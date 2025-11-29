search
30 noiembrie: Se împlinesc 25 de ani de la moartea actriţei române Stela Furcovici. Sfârșitul tragic al celei care a rămas în istorie pentru rolul Ecaterina Teodoroiu

De-a lungul timpului, ziua de 30 noiembrie adună laolaltă evenimente care au schimbat faţa lumii aşa cum o ştim noi azi, dar şi naşterea sau pierderea unor personalităţi precum Oscar Wilde sau actriţa română Stela Furcovici.

Stela Furcovici, în rolul Ecaterian Teodoroiu. FOTO: colaj Adevărul
Stela Furcovici, în rolul Ecaterian Teodoroiu. FOTO: colaj Adevărul

1667: S-a născut Jonathan Swift, autorul celebrelor „Călătorii ale lui Gulliver”

Jonathan Swift, considerat unul dintre cei mai influenți prozatori satirici ai literaturii engleze, s-a născut în 1667 și avea să marcheze profund epoca iluministă.

Prin „Călătoriile lui Gulliver”, publicată în 1726, Swift a transformat un aparent roman de aventuri într-o critică dură, dar inteligent mascată, la adresa societății și politicii britanice.

1835: S-a născut scriitorul american Mark Twain

Pe 30 noiembrie 1835, în statul Missouri, se năștea Samuel Langhorne Clemens, viitorul Mark Twain, autori ai literaturii americane. Scriitor, publicist, satirist și observator atent al societății, Mark Twain a surprins cu ironie și luciditate America secolului al XIX-lea în romane precum „Aventurile lui Tom Sawyer” și „Aventurile lui Huckleberry Finn”, care sunt mai mult decât literatură pentru copii.

Mark Twain, "părintele" lui Tom Sawyer
Mark Twain, "părintele" lui Tom Sawyer

Romane precum „Prinț și cerșetor” sau „Un yankeu la curtea regelui Arthur” i-au confirmat talentul de a combina umorul cu critica socială și imaginația cu reflecția asupra istoriei și mentalităților.

1874: S-a născut Winston Churchill, prim-ministru al Regatului Unit

Winston Churchill, născut în 1874, a fost nu doar un lider politic esențial în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ci și un autor prolific și un orator excepțional. A devenit prim-ministru în 1940, într-un moment critic, când Marea Britanie se confrunta direct cu amenințarea nazistă, şi a condus guvernul de la Londra până în 1945, revenind la conducere în 1951-1955.

Winston Churchill. FOTO: Wikipedia
Winston Churchill. FOTO: Wikipedia

Pe lângă rolul său politic, Churchill a lăsat o impresionantă operă scrisă, care i-a adus în 1953 Premiul Nobel pentru Literatură. Volume precum „The Story of the Malakand Field Force”, „The River War”, „My African Journey” și vasta cronică „The World Crisis” documentează nu doar episoade istorice, ci și propria sa viziune asupra lumii. Decorat de regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Jartierei, Churchill rămâne o figură emblematică a secolului XX, simbol al rezistenței în fața tiraniei.

A murit la 24 ianuarie 1965.

1900: A murit cunoscul scriitor Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flaherty Wills Wilde s-a născut la Dublin, în 1854, într-o familie cultivată, și a devenit rapid una dintre cele mai strălucitoare și controversate personalități ale lumii literare londoneze. Spirit sclipitor, autor de piese de teatru, proză, eseuri și aforisme memorabile, Oscar Wilde e este considerat cel mai cunoscut scriitor estetizant de limbă engleză.

Oscar Wilde şi Alfred Douglas. Foto: arhivă
Oscar Wilde şi Alfred Douglas. Foto: arhivă

În 1884 s-a căsătorit cu Constance Lloyd, cu care a avut doi fii, Cyril și Vyvyan. Viața sa personală a luat însă o cu totul altă turnură din cauza relaţiilor sale homosexuale, într-o epocă în care această orietare sexuală era incriminată şi pedepsită cu închisoarea.

Relația sa cu lordul Alfred Douglas, supranumit „Bosie”, s-a transformat într-un adevărat scandal public și a stat la baza procesului care a șocat Anglia victoriană. Acuzat de „ultraj la moralitate publică”, Wilde a fost condamnat, în 1895, la doi ani de închisoare cu muncă silnică. Soția și copiii l-au părăsit, schimbându-și numele în „Holland”, iar scriitorul a ieșit din închisoare ruinat, bolnav și stigmatizat.

După eliberare, a rătăcit prin Europa, locuind în hoteluri ieftine, încercând să-și refacă viața, dar fără succes.

A murit la Paris, pe 30 noiembrie 1900, din cauza unei meningite apărute pe fondul unei infecții severe la ureche. Este înmormântat în cimitirul Père-Lachaise, mormântul său devenind loc de pelerinaj pentru admiratorii din întreaga lume.

1934: A murit poetul și epigramistul român Cincinat Pavelescu

Cincinat Pavelescu este unanim recunoscut drept „maestrul epigramei românești”. Poet rafinat, autor de romanțe, lieduri, serenade și madrigaluri, el a excelat în arta versului scurt, tăios și ironic.

Opera sa, deși nu foarte întinsă ca volum, se remarcă prin densitatea spiritului și eleganța formulării. Epigramele lui Pavelescu surprind tipologii umane, defecte, vanități, dar și observații fine asupra vieții publice și literare.

În 1927 a primit Premiul Național pentru Poezie, consacrându-și astfel locul în istoria literaturii române.

1936: Crystal Palace din Londra este distrus într-un incendiu

Crystal Palace, impresionanta construcție din fontă și sticlă, a fost inițial ridicată în Hyde Park pentru a găzdui Marea Expoziție din 1851. Clădirea, considerată o capodoperă a arhitecturii industriale, a devenit un simbol al progresului tehnologic și al ambiției Imperiului Britanic. Ulterior, a fost demontată și reconstruită în sudul Londrei, într-o zonă care poartă și astăzi numele de Crystal Palace.

Acolo, edificiul a devenit un centru cultural, expozițional și de divertisment, frecventat de public din toate mediile sociale.

În noaptea de 30 noiembrie 1936, un incendiu puternic a mistuit clădirea, flăcările fiind vizibile de la kilometri distanță. La acea vreme, unul dintre turnurile din sud era folosit de John Logie Baird, pionier al televiziunii moderne, pentru experimentele sale. O bună parte din echipamentele și rezultatele muncii lui au fost distruse în incendiu, ceea ce a reprezentat o pierdere nu doar arhitecturală, ci și tehnologică.

1938: Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, lider al Gărzii de Fier

La sfârșitul anilor ’30, tensiunile politice din România atinseseră un nivel extrem. Liderii Mișcării Legionare erau considerați un pericol chiar și din închisoare, iar regimul regelui Carol al II-lea a decis eliminarea lor.

Corneliu Zelea Codreanu. Foto: Mărturisitorii.ro
Corneliu Zelea Codreanu. Foto: Mărturisitorii.ro

La 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul și conducătorul Gărzii de Fier, împreună cu alți 13 legionari, au fost executați în pădurea Tâncăbești, în apropiere de București. Autoritățile au prezentat oficial incidentul ca pe o „tentativă de evadare”.

1945: S-a născut pianistul și compozitorul Radu Lupu

Radu Lupu, născut la Galați în 1945, a început studiul pianului la doar șase ani, dovedind de timpuriu un talent ieșit din comun. După formarea sa la Școala Populară de Artă din Brașov și apoi la București, a obținut o bursă la Conservatorul din Moscova, unul dintre cele mai prestigioase centre muzicale ale lumii.

De-a lungul carierei, Radu Lupu a cântat cu marile orchestre ale lumii și sub bagheta unor dirijori celebri. În 1972, a susținut un concert important la New York, alături de Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim, un moment care i-a consolidat reputația internațională.

Interpretările sale, în special din repertoriul lui Beethoven, Brahms și Schubert, sunt apreciate pentru profunzime, simplitate și o sensibilitate aparte.

Pianistul și compozitorul Radu Lupu a murit la 17 aprilie 2022.

1965: S-a născut actorul american Ben Stiller

Ben Stiller, născut pe 30 noiembrie 1965, la New York, este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți actori, regizori și producători de comedie de la Hollywood. Provenind dintr-o familie de actori comici (Jerry Stiller și Anne Meara), Ben Stiller a crescut în lumea spectacolelor, iar umorul i-a devenit a doua natură.

Ben Stiller. FOTO: arhivă
Ben Stiller. FOTO: arhivă

Și-a făcut debutul ca regizor cu „Reality Bites”, dar consacrarea a venit prin rolurile sale din comedii care au făcut înconjurul lumii: „Zoolander“, „Mary cea cu vino-ncoa’/There’s Something About Mary“, trilogia „Un socru de coșmar/Meet the Parents“, „Furtuna tropicală/Tropic Thunder“, seria animată „Madagascar“ sau „Viața secretă a lui Walter Mitty“, în care personajele sale sunt adesea oameni obișnuiți puși în situații absurde, în care comicul se îmbină cu vulnerabilitatea.

Dincolo de carieră, Ben Stiller este cunoscut și pentru implicarea sa în cauze umanitare. În contextul invaziei ruse în Ucraina, el și-a exprimat ferm susținerea pentru ucraineni și, în iunie 2022, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski, în calitate de ambasador al bunăvoinței pentru ONU. Declarațiile sale publice și solidaritatea cu Ucraina l-au adus pe „lista neagră” a Rusiei, fiindu-i interzis să intre în această țară.

1985: S-a născut actrița Kaley Cuoco

Kaley Cuoco, născută pe 30 noiembrie 1985, este cunoscută în special pentru rolul Penny în sitcomul „The Big Bang Theory”, unul dintre cele mai populare seriale de comedie ale ultimelor decenii. Serialul i-a adus nu doar celebritate internațională, ci și numeroase nominalizări și premii.

Kaley Cuoco, cunoscută pentru rolul Penny. FOTO: reţele sociale/Kaley Cuoco
Kaley Cuoco, cunoscută pentru rolul Penny. FOTO: reţele sociale/Kaley Cuoco

Ulterior, Cuoco a demonstrat că nu este doar o actriță de sitcom, ci poate susține și roluri complexe, precum cel din „The Flight Attendant”, producție HBO Max pentru care a fost nominalizată la Premiile Emmy.

Din filmografia sa mai amintim „Quicksand: No Escape”, „Mr. Murder/Clona ucigașă”, „Wasted”, „Lucky 13”, „Shark Night 3D/Noaptea rechinilor 3D”, „Why Him?/De ce el?”, „The Wedding Ringer/Nuntași de închiriat” și „Meet Cute”.

1990: Este finalizată oficial demolarea Zidului Berlinului

Zidul Berlinului, construit în 1961, a devenit simbolul cel mai vizibil al Războiului Rece și al divizării Europei în blocuri ideologice opuse. Ridicat pentru a opri exodul din Germania de Est către Vest, zidul a separat familii, a distrus destine și a transformat orașul într-un spațiu al tensiunii permanente.

Zidul Berlinului. FOTO: Getty Images
Zidul Berlinului. FOTO: Getty Images

După deschiderea punctelor de trecere, la 9 noiembrie 1989, imaginile berlinezilor urcați pe zid, dărâmând cu ciocane și târnăcoape bariera, au făcut înconjurul lumii. Procesul oficial de demolare a continuat încă un an, fiind declarat încheiat la 30 noiembrie 1990.

2000: A murit actriţa română Stela Furcovici, rămasă în istoria cinematografiei române ca Ecaterina Teodoroiu

Actrița Stela Furcovici a devenit cunoscută publicului prin rolul Ecaterinei Teodoroiu în filmul omonim regizat de Dinu Cocea. Alegerea ei pentru rolul „eroinei de la Jiu” a fost o surpriză, pentru că, la vremea respectivă, era o simplă figurantă la teatrul din Turda, fără statut oficial de actriță.

Stela Furcovici şi Adrian Pintea. FOTO: Cinemagia
Stela Furcovici şi Adrian Pintea. FOTO: Cinemagia

Regizorul Dinu Cocea a povestit că a remarcat-o într-o fotografie și a chemat-o la probe, impresionat de temperamentul ei exploziv. Deși fuseseră vizionate circa 200 de actrițe, inclusiv vedete cunoscute ale cinematografiei românești, Stela Furcovici s-a impus printr-o combinație de naturalețe, energie și forță interioară, calități pe care Cocea le considera apropiate de profilul real al Ecaterinei Teodoroiu.

„M-am oprit la ea fără să o cunosc. O remarcasem într-o poză şi am chemat-o la probă. Semăna foarte bine, temperamental, cu Ecaterina Teodoroiu, despre care mă documentasem un an întreg. Stela Furcovici nu era actriţă, era «tinereancă». La teatrul din Turda era figurantă… Am dat probe cu vreo 30-40 de actriţe până să o găsesc pe ea. Actoriceşte, unele erau mult mai bune decât ea, dar nu aveau temperamentul ei zurliu. De ce zurliu? Păi, zurlie a fost şi Ecaterina Teodoroiu când a plecat printre bărbaţi, ca să lupte pe front“, îşi explica Dinu Cocea decizia.

Despre temperamentul „zvăpăiat” al Stelei circulă multe anecdote. Una dintre ele, povestită de regizor, spune că, plictisită de ritmul filmărilor, actrița a susținut că are râie. Filmările au fost oprite, costumele au fost dezinfectate, s-au trimis probe la laborator, iar producția a fost blocată vreme de două săptămâni, până cândrezultatul a arătat că nu există nicio boală.

Deși fusese admisă la IATC, la clasa lui Dem Rădulescu, Stela Furcovici a fost exmatriculată după un an, din cauza absențelor la orele de armată și a atitudinii rebele față de regim.

Intervenția lui Dinu Cocea pe lângă autorități a făcut ca ea să primească, în cele din urmă, statutul oficial de actriță, după succesul filmului „Ecaterina Teodoroiu”.

„M-am dus la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste să vorbesc cu directorul responsabil cu teatrele. I-am zis: «Uite-o pe Ecaterina Teodoroiu, premiul întâi pe ţară al Asociaţiei Cineaştilor pentru interpretare. Şi nu e actriţă». S-au dat câteva telefoane, s-au luat nişte măsuri şi aşa a primit Stela Furcovici statutul de actriţă. Până atunci fusese doar o figurantă“, povestea regizorul care a distribuit-o apoi și în „Iancu Jianu, haiducul” (1980) și „Iancu Jianu, zapciul” (1981).

După 1989, cariera Stelei Furcovici a intrat într-un con de umbră, iar în toamna anului 2000, cu puțin timp înainte de a împlini 47 de ani, Stela Furcovici a avut parte de un sfârșit tragic..

În timp ce încerca să traverseze neregulamentar o stradă din Turda, eșarfa de la gât i s-a prins în oglinda retrovizoare a unui autoturism. A fost smulsă și trântită violent la pământ, suferind o fractură craniană gravă. A murit în ambulanță, în drum spre spital.

2008: Primele alegeri parlamentare uninominale din România

La 30 noiembrie 2008 au avut loc primele alegeri parlamentare din România organizate pe baza unui sistem uninominal. Astfel, s-a renunțat la votul exclusiv pe liste de partid, fiind introdus un sistem mixt: candidaturile și votul sunt uninominale, dar distribuirea mandatelor se face proporțional, în funcție de scorul obținut de partide.

2013: A murit actorul american Paul Walker

Paul Walker, născut la 12 septembrie 1973, a devenit cunoscut în întreaga lume pentru rolul Brian O’Conner din seria „Fast and Furious”, imaginea sa de „băiat bun”, pasionat de mașini și acțiune, transformându-l într-un idol pentru milioane de fani.

Paul Walker. FOTO: Profimedia
Paul Walker. FOTO: Profimedia

Pe 30 noiembrie 2013, actorul a murit într-un accident de mașină produs în apropiere de Los Angeles. Walker se afla în autoturism alături de prietenul său, Roger Rodas, care se afla la volan. Mașina s-a izbit violent de un stâlp și a luat foc, cei doi neavând nicio șansă de supraviețuire.

Actorul urma să participe la un eveniment caritabil organizat de fundația sa, Reach Out Worldwide, destinată ajutorării victimelor dezastrelor naturale.

Din filmografia sa fac parte producții precum „Monster in the Closet”, „Tammy and the T-Rex”, „Meet the Deedles”, „She's All That”, „Joy Ride” și „Timeline”, însă rolul din „Fast and Furious” a rămas definitoriu pentru cariera sa.

2018: A murit George H.W. Bush, al 41-lea președinte al SUA

George Herbert Walker Bush, născut la 12 iunie 1924, a fost cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite, exercitându-și mandatul între 1989 și 1993. Președinția sa a coincis cu o perioadă de mari schimbări geopolitice: căderea Zidului Berlinului în 1989, intervenția militară a SUA în Panama în decembrie 1989, izbucnirea Primului Război din Golf (1990–1991) și, în cele din urmă, destrămarea Uniunii Sovietice.

S-a stins din viață în 2018, la vârsta de 94 de ani, fiind omagiat la nivel internațional ca unul dintre artizanii noii ordini mondiale de după 1989.

