universităţii din New York în acelaşi an. A fost membru al mai multor societăţi de învăţământ din SUA, Germania, Japonia, Argentina, Uruguay şi Chile şi preşedinte al Uniunii Internaţionale de Biochimie. A publicat ultima lucrare ştiinţifică în 1986. A murit la 1 noiembrie 1993.

2005: Astronomi ai NASA au anunțat că au descoperit încă doi sateliți ai planetei Pluto

 Pluton (sau Pluto) are cinci sateliții naturali cunoscuți. Charon, în comparație cu corpul în jurul căruia se rotește, este proporțional mai mare decât oricare alt satelit al unei planete cunoscute sau planetă pitică din sistemul solar.

Ceilalți patru sateliți, Nix, Hydra, Styx și Kerberos, sunt mult mai mici. Sateliți plutonieni sunt enumerați în funcție de perioada orbitală. Pluton a fost adăugat pentru comparație.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
digi24.ro
image
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
stirileprotv.ro
image
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
gandul.ro
image
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Ce face astăzi, la 7 luni de când a primit cea mai importantă veste din viața lui
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
digisport.ro
image
Hotărâre istorică: ÎCCJ dă undă verde acțiunilor în instanță pentru efectele vaccinării anti-COVID. Victimele pot invoca și răspunderea statului
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine este principala suspectă în cazul bătrânei decedate în Pantelimon. O fetiță de doar 12 ani a dezvăluit totul
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai mici tarife la energie electrică. Topul furnizorilor cu oferte în România
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Soția lui Mihai Leu, dezvăluiri cutremurătoare! Cum se simte Anna de când marele campion nu mai este în viață: „L-am visat. Am simțit că îmi șoptea ceva și zâmbea”
click.ro
image
Obiceiul banal care îți schimbă ziua! Reduce stresul și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă

OK! Magazine

image
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?