4 decembrie: Ziua în care Nicolae Ceaușescu a dat ordin să să tragă în țăranii de la Vadu Roșca, care protestau împotriva colectivizării forțate

Ziua de 4 decembrie marchează nu doar naşterea sau dispariţia unor unor personalităţi, ci şi evenimente tragice, precum cel de la Vadu Roşca, acolo unde Nicolae Ceauşescu, pe atunci adjunct al ministrului Forțelor Armate, a ordonat să se tragă în oameni.

1595: S-a născut Jean Chapelain, unul dintre fondatorii Academiei Franceze

Jean Chapelain, poet și critic literar francez, este una dintre figurile centrale ale clasicismului timpuriu și unul dintre membrii fondatori ai Academiei Franceze.

Considerat un teoretician influent al literaturii secolului al XVII-lea, Jean Chapelain s-a impus prin disciplină intelectuală și prin încercarea de a stabili norme clare pentru arta poetică.

Printre operele sale se numără traducerea romanului spaniol „Viața lui Guzman d’Alfarache”, precum și poemul eroic „La Pucelle, ou la France délivrée”, lucrări care i-au consolidat reputația în epocă și în istoria literaturii franceze.

1769 - A murit Constantin Mavrocordat, domn al Țării Românești și al Moldovei

Constantin Mavrocordat, domnitor în epoca fanariotă, a rămas cunoscut drept reformatorul care a încercat modernizarea administrației și desființarea treptată a șerbiei. Deși a eliberat o parte dintre țăranii iobagi și a încercat să reducă abuzurile boierilor, presiunile otomane l-au obligat să introducă suprataxări, ceea ce a complicat reformele.

Educat în spirit occidental, Constantin Mavrocordat a ocupat de nouă ori tronurile Munteniei și Moldovei. În 1769, în timpul unui nou război ruso-otoman, a fost rănit de un ofițer rus la Galați; rana s-a infectat și, în ciuda încercării de a se întoarce la Iași, domnitorul a murit în 15 decembrie.

1798: A murit Luigi Galvani, unul dintre întemeietorii electricității ca știință

Luigi Galvani, medic italian specializat în anatomie și fiziologie, este considerat unul dintre fondatorii științei electricității.

Experimentele sale din 1780, când a observat contracția mușchilor unei broaște la contactul cu scânteia electrică, au dus la formularea teoriei galvanismului și la descoperirea legăturii dintre electricitate și activitatea musculară.

Deși a întâmpinat dificultăți din cauza contextului politic din vremea sa, pierzând o perioadă catedra universitară din cauza refuzului de a depune jurământul guvernului revoluționar, Luigi Galvani a continuat cercetările până la sfârșitul vieții. Lucrările sale au influențat decisiv dezvoltarea electrochimiei, termenul galvanic provenind din numele său.

1875: S-a născut poetul german Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke, unul dintre cei mai profunzi și influenți poeți ai limbii germane, s-a născut la Praga, într-o familie cultivată.

Opera sa, marcată de introspecție, rafinament stilistic și spiritualitate, include volume majore precum „Elegii duineze” și „Sonete către Orfeu”, dar şi proză, eseuri și corespondență, iar traducerile sale din limba franceză au contribuit la diversificarea influențelor culturale în spațiul german.

1883: S-a născut academicianul român Nicolae Cartojan

Nicolae Cartojan, reputat cercetător al literaturii române vechi și membru titular al Academiei Române, a contribuit decisiv la studierea cărților populare și a literaturii vechi românești.

Profesor la Universitatea din București, Nicolae Cartojan s-a remarcat prin metodă riguroasă, documentare amplă și interpretări care au clarificat evoluția medievală și premodernă a literaturii române.

A colaborat la proiecte internaționale majore, printre care realizarea „Repertoriului cronologic al literaturilor moderne”, consolidându-și reputația ca specialist de referință.

1892 - S-a născut generalul Franco, dictator al Spaniei (1939-1975)

Francisco Franco, conducătorul Spaniei timp de aproape patru decenii, a preluat puterea după o lovitură militară și un sângeros război civil. Regimul său autoritar, sprijinit de Biserica Catolică și de forțele conservatoare, a suprimat opoziția politică și libertățile civile.

Deși avea o imagine publică de moralist și disciplinat, cercetările ulterioare au scos la iveală existența unui fiu ilegitim, rezultat dintr-o relație extraconjugală, iar generalul Franco a rămas o figură controversată, dar cu impact major asupra istoriei Spaniei moderne.

1945: A murit geneticianul Thomas Hunt Morgan, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină 1933

Thomas Hunt Morgan, biolog și profesor american, a revoluționat știința geneticii studiind musculița de oțet, Drosophila melanogaster. A demonstrat că genele sunt aranjate liniar pe cromozomi și pot fi cartografiate, punând bazele geneticii moderne.

Colaborarea sa cu Sturtevant, Bridges și Muller a dus la dezvoltarea primelor hărți cromozomiale.

Pentru descoperirile sale fundamentale legate de ereditate, Morgan a primit Premiul Nobel în 1933, rămânând una dintre cele mai influente personalități ale științei secolului XX.

1948 - Nava chineză cu aburi Kiangya a explodat și s-a scufundat. Mii de oameni au murit

Tragedia navei chineze Kiangya, produsă în 1948 la vărsarea râului Huangpu, este considerată unul dintre cele mai devastatoare accidente maritime din istorie.

Vaporul a lovit o mină navală japoneză rămasă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a explodat, scufundându-se rapid. Estimările vorbesc despre 2.750 până la aproape 4.000 de victime, în timp ce doar 700-1.000 de pasageri au fost salvați.

1949 - S-a născut actorul american Jeff Bridges

Jeff Bridges, unul dintre cei mai versatili actori ai Hollywoodului, s-a născut într-o familie de artiști și a debutat pe ecrane încă din copilărie. Crescut pe platourile de filmare, a preluat treptat roluri tot mai complexe, fiind apreciat pentru naturalețea interpretării.

Pentru prestația din „The Last Picture Show” (1971) a primit prima nominalizare la Oscar, iar cariera sa ulterioară a inclus roluri memorabile în filme precum „Starman”, „Thunderbolt and Lightfoot” sau „The Contender”.

În 2010 a câștigat Premiul Oscar pentru interpretarea din „Crazy Heart”.

1957 - Nicolae Ceaușescu a dat ordin să să tragă în țăranii de la Vadu Roșca, care protestau împotriva colectivizării forțate

Pe 4 decembrie 1957, satul Vadu Roșca din județul Vrancea a devenit scena unuia dintre cele mai violente momente ale colectivizării forțate din România comunistă. Țăranii care refuzau să intre în cooperativă au organizat una dintre primele și cele mai puternice revolte anticomuniste ale deceniului.

Răspunsul autorităților a fost însă devastator: trupele de Securitate, coordonate direct de Nicolae Ceaușescu, au deschis focul asupra oamenilor. Nouă persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 14 ani, iar alte 17 au fost rănite.

Revolta de la Vadu Roșca este considerată de istorici drept una dintre primele și cele mai importante forme de opoziție colectivă ale țăranilor împotriva colectivizării forțate.

În primele zile ale lunii decembrie 1957, timp de patru zile, locuitorii satului au reușit să blocheze accesul echipelor de colectivizare, transformând întreaga localitate într-o veritabilă redută. Țăranii au improvizat un sistem de alarmare prin clopotul bisericii, au format patrule și au ridicat baricade, hotărâți să nu permită nimănui să îi oblige să semneze adeziunea la cooperativă.

Intervenția lui Nicolae Ceaușescu

Revolta a fost tratată de autorități ca o provocare directă la adresa regimului. La acea vreme, Nicolae Ceaușescu era general-locotenent, șef al Direcției Superioare Politice a Armatei și adjunct al ministrului Forțelor Armate şi, în absența lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care era bolnav, Ceaușescu a preluat coordonarea represiunii.

Conform mărturiilor din arhivele orale, Nicolae Ceaușescu a sosit la Vadu Roșca însoțit de trupe de Securitate și flancat de două tancuri. Încă de la sosire, a încercat să discute cu sătenii, dar tensiunea era uriașă. Țăranii îi spuneau că nu vor să intre în colectiv și că vor decide singuri dacă și când să o facă.

Pentru că nu reuşea să înfrângă voinţa ţăranilor care se opuneau colectivizării, Nicolae Ceaușescu a dat ordin plutonului de Securitate să se poziționeze în linie de tragere şi a dat ordin să se tragă.

Inițial, trupele au tras în aer, în trei rânduri succesive, în încercarea de a speria mulțimea și de a o dispersa, însă ţăranii au rămas în rânduri compacte, femeile și copiii fiind chiar în față, după cum se organizaseră încă din primele zile ale revoltei.

După cele trei salve de avertisment, Nicolae Ceaușescu a dat ordinul de a trage asupra mulțimii. Au fost ucişi nouă oameni, printre ei și Ion Arcan, un băiat de 14 ani, împușcat în clopotnița bisericii, în timp ce trăgea clopotul pentru a alerta satul, alţi 17 au fost răniți, mulți dintre ei grav, iar alţi au fost ulterior condamnaţi.

În timp ce țăranii cădeau sub gloanțe, Nicolae Ceaușescu a fost protejat de soldați, deoarece, potrivit mărturiilor, existase riscul să fie atacat de săteni, episod invocat ulterior în ședințele de partid drept justificare pentru violență.

Una dintre puținele relatări detaliate despre ceea ce s-a întâmplat după masacrul de la Vadu Roșca îi aparține lui Gheorghe Apostol, care în 1994 a povestit pentru „Arhiva de istorie orală” ceea ce se discutase în cercul restrâns al puterii.

El a povestit cum, imediat după eveniment a avut loc o ședință în cinci: Gheorghiu-Dej, Apostol, Alexandru Drăghici, Nicolae Ceaușescu și Constantin Pârvulescu, în cadrul căreia Nicolae Ceauşescu a susţinut că a acționat în legitimă apărare și că viața lui fusese în pericol.

Gheorghiu-Dej ar fi intenționat inițial să îl destituie, considerând că Ceaușescu a provocat inutil o tragedie, Dar P Constantin Pârvulescu și Alexandru Drăghici l-au apărat, argumentând că „era mai bine să moară țăranii decât el”.

În final, nu a existat nicio sancțiune. Nicio investigație reală nu s-a făcut, iar cazul a fost mușamalizat complet.

1959 - NASA a trimis în spațiu misiunea Little Joe 2

Misiunea Little Joe 2 a reprezentat un test crucial în programul Mercury, având ca obiectiv evaluarea siguranței capsulei destinate zborurilor cu astronauți.

Maimuța Sam, din specia Macaca mulatta, a fost pasagerul experimentului, iar zborul suborbital de 11 minute a permis verificarea sistemelor de salvare, a reacției organismului la accelerații puternice și a funcționării echipamentelor în condiții extreme.

1964 - S-a născut actrița americană Marisa Tomei

Marisa Tomei, una dintre cele mai talentate actrițe ale generației sale, a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a câștigat Premiul Oscar pentru rolul din „My Cousin Vinny” (1992).

Cu o carieră bogată în film, teatru și televiziune, Tomei s-a remarcat prin capacitatea de a aborda atât personaje comice, cât și dramatice, consolidându-și o prezență constantă în cinematografia americană.

1969 - S-a născut Jay-Z, rapper, producător de discuri, antreprenor și actor american

Jay-Z, pe numele real Shawn Carter, a devenit una dintre cele mai influente personalități ale industriei muzicale globale. Cu o carieră începută în anii ’90, a lansat albume de succes, a câștigat numeroase premii Grammy și a construit un imperiu de afaceri care include muzică, modă, sport și investiții.

În 2019, revista Forbes l-a desemnat primul miliardar al genului hip-hop, confirmându-i statutul de pionier al culturii urbane.

1987 - A murit filozoful și eseistul român Constantin Noica

Constantin Noica, figură emblematică a culturii române, a fost filosof, eseist, publicist și mentor al unor generații întregi de tineri intelectuali.

Arestat în 1958 pentru corespondență cu scriitori din exil, precum Emil Cioran și Mircea Eliade, Noica a fost acuzat pe nedrept de activitate „dușmănoasă” împotriva regimului. Condamnat la 25 de ani de muncă silnică, a executat șase ani la Jilava, după care a trăit sub supravegherea strictă a Securității.

S-a retras la Păltiniș, unde a creat un adevărat nucleu de formare culturală şi a murit în 1987, lăsând în urmă o operă impresionantă.

1993 - A murit instrumentistul și compozitorul rock Frank Zappa

Frank Zappa, una dintre cele mai originale personalități ale rockului progresiv și experimental, a fost cunoscut pentru stilul său eclectic, pentru umorul satiric și pentru talentul de a combina genuri muzicale diverse.

Deși asociat cu atmosfera psihedelică a anilor ’60–’70, Zappa a respins consumul de droguri, preferând disciplina creativă și experimentul artistic.

A murit în 1993, lăsând un număr impresionant de albume și compoziții inovatoare.

2004 - A murit Teo Peter, basist al trupei Compact

Teo Peter, membru al celebrei trupe Compact și unul dintre cei mai iubiți muzicieni români, a murit într-un accident rutier tragic provocat de un militar american aflat sub influența alcoolului. Mașina condusă de soldat a lovit violent taxiul în care se afla artistul, impactul fiindu-i fatal.

Procesul desfășurat ulterior în SUA a stârnit indignare în România, soldatul fiind achitat de acuzația principală și sancționat doar simbolic.

2021 - A murit cântăreață de muzică populară românească Tita Bărbulescu

Tita Bărbulescu, interpretă de muzică populară cu o carieră de peste șase decenii, a rămas în memoria publicului prin vocea sa distinctă și repertoriul bogat în cântece lăutărești, romanțe și melodii de petrecere.

A lăsat în urma ei înregistrări prețioase care păstrează autenticitatea folclorului românesc tradițional.