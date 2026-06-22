23 iunie, ziua care a zguduit UE: Cum arată Marea Britanie la 10 ani de la referendumul istoric

Pe 23 iunie a avut loc referendumul istoric din Regatul Unit în urma căruia cetățenii britanici au decis părăsirea Uniunii Europene. Tot pe 23 iunie s-au născut prozatorul Alexandru Odobescu și actorul Alexandru Giugaru.

1834: S-a născut Alexandru Odobescu, prozator și istoric român, membru al Societății Academice Române

Născut la București, Alexandru Odobescu a deținut vreme de un an funcția de ministru al Monumentelor (1863-1864). După doar doi ani petrecuți ca elev la Colegiul Național „Sf. Sava”, Odobescu și-a continuat studiile liceale la Paris, la College de France.

În timp ce se afla la Paris, el a luat parte la activitatea Societății „Junimea română”, publicând articolul „Muncitorul român”.

Ulterior, reîntors în țară, s-a căsătorit cu Alexandra (Sașa) Prejbeanu, fiica generalului rus Pavel D. Kiseleff. Patru ani mai târziu, în anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a numit director în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice.

Alexandru Odobescu a murit la 10 noiembrie 1895.

1897: S-a născut Alexandru Giugaru, actor român de teatru şi film

Alexandru Giugaru (n. 23 iunie 1897, Huși; d. 15 martie 1986) a fost un actor român de comedie. Prin Decretul nr. 43 din 23 ianuarie 1953 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, actorului Alexandru Giugaru i s-a acordat titlul de Artist Emerit al Republicii Populare Romîne „pentru merite deosebite, pentru realizări valoroase în artă și pentru activitate merituoasă”. Ulterior (după anul 1960, dar înainte de 1966) a primit și titlul de Artist al Poporului.

Pentru activitatea sa, în anul 1964 a obținut Premiul de Stat. A fost distins cu Ordinul Muncii clasa II (1952) „pentru munca depusă cu ocazia «Centenarului Caragiale»” și cu Ordinul Meritul Cultural clasa I (1967) „pentru activitate îndelungată în teatru și merite deosebite în domeniul artei dramatice”. Astăzi, Casa de cultură din municipiul Huși îi poartă numele.

1909: S-a născut istoricul şi criticul literar român Ovidiu Papadima

Ovidiu Papadima (n. 23 iunie 1909, Sinoie, Mihai Viteazu, județul Constanța – d. 26 mai 1996) a fost un eseist, istoric literar, cronicar literar și folclorist român. Arestat pe considerente politice fabricate și apoi condamnat politic în 1952, a fost închis în închisorile din Calea Rahovei, Ghencea, Craiova, Poarta Albă (adică la șantierul primei încercări de construire a Canalului Dunăre – Marea Neagră, unde a ajuns să cântărească doar 44 de kg), Gherla și Jilava.

Extenuat total fizic, a fost eliberat pe 7 octombrie 1955. După ce i s-a refuzat orice fel de publicare a oricăreia dintre scriierile sale până în 1963, a fost complet reabilitat politic în 1971.

1972: S-a născut Zinedine Zidane, fotbalist francez

Zinedine Zidane (n. 23 iunie 1972), popular poreclit “Zizou”, este un fost fotbalist și actual antrenor de fotbal francez de origine algeriană kabâlă. A antrenat echipa Real Madrid Castilla între anii 2014-2015; pe 4 ianuarie 2016 a fost numit antrenor principal al echipei de fotbal Real Madrid CF, înlocuindu-l pe Rafael Benítez.

Zidane a jucat ca mijlocaș ofensiv, fiind cunoscut pentru evoluția sa la națională de fotbal a Franței, Juventus Torino și Real Madrid. Este considerat unul din cei mai buni fotbaliști ai tuturor timpurilor. A fost numit cel mai bun fotbalist european din ultimii 50 de ani, în baza sondajului UEFA Golden Jubilee Poll. Mijlocaș care prin eleganța driblingului, echilibrul, pasele precise, acuratețea șuturilor și loviturile libere bine a devenit unul dintre cei mai mari artiști ai jocului și un succesor natural al lui Michel Platini în postul de conducător de joc al Franței.

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Zidane a intrat în atenția internațională în urma celor două goluri înscrise cu capul în finala Campionatului Mondial de Fotbal 1998 contra Braziliei, două goluri care au adus Franței primul titlu mondial. Zidane a primit trofeul Balonul de Aur fiind considerat cel mai bun jucător al turneului. Pe 25 aprilie 2006, Zidane a anunțat oficial retragerea sa de la echipa națională a Franței după Campionatul Mondial de Fotbal, Germania 2006.

1990: Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declaraţia de suveranitate

La 23 iunie 1990 Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești de legislatura a XII-a, în cadrul primei sesiuni, apelând la adevărul că toţi oamenii sunt egali şi au dreptul la viaţă, libertate şi bunăstare, înţelegând responsabilitatea istorică pentru soarta Moldovei, care are istorie proprie, cultură şi tradiţii milenare, respectând dreptul la suveranitatea tuturor popoarelor, în scopul instaurării legii, protecţiei legale şi stabilităţii sociale, exprimând dorinţa poporului, declară solemn: Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran.

2013: Accidentul de autocar din Muntenegru. 18 români au murit și alți 29 au fost răniți

În urmă cu 10 ani, 18 români au murit și alți 29 au fost răniți, după ce autocarul, în care se aflau 47 de persoane, s-a prăbușit într-o prăpastie de 30 de metri. Accidentul a avut loc la Grlo, pe o șosea dintr-o regiune montană, la 30 de km nord de Podgorița, capitala Muntenegrului.

În urma accidentului, ministrul de Externe de la acea vreme, Titus Corlățean, a convocat Celula de criză a MAE.

2006: Primul concert al formației Depeche Mode în România

Depeche Mode este o formație britanică de muzică synthpop/electronic fondată în 1980 în orașul Basildon, din comitatul Essex, provincia Anglia din Marea Britanie.

Este una dintre cele mai longevive și de succes formații apărute în perioada New Wave și New Romantic, dar erau de fapt parte a scenei “futuriste” alături de Soft Cell, Gary Numan și The Human League. Multe din videoclipurile lor au fost difuzate în heavy rotation pe MTV.

2011: A murit actorul american Peter Falk, interpretul celebrului detectiv Colombo

Peter Michael Falk (n. 16 septembrie 1927 – d. 23 iunie 2011) a fost un actor american de film, evreu de origine.

A devenit popular în special datorită rolului din serialul „Columbo”, în care a fost protagonist mai bine de 20 de ani, fiind recompensat în 1973 pentru rolul Columbo cu Golden Globe pentru Cea mai bună prestație actoricească.

16 iunie: Cum a schimbat istoria Andrei Șaguna, ierarhul care a luptat până la ultima suflare pentru români

2016: Regatul Unit spune adio Uniunii Europene

În urmă cu șapte ani, Regatul Unit vota pentru părăsirea Uniunii Europene. Astfel, 51,9% dintre britanicii care au fost la urne au optat pentru separarea ţării lor de blocul comunitar, iar 48,1% şi-ar fi dorit să rămână în Uniunea Europeană.

Rezultatul votului a avut urmări imediate. Premierul britanic, David Cameron, care a condus campania pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, a anunţat că va demisiona din fruntea guvernului.

De asemenea, în dimineața următoare, lira sterlină s-a prăbuşit, iar principalul indice al Bursei de la Londra, FTSE 100 a scăzut cu 8%.