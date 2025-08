4 august: A decedat diva pop Marilyn Monroe. Moartea sa a dat naștere multor speculații

La data de 4 august 1962 a murit actrița și cântăreața Marilyn Monroe. În aceiași zi, șapte ani mai târziu, s-a născut actorul român Vlad Ivanov, iar în 2020 a avut loc tragedia din Beirut.

1060: A murit regele Henric I al Franței. Fiul său, Filip, a urcat pe tron

Moartea lui Henric I, în 1060, a făcut ca fiul său în vârstă de doar opt ani, Filip, să devină rege al Franței sub numele de Filip I, sub tutela mamei sale, Anna de Kiev, și al unchiului său, Balduin al V-lea de Flandra.

1845: Eșuarea navei Cataraqui, cel mai mare dezastru maritim din istoria Australiei

Nava britanică de emigranți Cataraqui a eșuat în largul insulei King Island din Tasmania, ceea ce a dus la cel mai mare dezastru maritim din istoria Australiei: 399 de pasageri și membrii ai echipajului au murit.

Nouă naufragiați care au ajuns la țărm au rămas blocați pe insulă timp de cinci săptămâni, până când au fost fost salvați.

1875: A murit scriitorul danez Hans Christian Andersen

Scriitorul danez Hans Christian Andersen, celebru pentru basmele sale, s-a născut la 2 aprilie 1805.

Printre cele mai cunoscute povești ale autorului se numără: „Crăiasa zăpezii”, „Fetiţa cu chibrituri”, „Micuţa sirenă”, „Hainele cele noi ale împăratului”, „Răţuşca cea urâtă”, „Degeţica”, „Soldăţelul de plumb”, „Cufărul zburător”, „Privighetoarea”, „Fata din soc”, „Prinţesa şi mazărea”, „Klaus cel mic şi Klaus cel mare” etc.

În timpul vieții, Andersen a fost celebrat de Casa Regală daneză, și aclamat pentru că a adus bucurie copiilor din întreaga Europă. Basmele sale au fost traduse în peste o sută de limbi și continuă să fie publicate în milioane de exemplare în întreaga lume.

Puțină lume știe că în călătoriile sale, scriitorul danez care a trăit în perioada 2 aprilie 1805 - 4 august 1875 a trecut şi prin Dobrogea, la mijlocul anului 1841, în drumul de la Constantinopol la Viena.

1821: S-a născut antreprenorul și designerul francez Louis Vuitton

Louis Vuitton s-a născut la 4 august 1821 în Franța, la Cons-le-Sannier.

Avea doar 16 ani când, în 1837, a ajuns la Paris, unde a început să lucreze ca ucenic pentru fabricantul de valize Monsieur Marechal.

În 1854 a fondat, tot aici, firma de pielărie Louis Vuitton.

Firma aparține companiei multinaționale Moët Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH) și este marca cea mai importantă a acesteia.

Louis Vuitton a decedat la 27 februarie 1892 în Franța.

1901: S-a născut muzicianul american Louis Armstrong

Considerat „Regele Jazz-ului“, Louis Armstrong, poreclit Satchmo, s-a remarcat prin timbrul vocal grav, un deosebit simţ al improvizaţiei şi pasiune pentru muzică, fiind primul animator care a încercat să distrugă barierele rasiale.

A fost unul dintre cei mai străluciţi trompetişti şi cântăreţi de jazz din toate timpurile, unul dintre exponenţii reprezentativi ai „stilului New Orleans“ executat în oraşul Chicago al anilor 1920-1930.

Louis Armstrong a fost cel care a aplicat metoda schimbării centrulul de atenţie al publicului de la muzica de improvizaţie colectivă la performanţele solo. Înainte de a deveni celebru, Armstrong a fost, pe rând, căruţas, lăptar, vânzator ambulant şi lustragiu. Muzicianul a decedat la 6 iulie 1971.

1948: S-a născut actrița româncă Cezara Dafinescu

Cezara Dafinescu aniversează pe 4 august 77 de ani. Actrița care a fascinat cu frumuseţea şi cu eleganţa cu care păşea pe scenă s-a născut la Sibiu.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1973. A fost repartizată la Teatrul Naţional din Bucureşti.

În teatru a avut întâlniri cu regizori care au format-o precum Mihai Berechet sau Horea Popescu. A cunoscut succesul jucând alături de actori celebri precum Radu Beligan, Florin Piersic, Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Draga Olteanu-Matei sau Carmen Stănescu.

1961: S-a născut Barack Obama, al 44-lea președinte al SUA

Fostul șef de stat american Barack Obama împlinește 64 de ani.

Al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii (20 ianuarie 2009 - 20 ianuarie 2017) și primul afro-american ales în această funcție (în urma alegerilor prezidențiale din 4 noiembrie 2008) este fiul unui kenyan, Barack Hussein Obama, Sr. și al unei americane, Ann Dunham Stanley.

Obama și-a petrecut mare parte din copilărie în Honolulu, Hawaii. Înainte de a candida pentru intrarea în administrația publică și de a deveni membru al Senatului statului Illinois între 1997 și 2004, Obama a lucrat ca mobilizator comunitar, docent universitar și ca avocat specializat în apărarea drepturilor civile.

Barack Obama este laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe 2009, „pentru eforturile sale extraordinare în scopul întăririi cooperării între popoare”.

1962: A murit actrița și cântăreața Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, pe numele său real Norma Jeane Mortensen s-a născut la 1 iunie 1926. Cântăreața și-a început drumul spre celebritate odată cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste.

Actriță, model, cântăreață și sex simbol, Marilyn Monroe a rămas în istorie ca o divă pop a secolului al XX-lea.

Și-a început activitatea la „20th Century Fox" cu roluri secundare în filmele „Scudda Hoo! Scudda Hay!" şi „Dangerous Years" (1947). Un an mai târziu, a colaborat cu studiourile Columbia Pictures şi a apărut în filmul „Ladies of the Chorus".

Primul rol principal a fost în filmul „Don't Bother To Knock" (1952). În 1959, a înregistrat cel mai mare succes al carierei jucând alături de Tony Curtis şi Jack Lemmon în comedia lui Billy Wilder „Unora le place jazz-ul”. Rolul lui Marilyn - Sugar Kane - a fost premiat cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un musical sau comedie.

Înainte ca filmările la ultimul său film, „Something's Got to Give", să fie finalizate, Marilyn Monroe a fost găsită moartă în casa sa din Los Angeles. Medicii legişti au stabilit că moartea artistei reprezintă „cel mai probabil rezultatul unei sinucideri”. Circumstanțele misterioase ale morții lui Marilyn au fost subiectul multor speculații inclusiv cea despre despre o colaborare a actriței cu KGB, sub numele de cod „Mașa“

1969: S-a născut actorul român Vlad Ivanov

Vlad Ivanov s-a născut la 4 august 1969 în Botoşani, într-o familie cu origini lipoveneşti, a urmat cursurile Academiei de Teatru şi Film din Bucureşti.

După absolvire, Vlad Ivanov a devenit actor al Teatrului Naţional din Bucureşti. De-a lungul carierei sale teatrale, Vlad Ivanov a lucrat cu unii dintre cei mai originali şi creativi regizori de teatru din România precum Victor Ioan Frunză, Alexandru Tocilescu, Alexandru Dabija sau Andrei Şerban.

Consacrarea internaţională a venit odată cu rolul principal interpretat în filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, film distins în 2007, la Cannes, cu Premiul Palme d’Or. Pentru rolul domnul Bebe, lui Vlad Ivanov i-a fost acordat Premiul pentru Cel mai bun actor al anului de către Asociaţia Criticilor de Film din Los Angeles.

A revenit la Cannes ulterior, în 2009 cu roluri în filmele „Poliţist, adjectiv” de Corneliu Porumboiu şi „Amintiri din epoca de aur”, de Cristian Mungiu, iar în 2010 şi 2012 cu roluri în filmele „My Joy” şi „In the fog” de Serghei Loznitsa. În 2016, Vlad Ivanov a reuşit performanţa de a fi prezent la Cannes în trei filme din selecţia oficială, „Bacalaureat”, de Cristian Mungiu, „Toni Erdmann”, de Maren Ade şi „Câini”, de Bogdan Mirică.

1981: S-a născut Meghan Markle, ducesă de Sussex

Fosta actriță americană Meghan Markle s-a născut și a crescut în Los Angeles, California.

A devenit membră a familiei Regale Britanice și Ducesă de Sussex ca urmare a căsătoriei cu Prințul Harry, în mai 2018. În ianuarie 2020, Harry și Meghan au anunțat că renunță la titlurile regale, pe motiv că atenția intensă acordată de mass-media poveștii lor de dragoste și vieții lor de familie devenise intolerabilă.

1997: A murit Jeanne Calment, cea mai longevivă persoană din lume

Franțuzoaica Jeanne Calment, născută în 1877 și devenită cel mai longeviv om din lume, a murit la vârsta de 122 ani și 164 de zile.

Jeanne Calment a trăit întreaga sa viață la Arles, Franța, și a supraviețuit fiicei și nepotului ei cu câteva decenii.

2020: Tragedia din Beirut. Zi de doliu național în Liban

Au trecut cinci ani de când peste 220 de oameni au murit și alte peste 6.000 de persoane au fost rănite în urma exploziilor în portul din Beirut, mulți fiind îngropați sub moloz, din cauza nitratului de amoniu depozitat ilegal.

Circa 300.000 de oameni au rămas fără locuințe în urma exploziilor. Autoritățile din Liban au declarat trei zile de doliu național.